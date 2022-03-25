В Госдуме предложили выйти из ВТО

Госдума рассмотрит предложение о выходе России из всемирной торговой организации.

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России:

депутаты Государственной Думы С. М. Миронов, Г. Ю. Семигин, О. А. Нилов, В. К. Гартунг, Д. Г. Гусев, М. Г. Делягин, А. А. Кузнецов, А. В. Чепа, А. С. Аксененко, Я. В. Лантратова, Н. В. Новичков, А. А. Ремезков, сенатор О. Н. Епифанова.

Содержание предложения

Законопроектом предлагается денонсировать Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994, подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 года.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что это необходимо для защиты национальных интересов Российской Федерации, необходимости проведения протекционистской политики, в качестве ответных мер на санкционное давление и в качестве самозащиты.

Законопроект № 91393-8.

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