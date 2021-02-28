Работа на удаленке: все там будем?

Все высокотехнологичные сферы бизнеса уже давно там и не жалуются. Что же так привлекает в удаленной работе? Какую поддержку государство предоставило для дистанционных работников, с помощью чего можно правильно организовать бизнес на удаленке — ответы на эти и сопутствующие вопросы вас ждут в сегодняшней статье.

Обычный офис теряет актуальность

Даже если бы не случилась мировая пандемия, тренд на удаленную работу уже давно шагает по стране. Лет десять назад фирма без офиса вызвала бы подозрения о реальности осуществления экономической деятельности у контрагентов, банков и налоговой инспекции. Но с каждым днем необходимость офиса у ряда отраслей отпадает или сокращается. Удаленная работа перестает быть редкостью. Без офисов работают не только IT-стартапы, веб-студии и рекламные агентства.

Согласитесь, если грамотно организовать удаленное общение между сотрудникам, не придется тратить время на дорогу и деньги на аренду помещения. Можно заполучить отличного специалиста, живущего в другом городе или даже стране. Например, грамотного переводчика или pr-менеджера.

Интересная статистика. Примерно треть офисных сотрудников работает на удаленке. Больше всего — 30-35% из них — это те, кто занимается рекламой, маркетингом и т.п. Также в лидерах удаленки — программисты, юристы, менеджеры по продажам, дизайнеры, сотрудники колл-центров, бухгалтеры и т.д.

Нововведения по удаленке в ТК, почему назрела их необходимость

Проверьте посещаемость вашего офиса. Может быть он пустует? Менеджеры на встречах, а фактически офисом владеет бухгалтерия и кадровый отдел. В таком случае проще со всеми заключить удаленные трудовые договоры, а «вживую» будете встречаться на корпоративах, обучении и совместных мероприятиях.

Законодательство не успевало за повсеместным внедрением удаленного труда, выявились противоречия между реальными процессами в сфере труда в период пандемии и российским трудовым правом, в частности устанавливаемыми им формами занятости и рабочего времени.

Меньше чем за полгода депутаты Госдумы подготовили и приняли поправки в ТК РФ, расширяющие возможности применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.

Вкратце об основных изменениях:

С помощью усиленной квалифицированной электронной подписи можно заключить любой вид трудового договора. « Право на оффлайн». Если работодатель потревожит работника по трудовым вопросам в период отдыха, то это время будет включено в рабочее. Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми оборудованием и другими средствами труда для работы. Для удаленщиков добавили два новых пункта для расторжения договора по инициативе работодателя (ст. 312.8 ТК РФ). Время при отключении света, по независящим от удаленщика причинам, будет считаться простоем в работе и будет оплачено.

Что происходит при неправильной организации удаленной работы

Рассмотрим какие проблемы возникают в работе удаленного офиса и как влияют на работу компании:

У работников нет корпоративной связи или АТС для приема звонков . Следовательно, потенциальным клиентам труднее связаться с нужным сотрудником или отделом;

Нет единого пространства для работы всей команды . Возникают невыполненные и недоделанные задачи, потому что работники не получают четких и понятных поручений и инструкций. Чтобы их получить, нужно несколько раз созвониться или списаться по электронной почте;

Из-за отсутствия единого, доступного повсеместно и, главное, бесплатного номера телефона, такого как 8-800 , клиенты не могут или просто не хотят вам звонить . Снижается клиентское доверие;

8-800 Отсутствует контроль за сотрудниками , что приводит к злоупотреблению — во время рабочего дня они успевают всё, кроме самой работы;

Нет внутренней поддержки . Технической или консультационной. Например, бухгалтеру нужно получить консультацию у юриста компании или менеджеру требуется переключить клиента на отдел претензий, а коммуникации и необходимое техническое обеспечение отсутствуют.

И это только верхушка айсберга, последствия подобной дезорганизации бизнеса запросто могут привести к упадку и банкротству.

Как выглядит правильный удаленный офис

В первую очередь необходимо организовать единую сеть для звонков, как внутри компании, так и для внешних пользователей. Т.е. создать настоящий call-центр. Так ни один клиент не будет упущен.

Для удобства можно нужно такие функции как голосовое меню, переадресацию или автоответчик. А руководитель оценит возможности записи звонков, сбор статистики и речевую аналитику (о ней мы рассказывали в предыдущей статье). Все эти функции можно внедрить и настроить, подключив виртуальную АТС.

Для решения вопросов, требующих коллективного обсуждения, можно использовать видеоконференции, а не длинную и многоуровневую переписку в мессенджерах или почте.

Подключение к CRM-системе, для сбора и обработки входящих звонков, тоже очень важно. Если у вас еще нет собственной системы, воспользуйтесь бесплатной CRM Zadarma, которая, хоть и имеет простой интерфейс, но умеет вести полезную аналитику и автоматически создавать лиды (контакты потенциального покупателя).

CRM позволит собрать наиболее полную информацию о ваших клиентах и о том, как с ними работают менеджеры.

Удаленка может стать новым этапом развития бизнеса

Перевод бизнеса в онлайн может стать губительным, а может принести больше клиентов и соответственно прибыли. При удаленном режиме зарплата зависит от результата, значит вы сможете мотивировать сотрудников работать более эффективно. А экономия на аренде офиса позволит предлагать более низкие и конкурентные цены. Вы сделаете свой бизнес гибким, мобильным и способным работать в режиме многозадачности.

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