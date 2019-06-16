Выездная проверка. 44 правила остаться в живых

Четкие правила поведения во время налоговой проверки помогут снизить сумму налоговых последствий.
Именно снизить. Так как они, конечно, будут. И если инспекторы пришли к вам с выездной налоговой проверкой, то не сомневайтесь: без доначислений они не уйдут. Они уже знают, что и где искать. И предполагаемую сумму взысканий тоже. Осталось все юридически дооформить.
Невозможно вести налоговый учет так, чтобы проверяющим не к чему было придраться. Спорные позиции налоговой службы и Минфина, спорная судебная практика – каждая инстанция – со своим суждением. На наполнение бюджета работает строгий репрессивный аппарат, вооруженный новейшими технологиями цифровизации налогового контроля и подкрепивший свои методы суровым налоговым законодательством. Налоговый контроль в последнее время жесток и беспощаден.
Но в каком объеме вам выдвинут налоговые претензии и будут ли достаточны основания оспорить их в суде – напрямую зависит и от ваших действий по время налоговой проверки.
Вот эти правила.
Начало проверки
- Спокойно! Должен быть правильный настрой. Эмоции — в сторону. Только трезвый холодный расчет.
- Проверить документы проверяющих.
- Изучить решение о проведении проверки: наименование компании, предмет проверки, проверяемый период, должности и фамилии проверяющих.
- Установите личности налоговиков, которым поручена проверка. Их служебные удостоверения. Сотрудники, не указанные в решении, не вправе участвовать в проверке.
- Изучите, по каким налогам проводится проверка. Именно по этим налогам проверяющие вправе запрашивать документы и информацию.
- Установите, какой период проверки указан в решении. Документы за иные периоды вы предъявлять не должны.
- Если у вас остались сомнения о составе проверяющих или правомерности их действий- позвоните в налоговую.
- Стоит сразу задать нужный деловой тон. Инспектор здесь не главный. Все действуют по закону.
- Определите линию поведения — корректно-уважительное взаимодействие. Лучше быть нейтрально- вежливым.
- Скрываться или препятствовать проверке — бессмысленно. Если будете упираться и противодействовать – к проверке подключатся правоохранительные органы. Вам оно надо? Не стоит доводить дело до изъятия всей документации и информационных носителей.
Как представлять информацию
- Назначьте ответственного (координатора) — вашего представителя для взаимодействия с инспектором. Это может быть налоговый юрист, главный бухгалтер или финансовый директор. Который в курсе всех дел, понимает правила и знает все риски. Этот человек будет работать с требованием о представлении документов, передавать документы и сведения инспектору.
- Все дополнительные действия инспектора ( осмотры, выемки. инвентаризации, допросы) проходят под контролем этого координатора.
- Подготовьте коллектив. Проведите инструктаж – как реагировать на просьбы, уговоры, указания инспектора. Только так– направить к ответственному за проверку. Никаких ответов и действий без согласования с ним. Никакой самодеятельности. Это правильно. Ненадежных, суетливых и болтливых стоит отправить работать из дома.
- О любых обращениях инспектора, устных и письменных,- например, вручение уведомления о вызове на допрос- все без исключения сотрудники обязаны незамедлительно сообщить ответственному за проверку координатору.
- Обдумывайте все свои действия. У большинства из нас не железные нервы и встреча с проверяющими, особенно неожиданная — ситуация, приближенная к экстремальной.
- Запретите всем сотрудникам давать документы и показания в состоянии тревоги, волнения, аффекта. Можно сослаться на беспорядок, состояние здоровья и т.д. Чтобы взять паузу, успокоиться, все проверить и продумать.
- Подготовьте проверяющим рабочее место. Заранее подчистите все компьютеры — уберите лишние базы данных, сомнительную переписку.
- Подготовьте отдельный компьютер для инспектора. Удалите в нем всю информацию кроме бухгалтерской базы за период проверки.
- Никогда не сажайте инспектора за свой компьютер, не водите логин и пароль, исключите малейшую возможность «серфить» по вашему личному виртуальному миру.
- Наведите порядок на столах и в сейфах. Унесите к себе домой лишние печати и штампы, флешки, пластиковые карты, фирменные бланки других предприятий, в том числе уже ликвидированных, и другие компрометирующие штуки.
- Не давайте инспектору повода для лишних вопросов, ненужных размышлений и дополнительных исследований.
Как представлять документы
- Общайтесь письменно. Документы передавайте строго по описи. Это защита от штрафа за непредставление документов, защита от повторного истребования, обоснование незаконности выемки.
- Важно понимать, что запрос информации и запрос документов– не одно и тоже. Если инспектор запрашивает у вас информацию — представьте ее в виде пояснительной записки , но не представляйте документы, подтверждающие ее.
- Для представления документов инспектор должен оформить требование на предоставление конкретных документов.
- Давайте копии документов. Если у вас просят документы, вы можете предоставить не оригиналы, а заверенные копии. Запросить оригиналы инспектор вправе только письменно.
- Четко знайте, что изъять подлинники документов инспектор вправе только в случае проведения особой процедуры — выемки документов- при наличии письменного и законодательно обоснованного мотива. В остальных случаях – заверенных копий предостаточно.
