Обращение за возмещением вклада при банкротстве банка через Госуслуги

Заявление на возмещение вклада при банкротстве банка можно будет подать через портал Госуслуги (Законопроект № 14285-8).

Автор инициативы

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание поправок

согласно которому предоставляется возможность обращения в Агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам в электронной форме, в том числе с использованием портала Госуслуг.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что особую актуальность электронная форма взаимодействия с вкладчиками приобрела за последний год, в условиях обострения эпидемиологической обстановки в стране в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке



