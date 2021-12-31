Краткий обзор новостей о налогах за ноябрь 2021

Сегодня в обзоре: автоматизированная УСН, льготный налоговый режим на Курильских островах,автоматическое определение малоимущих и другое.

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Налоговые законопроекты в ноябре

Центральным событием ноября стал подготовленный Правительством проект об автоматизированной УСН (Законопроект № 20281-8).

Субъектам малого предпринимательства с доходами не более 60 млн. рублей (в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях) предоставляется возможность поучаствовать в очередном налоговом эксперименте. В рамках нового налогового режима с налогоплательщиков снимается необходимость подачи налоговой отчетности, а функции по определению налоговых обязательств переходят к налоговым органам.

Спорным моментом в рамках автоматизированной УСН выглядят повышенные ставки 20 и 8 процентов в отношении объектов «доход» и «доходы минус расходы» соответственно. Возможно, при рассмотрении депутаты все-таки установят ставки по аналогии с классическим УСН.

Еще одним знаковым налоговым событием стало установление льготного налогового режима на Курильских островах (Законопроект № 27883-8).

Для зарегистрированных там налогоплательщиков обнуляются налог на прибыль, имущественный, земельный и транспортный налоги. Также устанавливаются пониженные тарифы по страховым взносам. Максимальный срок применения налогового режима составляет 20 лет, однако в любом случае этот срок должен входить во временные рамки с 2022 по 2046.

Правительство также планирует обеспечить привлекательность региональных инвестпроектов с объемом инвестиций от 300 млрд. рублей путем гарантирования неизменности пониженной ставки по НДПИ и снятия ограничений по сроку применения особых условий налогообложения (Законопроект № 20323-8).

Наконец, в целях обеспечения автоматического определения малоимущих граждан правительственный Законопроект № 20712-8 распространяет режим налоговой тайны на информацию о доходах граждан, которая будет передаваться в Пенсионный фонд.

Что касается депутатов, то они отметились двумя законопроектами. Первый из них предлагает распространить на организации инвалидов пониженные тарифы по страховым взносам по аналогии с социально значимыми организациями (Законопроект № 11916-8). Другим устанавливается нулевая ставка по налогу на прибыль в отношении домов и дворцов культуры, клубов (Законопроект № 25126-8). Однако перспективы данные законопроекты вряд ли имеют.

Обзор налоговых новостей за ноябрь 2021

Квалификация имущества в качестве движимого и недвижимого

Верховный Суд РФ вновь обратился к проблеме разграничения движимых и недвижимых объектов в целях применения налога на имущество. В деле Минеральная вода «Ачалуки» (Определение от 28.09.2021 № 308-ЭС21-6663) было отмечено, что квалифицировать имущество необходимо на основании критериев, содержащихся как в гражданском законодательстве, так и бухгалтерских актах (ПБУ, классификаторы основных фондов).

Кроме того, указывается, что нарушение бухгалтерских правил учета основных средств не лишает налогоплательщика льготы в отношении объекта, являющегося движимым имуществом.

Комментарий к налоговым спорам за сентябрь 2021

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