- Оставляйте себе копии всех документов, если проверяющие при выемке изъяли подлинники.
Как общаться с проверяющими
- Не суетиться. Не бояться. Быть сдержанным. Обдумывать каждое слово. Фокус на главной задаче — доказательно опровергнуть подозрения в налоговом правонарушении.
- Не стремитесь быть во всем осведомленным. Не старайтесь показаться умным и сразу отвечать на вопросы. Это не экзамен. Не спешите. Не говорите лишнего. Не наломайте дров.
- Если не уверены в ответе, или чувствуете подвох – лучше взять паузу и подумать или посоветоваться с юристом.
- Никогда не недооценивайте инспектора. В образе неказистого простачка, выведывая важное, к вам может прийти сильный и грамотный специалист.
- Не оставляйте инспектора без внимания и полного контроля. Откажитесь от вопросов, выходящих за рамки делового общения
- Нельзя безропотно подчиняться и со всем соглашаться. Рассчитывать, что отбиваться будете потом. Это ошибка. Много вопросов можно отработать здесь и сейчас. С инспектором. Не привлекая его коллег к обсуждению и спорам.
- Не стоит расшаркиваться. Во- первых, ваша сверхлояльность – подозрительна. Во-вторых, инспектор пришел не беседы беседовать и не чаи распивать. Он готовился к проверке и пришел за результатом- найти доказательства правонарушения, а то и преступления.
- Важно создать нормальный микроклимат проверки. Будьте доброжелательным, но деловым и строгим.
- Настройте коллектив на правильный тон. Не стоит развязывать маленькую войну с инспектором. Но и задушевные разговоры сотрудников с инспектором в курилках однозначно исключить. Это один из способов сбора информации.
- Приготовьте диктофон и камеру для записи Можно записывать диалоги, ответы и вопросы на диктофон или камеру. Это нормально. Но, во-первых, вы должны предупредить инспектора.Во-вторых, он тоже может записать вас. Как вы понимаете, это вызывает недоверие. Ну и что. В третьих, оцените сами — если инспектор деликатен, не позволяет себе хамства и наездов- может не стоит накалять обстановку, а взаимодействовать мирно?
- Ни в коем случае не допускайте угроз, давления, неоднозначных намеков договориться. Если это происходит — приготовьтесь заранее и зафиксируйте действия инспектора на диктофон или на камеру. Пригласите других сотрудников и понятых – представителей других компаний, чтобы зафиксировать коллегиально фокусы проверяющего. Составьте акт неадекватного поведения. Это сработает в суде.
Совет: воспользоваться камерой можно, предупредив инспектора, в случае обострения ситуации или явно его неадекватного поведения.
Отмечайте и фиксируйте ошибки
- Все документы, которые требует инспектор, сопоставляйте с целями и сроками проверки. Убедитесь в обоснованности и правильности дополнительных мероприятий.
- Инспектор в рамках проверки может провести инвентаризацию. Может приехать на осмотр любых помещений копании — магазинов, складов, торговых точек, цехов. Произвести истребование документов для последующей их проверки в отделении ИФНС. Провести любую экспертизу, в том числе почерковедческую. Произвести выемку документов для выявления и подтверждения налоговых нарушений. Вызвать на допрос свидетелей. Процессуальные ошибки инспектора можно обжаловать сразу, а лучше придержать в качестве козыря для разбирательств в более серьезной инстанции. Это ваше право.
- По каждому из этих действий законом определены процедурные ограничения, которые соблюдают не все. Серьезные нарушения налоговиков могут существенно сократить сумму претензий по налоговой проверке.
- Внимательно изучите акт и все материалы проверки. Не бойтесь оспаривать результаты проверок на досудебной стадии и в судебном споре.
- Для правовой и методологической поддержки звоните аудитору, налоговому консультанту или юристу, который имеет опыт работы с ошибками налоговых органов. Он подскажет оптимальный вариант защиты и убережет от неправомерных действий проверяющих.
- Не пытайтесь договориться или дать взятку. Даже и не думайте. Это уголовно наказуемо. Не пополняйте статистику коррупционных преступлений.
- Опасаться инспекторов стоит, но они не всемогущи. Не бойтесь спорить. Демонстрировать уверенность. И абсолютную решимость идти до конца. Налоговики не очень любят связываться с предпринимателями, способными постоять за себя. И даже уважают таких. Ведь есть и другие.)
Вместо заключения
По статистике 2018 года судебная практика складывается не в пользу налогоплательщика – выигрываются только 66,3% дел.
Но ведь 33,7 % ВЫИГРЫВАЮТ!
Несмотря на предпроверочный мониторинг и строгий отбор, над которым трудится масса аналитиков и роботов ФНС! Это значит, что государственная контрольная машина тоже уязвима. Значит, можно победить.
Выездная проверка может оказаться и не такой уж страшной, если к ней серьезно подготовиться. Не теряйте голову, держите под контролем все процедурные вопросы и заявляйте об абсолютной готовности защищать свои интересы. В досудебной процедуре и в судах.
Готовьтесь, настраивайтесь, и действуйте грамотно!
Надеюсь, было полезно.