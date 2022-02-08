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НДФЛ при получении платы за сервитут

Для рубрики НДФЛ
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Минфин рассказал о последствиях по НДФЛ при выплате владельцам земельного участка дохода за публичный сервитут.

Письмо от 13 января 2022 № 03-04-06/1064.

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Юзвак Максим
Юзвак Максим
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