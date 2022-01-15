Ужесточение уголовной ответственности ФСИН за пытки

Госдума рассмотрит предложение по ужесточению уголовного наказания правоохранительных органов за пытки.

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями Единой России:

сенаторы Российской Федерации А.А. Клишас, В.В. Полетаев, депутат Государственной Думы П.В. Крашенинников.

Содержание поправок

Согласно законопроекту принуждение подозреваемого, обвиняемого, осужденного, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий, совершённые с применением пытки, со стороны следователя, лица, производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя, лица, производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа наказываются лишением свободы на срок от четырех до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что представители власти, имея больше полномочий, должны нести повышенную ответственность за совершенные ими преступления. Поправки в том числе позволят привлекать к повышенной ответственности за пытки сотрудников ФСИН России.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке.

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