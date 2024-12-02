Топ 9 признаков неблагонадежного контрагента: как бизнесу минимизировать риски

Признак 1: контрагент не зарегистрирован, или зарегистрирован недавно
Неразумно иметь дело с ИП или фирмой, которые якобы зарегистрированы в ЕГРИП, ЕГРЮЛ, на самом же деле — нет. Отсутствие регистрации в госреестрах — 100% критерий недобросовестности. Более того, это признак правонарушителя, а если бюджету причинен крупный ущерб (18,75 млн за три года) — признак преступника.
Даже если компания зарегистрирована, убедитесь в том, что она работает более года, так как статистика неумолимо свидетельствует: каждая третье юридическое лицо прекращает работу в течение первого же года.
Признак 2: «массовый» участник, учредитель, руководитель
Если одно и то же лицо участвует в нескольких бизнес-субъектах — это еще не криминал. Но если помимо этого есть и другие признаки, то «массовый» учредитель станет дополнительным доказательством недобросовестности.
Не только налоговые инспекторы должны учитывать все доказательства в совокупности, но и сам налогоплательщик, выбирая контрагента (письма Минфина от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228, от 22.10.2020 № 03-12-13/91957).
«Массовым» считается учредитель более 10 компаний (п. 1.1. порядка, утв. приказом ФНС от 12.08.2010 № ЯК-7-6/383@), но в некоторых случаях суд может признать «массовым» учредителя более чем пяти юридических лиц (постановление АС Центрального округа от 03.09.2020, дело № А09-3837/2015).
Признак 3: «массовый» адрес регистрации
Определения такого в НК нет, но на практике массовым признается адрес регистрации более чем 10 юридических лиц (п. 1.2.1 приложения 2 к приказу ФНС от 29.12.2006 № САЭ-3-09/911@). Хотя УФНС вправе самостоятельно определить этот критерий.
Помимо этого, на «массовость» указывает отсутствие связи со всеми или с большей частью компаний, которые зарегистрированы по этому адресу. Отсутствие связи подтверждает возврат корреспонденции с отметками о выбытии адресата или в связи с истечением срока хранения (подп. 1 п. 2 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 61).
Признак 4: отсутствуют расходы, характерные для ведения бизнеса
Вряд ли вы сможете самостоятельно проверить, производит ли контрагент платежи, характерные для фактического ведения бизнеса — вносит арендную плату, коммунальные платежи, выплачивает зарплату и т.п. Но если это выяснят налоговые инспекторы, это будет 100% свидетельством недобросовестности и отсутствия реальной деятельности.
Можно навестить будущего делового партнера в его офисе и убедиться в том, что как минимум свет, интернет, штат у него есть.
Признак 5: отсутствие ресурсов для заявленного вида бизнеса
Тут может быть что угодно: отсутствие складов, транспорта, производственных активов и т.п. (п. 5 постановление Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53, письмо ФНС от 08.04.2011 № КЕ-4-3/5585@), а также и лицензий, необходимых допусков на определенные виды работ (определение ВС от 25.01.2021 № 309-ЭС20-17277).
Все зависит от ситуации и специфики сделки. Например, вполне законно поинтересоваться:
наличием лицензии на вид деятельности, который без спецразрешения не ведут;
на каком основании используются складские помещения;
оснащением производственного цеха.
Самостоятельная проверка контрагента потребует времени, но это лучше, чем потом оказаться обвиненным в недолжной осмотрительности.
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Признак 6: отсутствие персонала
И суды (п. 4 Обзора практики, утв. Президиумом ВС 13.12.2023, определение ВС от 20.07.2016 по делу № А40-87379/2014), и налоговая служба солидарны в том, что отсутствие персонала — признак однодневки, «технички», то есть неблагонадежного контрагента.
Например, если основной вид деятельности организации — поиск наиболее выгодных маршрутов, то достаточно менеджера и директора (а то и только директора). Но если вы собираетесь закупить партию оборудования у производителя, в штате которого присутствуют только два сотрудника, то одно из двух: или он неблагонадежный (не производитель), или за него сделку будет выполнять кто-то другой. В последнем случае вычеты будут сняты.
Признак 7: наличие долгов
Если контрагент значится в базе исполнительных производств ФССП или на портале ФНС прямо указано, что у фирмы есть налоговые долги — не стоит рисковать.
Наличие долгов в большинстве случаев ведет к блокировке расчетных счетов. Это приведет к тому, что в какой-то момент или контрагент не сможет своевременно провести вам оплату, или не он сможет заплатить своим поставщикам.
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Признак 8: слишком много судебных процессов
Слишком частые упоминания в базе арбитражных судов и судов общей юрисдикции также должно насторожить: если контрагент не выполняет обязательства перед другими, почему с вами должно быть по-другому?
Также рекомендуем проверить базу приговоров — нет ли там, например, Ф.И.О. директора контрагента, который предлагает вам выгодную сделку. Есть вероятность, что он может оказаться неоднократно судимым мошенником. Даже если вы и выиграете арбитраж, добиться реального возмещения может оказаться непросто.
Есть еще нюанс: резко выросшее число судебных разбирательств может свидетельствовать о предбанкротном состоянии компании. Опасность этой ситуации в том, что даже компания, которая существует много лет, может находиться на грани несостоятельности. Установить это по открытым источникам вряд ли можно.
Необходимо ответственно подходить к выбору потенциальных поставщиков и партнеров. На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС есть все инструменты для проверки контрагентов, которые помогут избежать финансовых и налоговых рисков, а также обвинения в ненадлежащем исполнении должной осмотрительности.
Признак 9: небрежное оформление бумаг, договоров
Большая ошибка — подписывать «рамочные» договоры, а ключевые положения согласовывать устно. Должно насторожить, если в контракте нет личных данных руководителя, у уполномоченного лица фирмы — доверенности или иных документальных подтверждений того, что он в самом деле имеет право действовать от имени юрлица.
Желательно проверить паспорт руководителя, ведь документ может быть недействительным (заявлено о его утрате, потере), или вообще принадлежать умершему, недееспособному человеку.
Вышеперечисленный список — не исчерпывающий. Признаков недобросовестных контрагентов куда больше. Установить, что ваш новый деловой партнер, предлагающий такие выгодные условия — неблагонадежный контрагент, самостоятельно не всегда возможно. Тщательная проверка компаний на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС позволит избежать финансовых и налоговых рисков.
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