Выездная проверка. 44 правила остаться в живых

Четкие правила поведения во время налоговой проверки помогут снизить сумму налоговых последствий.

Именно снизить. Так как они, конечно, будут. И если инспекторы пришли к вам с выездной налоговой проверкой, то не сомневайтесь: без доначислений они не уйдут. Они уже знают, что и где искать. И предполагаемую сумму взысканий тоже. Осталось все юридически дооформить.

Невозможно вести налоговый учет так, чтобы проверяющим не к чему было придраться. Спорные позиции налоговой службы и Минфина, спорная судебная практика – каждая инстанция – со своим суждением. На наполнение бюджета работает строгий репрессивный аппарат, вооруженный новейшими технологиями цифровизации налогового контроля и подкрепивший свои методы суровым налоговым законодательством. Налоговый контроль в последнее время жесток и беспощаден.

Но в каком объеме вам выдвинут налоговые претензии и будут ли достаточны основания оспорить их в суде – напрямую зависит и от ваших действий по время налоговой проверки.

Вот эти правила.

Начало проверки

Спокойно! Должен быть правильный настрой. Эмоции — в сторону. Только трезвый холодный расчет. Проверить документы проверяющих. Изучить решение о проведении проверки: наименование компании, предмет проверки, проверяемый период, должности и фамилии проверяющих. Установите личности налоговиков, которым поручена проверка. Их служебные удостоверения. Сотрудники, не указанные в решении, не вправе участвовать в проверке. Изучите, по каким налогам проводится проверка. Именно по этим налогам проверяющие вправе запрашивать документы и информацию. Установите, какой период проверки указан в решении. Документы за иные периоды вы предъявлять не должны. Если у вас остались сомнения о составе проверяющих или правомерности их действий- позвоните в налоговую. Стоит сразу задать нужный деловой тон. Инспектор здесь не главный. Все действуют по закону. Определите линию поведения — корректно-уважительное взаимодействие. Лучше быть нейтрально- вежливым. Скрываться или препятствовать проверке — бессмысленно. Если будете упираться и противодействовать – к проверке подключатся правоохранительные органы. Вам оно надо? Не стоит доводить дело до изъятия всей документации и информационных носителей.

Как представлять информацию

Назначьте ответственного (координатора) — вашего представителя для взаимодействия с инспектором. Это может быть налоговый юрист, главный бухгалтер или финансовый директор. Который в курсе всех дел, понимает правила и знает все риски. Этот человек будет работать с требованием о представлении документов, передавать документы и сведения инспектору. Все дополнительные действия инспектора ( осмотры, выемки. инвентаризации, допросы) проходят под контролем этого координатора. Подготовьте коллектив. Проведите инструктаж – как реагировать на просьбы, уговоры, указания инспектора. Только так– направить к ответственному за проверку. Никаких ответов и действий без согласования с ним. Никакой самодеятельности. Это правильно. Ненадежных, суетливых и болтливых стоит отправить работать из дома. О любых обращениях инспектора, устных и письменных,- например, вручение уведомления о вызове на допрос- все без исключения сотрудники обязаны незамедлительно сообщить ответственному за проверку координатору. Обдумывайте все свои действия. У большинства из нас не железные нервы и встреча с проверяющими, особенно неожиданная — ситуация, приближенная к экстремальной. Запретите всем сотрудникам давать документы и показания в состоянии тревоги, волнения, аффекта. Можно сослаться на беспорядок, состояние здоровья и т.д. Чтобы взять паузу, успокоиться, все проверить и продумать. Подготовьте проверяющим рабочее место. Заранее подчистите все компьютеры — уберите лишние базы данных, сомнительную переписку. Подготовьте отдельный компьютер для инспектора. Удалите в нем всю информацию кроме бухгалтерской базы за период проверки. Никогда не сажайте инспектора за свой компьютер, не водите логин и пароль, исключите малейшую возможность «серфить» по вашему личному виртуальному миру. Наведите порядок на столах и в сейфах. Унесите к себе домой лишние печати и штампы, флешки, пластиковые карты, фирменные бланки других предприятий, в том числе уже ликвидированных, и другие компрометирующие штуки. Не давайте инспектору повода для лишних вопросов, ненужных размышлений и дополнительных исследований.

Как представлять документы

Общайтесь письменно. Документы передавайте строго по описи. Это защита от штрафа за непредставление документов, защита от повторного истребования, обоснование незаконности выемки. Важно понимать, что запрос информации и запрос документов– не одно и тоже. Если инспектор запрашивает у вас информацию — представьте ее в виде пояснительной записки , но не представляйте документы, подтверждающие ее. Для представления документов инспектор должен оформить требование на предоставление конкретных документов. Давайте копии документов. Если у вас просят документы, вы можете предоставить не оригиналы, а заверенные копии. Запросить оригиналы инспектор вправе только письменно. Четко знайте, что изъять подлинники документов инспектор вправе только в случае проведения особой процедуры — выемки документов- при наличии письменного и законодательно обоснованного мотива. В остальных случаях – заверенных копий предостаточно. Оставляйте себе копии всех документов, если проверяющие при выемке изъяли подлинники.

