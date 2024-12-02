Топ 9 признаков неблагонадежного контрагента: как бизнесу минимизировать риски

Определения такого в НК нет, но на практике массовым признается адрес регистрации более чем 10 юридических лиц (п. 1.2.1 приложения 2 к приказу ФНС от 29.12.2006 № САЭ-3-09/911@). Хотя УФНС вправе самостоятельно определить этот критерий.

Помимо этого, на «массовость» указывает отсутствие связи со всеми или с большей частью компаний, которые зарегистрированы по этому адресу. Отсутствие связи подтверждает возврат корреспонденции с отметками о выбытии адресата или в связи с истечением срока хранения (подп. 1 п. 2 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 61).