Как проверять финансовую отчетность (баланс) контрагента

Для более глубокого анализа необходим расчет ключевых финансовых коэффициентов:

Коэффициент текущей ликвидности: (Текущие активы) / (Краткосрочные обязательства).

Показатель выше 1 говорит о том, что компания может покрыть свои краткосрочные обязательства.

Коэффициент финансовой зависимости: (Общие обязательства) / (Общий капитал).

Показатель ниже 0,5 свидетельствует о менее рискованной финансовой структуре.

Коэффициент рентабельности: (Чистая прибыль) / (Выручка).

Высокие значения указывают на эффективное управление затратами.