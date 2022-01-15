Ужесточение уголовной ответственности ФСИН за пытки

Госдума рассмотрит предложение по ужесточению уголовного наказания правоохранительных органов за пытки.
Авторы поправок
Законопроект подготовлен представителями Единой России:
сенаторы Российской Федерации А.А. Клишас, В.В. Полетаев, депутат Государственной Думы П.В. Крашенинников.
Содержание поправок
Согласно законопроекту принуждение подозреваемого, обвиняемого, осужденного, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий, совершённые с применением пытки, со стороны следователя, лица, производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя, лица, производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа наказываются лишением свободы на срок от четырех до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что представители власти, имея больше полномочий, должны нести повышенную ответственность за совершенные ими преступления. Поправки в том числе позволят привлекать к повышенной ответственности за пытки сотрудников ФСИН России.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке.
Другие материалы автора
- Запрет на использование суррогатного материнства иностранцами — ссылка.
- Обзор писем Минфина по налогам за сентябрь 2021 — ссылка.
- Налоговые споры за октябрь 2021 — ссылка.
- Пенсионные новости за октябрь 2021 — ссылка.
- Налоговые новости за ноябрь 2021 — ссылка.
- Правовые новости за ноябрь 2021 — ссылка.
- Обзор практики КС РФ по налогам за 2020 — ссылка.