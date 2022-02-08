НДФЛ при получении платы за сервитут

Минфин рассказал о последствиях по НДФЛ при выплате владельцам земельного участка дохода за публичный сервитут.
Письмо от 13 января 2022 № 03-04-06/1064.
Другие материалы по теме
- ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2020.
- Обзор разъяснений Минфина по НДФЛ за 2020.
- Обзор писем Минфина по налогам за ноябрь 2021.
- Налоговые споры за ноябрь 2021.
- Пенсионные новости за октябрь 2021.
- Налоговые новости за декабрь 2021.
- Правовые новости за декабрь 2021.
- Обзор практики КС по налогам за 2020.