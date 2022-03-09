«Клянусь быть честным и неподкупным!» Введут ли клятву для госслужащего?

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Госдума рассмотрит предложение об установлении клятвы гражданского служащего.

Авторы клятвы

Законопроект подготовлен представителями от Единой России:

сенаторы П. В. Тараканов, Д. Г. Кузьмин, депутаты Н. Г. Брыкин, Д. Б. Кравченко.

Содержание клятвы

Согласно законопроекту утверждается текст присяги гражданского служащего:

«Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на гражданскую службу Российской Федерации, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу!

Клянусь:

  • уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации;
  • быть честным и неподкупным;
  • чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан;
  • достойно исполнять возложенные на меня должностные обязанности, хранить государственную и служебную тайну, защищать свободу и независимость Российской Федерации, верно служить народу!»

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что торжественное обещание, данное публично, позволит лицам, впервые поступающим на государственную гражданскую службу отчетливее понимать ответственность за это решение. Клятва перед обществом честно и достойно выполнять свои обязанности послужит важной составляющей добросовестного, правомерного и ответственного поведения в дальнейшем.

Законопроект № 80340-8.

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Юзвак Максим
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