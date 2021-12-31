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Обращение за возмещением вклада при банкротстве банка через Госуслуги

Для рубрики Вклады
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Заявление на возмещение вклада при банкротстве банка можно будет подать через портал Госуслуги (Законопроект № 14285-8).

Автор инициативы

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание поправок

согласно которому предоставляется возможность обращения в Агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам в электронной форме, в том числе с использованием портала Госуслуг.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что особую актуальность электронная форма взаимодействия с вкладчиками приобрела за последний год, в условиях обострения эпидемиологической обстановки в стране в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке


Пост написан пользователем
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Юзвак Максим
Юзвак Максим
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