Краткий обзор налоговых событий за февраль 2022

Рассматриваем ключевые события в налоговой сфере.

Налоговые законопроекты в феврале

В отличие от января, февраль ознаменовался поступлением значительного числа налоговых инициатив, многие из которых имеют шансы на одобрение.

Больше всех в этом плане постаралось правительство, которое подготовило пять законопроектов. Поправки, содержащиеся в Законопроектах № 71616-8, № 74851-8 направлены на стимулирование оборота результатов интеллектуальной деятельности.

Предлагается возобновить льготу в виде освобождения от налога на прибыль доходов, образовавшихся в результате выявления объектов интеллектуальной собственности. Также вводится освобождение от НДС операций по передаче на основании концессионных соглашений результатов интеллектуальной деятельности.

Важной правительственной инициативой является Законопроект № 71073-8 о корректировке демпфирующего механизма, целью которого является стабилизация роста цен на моторные топлива на внутреннем рынке на уровне не выше инфляции.

Другие Законопроекты Правительства:

О льготном НДПИ для новых морских месторождений на Каспийском море (Законопроект № 74544-8).

О сокращении типов ОЭЗ (Законопроект № 67729-8).

Депутаты и сенаторы также не остались в стороне от подготовки налоговых изменений, которые могут быть одобрены. Законопроект № 68537-8 призван разрешить проблему отмены льгот при добыче сверхвязкой нефти. Предлагается распространить на соответствующие месторождения НДД.

В целях дальнейшего стимулирования цифровизации экономики были подготовлены поправки об ускоренной амортизации нематериальных активов, связанных с ЭВМ, а также объектов радиоэлектроники (Законопроект № 77694-8).

Наконец, в отношении одноразовых электронных систем доставки никотина предлагается установить комбинированную ставку акциза, которая позволит облагать как саму систему, так и никотиновую жидкость (Законопроект № 69209-8).

Традиционно не обошлось и без популистских инициатив, которые изначально не имели шансов на одобрение. Так, предложено было установить пониженные тарифы по страховым взносам для работодателей, создающих рабочие места инвалидам, предпенсионерам, бывшим военнослужащим и другим лицам, имеющим проблемы в поиске работы (Законопроект № 72439-8).

В очередной раз были внесены поправки о повышении максимального размера социального налогового вычета по НДФЛ до 288 608 рублей (Законопроект № 74074-8).

Обзор налоговых новостей за февраль 2022

НДС по бездоговорному потреблению электроэнергии

Поставщикам электроэнергии следует обратить внимание на Дело Россети Кубань (определение от 02.02.2022 № 305-ЭС21-19369), в которому Верховный Суд указал, что компенсация за бездоговорное потребление электроэнергии не образует объект обложения НДС.

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