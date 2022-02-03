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Топ-10 разъяснений Минфина по НДС

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Наиболее интересные позиции Министерства финансов по налогу на добавленную стоимость за 2021 год.

1. Продажа товаров через вендинговые аппараты

Освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость в отношении покупных товаров, реализуемых предприятиями общественного питания через вендинговые аппараты на вышепоименованных объектах общественного питания, не применяется.

Письмо от 8 октября 2021 № 03-07-07/81801.

2. Уступка денежного требования зарубежного контрагента

При уступке иностранным лицом другому иностранному лицу денежного требования, вытекающего из договора оказания услуг российской организации, объекта налогообложения налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации не возникает.

Письмо от 20 октября 2021 № 03-07-08/84834.

3. НДС с банковской комиссии

Комиссии, получаемые банком от заемщиков за изменение условий залога, предусмотренных как смешанным договором кредитования и залога, так и отдельным договором залога, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Письмо от 5 октября 2021 № 03-07-05/80519.

4. Депозитарные услуги эскроу-агента

Перечень операций, не признаваемых объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость и не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) налогом на добавленную стоимость, установлен пунктом 2 статьи 146 и статьей 149 НК.

Поскольку оказываемые налогоплательщиком услуги эскроу-агента, непосредственно связанные с оказанием этим налогоплательщиком депозитарных услуг, в указанных перечнях не поименованы, такие услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Письмо от 6 августа 2021 № 03-07-05/63362.

5. Выдача счета-фактуры при покупке прослеживаемых товаров подотчетником

Приобретения товара подотчетным лицом в интересах организации не является основанием прекращения прослеживаемости товара.

В этой связи для возможности соблюдения положений законодательства о национальной системе прослеживаемости товаров и корректного оформления продавцом товаров, подлежащих прослеживаемости, документов организации, приобретающей товары через подотчетное лицо, покупатель в соответствии со статьей 169 НК должен обеспечить получение электронного счета-фактуры по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.

Письмо от 23 августа 2021 № 27-01-22/67650.

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6. НДС с нереализованного имущества по судебному производству

Позиция вопросу, изложенная в письме от 1 ноября 2012 № 03-07-11/473, согласно которой, в случае передачи нереализованного имущества взыскателю судебным приставом-исполнителем, налог на добавленную стоимость уплачивается в общеустановленном порядке, в настоящее время не изменилась.

Что касается расчета стоимости нереализованного имущества, передаваемого взыскателю в счет погашения задолженности, то порядок определения стоимости такого имущества нормами главы 21 НК не регулируется.

Письмо от 13 января 2021 № 03-07-11/558.

7. Возврат товаров не продавцу, а компании-гаранту

В случае если товары, возвращаемые покупателем, передаются покупателем не их продавцу, а третьему лицу, исполняющему гарантийные обязательства по товарам на основании соглашения, заключенного с продавцом этих товаров, то в целях применения налога на добавленную стоимость и составления счетов-фактур такой возврат товаров следует рассматривать как операцию обратного выкупа товаров, облагаемую налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Письмо от 27 апреля 2021 № 03-07-11/32138.

8. НДС и ноу-хау

В связи с этим передача на условиях неисключительной лицензии прав на использование секретов производства (ноу-хау) освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 15 июня 2021 № 03-07-11/46884.

9. НДС при уступке права на заключение договора

При уступке иностранным лицом прав, связанных с правом заключения договора, объекта налогообложения налогом на добавленную стоимость в России не возникает.

Письмо от 17 декабря 2021 № 03-03-06/1/103100.

10. Чеки Tax Free при интернет-продажах

В случае если включенная в Перечень Минпромторга организация розничной торговли осуществляет расчеты как через стационарный торговый объект, так и в сети Интернет (или только в сети Интернет), то такая организация вправе оформить чек Tax Free.

Но только при условии, если адрес установки (применения) ККТ, которая формирует кассовый чек в счет оплаты покупателем товаров, приобретенных через интернет-магазин, соответствует перечню мест размещения организаций розничной торговли согласно постановлению № 105.

Организация розничной торговли, включенная в Перечень Минпромторга, вправе оформить чек Tax Free на основании кассового чека, в том числе направленного покупателю в электронной форме.

Письмо от 29 декабря 2021 № 03-07-08/107339.

Обзор налоговых новостей за декабрь 2021


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Юзвак Максим
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