Как общаться с проверяющими

Не суетиться. Не бояться. Быть сдержанным. Обдумывать каждое слово. Фокус на главной задаче — доказательно опровергнуть подозрения в налоговом правонарушении. Не стремитесь быть во всем осведомленным. Не старайтесь показаться умным и сразу отвечать на вопросы. Это не экзамен. Не спешите. Не говорите лишнего. Не наломайте дров. Если не уверены в ответе, или чувствуете подвох – лучше взять паузу и подумать или посоветоваться с юристом. Никогда не недооценивайте инспектора. В образе неказистого простачка, выведывая важное, к вам может прийти сильный и грамотный специалист. Не оставляйте инспектора без внимания и полного контроля. Откажитесь от вопросов, выходящих за рамки делового общения Нельзя безропотно подчиняться и со всем соглашаться. Рассчитывать, что отбиваться будете потом. Это ошибка. Много вопросов можно отработать здесь и сейчас. С инспектором. Не привлекая его коллег к обсуждению и спорам. Не стоит расшаркиваться. Во- первых, ваша сверхлояльность – подозрительна. Во-вторых, инспектор пришел не беседы беседовать и не чаи распивать. Он готовился к проверке и пришел за результатом- найти доказательства правонарушения, а то и преступления. Важно создать нормальный микроклимат проверки. Будьте доброжелательным, но деловым и строгим. Настройте коллектив на правильный тон. Не стоит развязывать маленькую войну с инспектором. Но и задушевные разговоры сотрудников с инспектором в курилках однозначно исключить. Это один из способов сбора информации. Приготовьте диктофон и камеру для записи Можно записывать диалоги, ответы и вопросы на диктофон или камеру. Это нормально. Но, во-первых, вы должны предупредить инспектора.Во-вторых, он тоже может записать вас. Как вы понимаете, это вызывает недоверие. Ну и что. В третьих, оцените сами — если инспектор деликатен, не позволяет себе хамства и наездов- может не стоит накалять обстановку, а взаимодействовать мирно? Ни в коем случае не допускайте угроз, давления, неоднозначных намеков договориться. Если это происходит — приготовьтесь заранее и зафиксируйте действия инспектора на диктофон или на камеру. Пригласите других сотрудников и понятых – представителей других компаний, чтобы зафиксировать коллегиально фокусы проверяющего. Составьте акт неадекватного поведения. Это сработает в суде.

Совет: воспользоваться камерой можно, предупредив инспектора, в случае обострения ситуации или явно его неадекватного поведения.

Отмечайте и фиксируйте ошибки

Все документы, которые требует инспектор, сопоставляйте с целями и сроками проверки. Убедитесь в обоснованности и правильности дополнительных мероприятий. Инспектор в рамках проверки может провести инвентаризацию. Может приехать на осмотр любых помещений копании — магазинов, складов, торговых точек, цехов. Произвести истребование документов для последующей их проверки в отделении ИФНС. Провести любую экспертизу, в том числе почерковедческую. Произвести выемку документов для выявления и подтверждения налоговых нарушений. Вызвать на допрос свидетелей. Процессуальные ошибки инспектора можно обжаловать сразу, а лучше придержать в качестве козыря для разбирательств в более серьезной инстанции. Это ваше право. По каждому из этих действий законом определены процедурные ограничения, которые соблюдают не все. Серьезные нарушения налоговиков могут существенно сократить сумму претензий по налоговой проверке. Внимательно изучите акт и все материалы проверки. Не бойтесь оспаривать результаты проверок на досудебной стадии и в судебном споре. Для правовой и методологической поддержки звоните аудитору, налоговому консультанту или юристу, который имеет опыт работы с ошибками налоговых органов. Он подскажет оптимальный вариант защиты и убережет от неправомерных действий проверяющих. Не пытайтесь договориться или дать взятку. Даже и не думайте. Это уголовно наказуемо. Не пополняйте статистику коррупционных преступлений. Опасаться инспекторов стоит, но они не всемогущи. Не бойтесь спорить. Демонстрировать уверенность. И абсолютную решимость идти до конца. Налоговики не очень любят связываться с предпринимателями, способными постоять за себя. И даже уважают таких. Ведь есть и другие.)

Вместо заключения

По статистике 2018 года судебная практика складывается не в пользу налогоплательщика – выигрываются только 66,3% дел.

Но ведь 33,7 % ВЫИГРЫВАЮТ!

Несмотря на предпроверочный мониторинг и строгий отбор, над которым трудится масса аналитиков и роботов ФНС! Это значит, что государственная контрольная машина тоже уязвима. Значит, можно победить.

Выездная проверка может оказаться и не такой уж страшной, если к ней серьезно подготовиться. Не теряйте голову, держите под контролем все процедурные вопросы и заявляйте об абсолютной готовности защищать свои интересы. В досудебной процедуре и в судах.

Готовьтесь, настраивайтесь, и действуйте грамотно!

Надеюсь, было полезно.