Как зарегистрировать ООО: пять шагов

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Начнем с азов. Конституция РФ устанавливает режим свободного осуществления экономической деятельности, что дает право каждому создать свой бизнес и вести предпринимательскую деятельность. Нашим законодательством предусмотрены различные виды юридических лиц для ведения предпринимательской деятельности, но наиболее оптимальным вариантом сейчас считается ООО.

Шаг 1: заключение учредительного договора Учредительный договор — договор, определяющий порядок осуществления собственниками бизнеса совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер и номинальную стоимость доли каждого из учредителей общества, а также размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале общества. Учредительный договор — договор, определяющий порядок осуществления собственниками бизнеса совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер и номинальную стоимость доли каждого из учредителей общества, а также размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале общества. Кроме того, договор должен содержать достоверные сведения об учредителях, такие как паспортные данные, если учредитель — физическое лицо, ОГРН и место нахождения — если учредитель — юридическое лицо. При определении срока и порядка оплаты долей в уставном капитале общества стороны учредительного договора вправе указать и банковские реквизиты. Учредительный договор заключается в простой письменной форме и не требует нотариального заверения. Важно отметить, что если учредитель один, то заключение учредительного договора не требуется, будет достаточно только решения о создании юридического лица.

Шаг 2: подготовка устава общества Устав общества является единственным учредительным документом общества и определяет основные положения, регулирующие деятельность общества и органы его управления. Устав общества является единственным учредительным документом общества и определяет основные положения, регулирующие деятельность общества и органы его управления. Так, устав должен содержать наименование общества, как полное, так и сокращенное, информацию о месте нахождения общества, сведения об уставном капитале, о единоличном исполнительном органе общества (к примеру, генеральный директор, управляющий партнер), о коллегиальном исполнительном органе общества (если такой орган учредители хотят видеть в своем обществе). Устав должен содержать информацию о правах и обязанностях участников общества и о том, к кому и каким образом перейдет доля участника в случае его выхода. Кроме того, при подготовке устава необходимо четко определить виды экономической деятельности общества. Конкретизировать такие виды поможет Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Не будет ошибкой, если формулировки о видах деятельности будут взяты именно из этого классификатора. Так, устав можно назвать мини-конституцией, которая будет распространять свое действие в рамках создаваемого общества, регулируя внутренний порядок деятельности общества и органов его управления.

Шаг 3: проведение общего собрания На общем собрании участники создаваемого общества должны утвердить устав общества, а значит, определить место нахождения общества, органы его управления, наименование, как полное, так и сокращенное и все, что было отражено в уставе, а также утвердить людей, которые будут занимать должность генерального директора и главного бухгалтера. На общем собрании участники создаваемого общества должны утвердить устав общества, а значит, определить место нахождения общества, органы его управления, наименование, как полное, так и сокращенное и все, что было отражено в уставе, а также утвердить людей, которые будут занимать должность генерального директора и главного бухгалтера. Единого порядка проведения общего собрания не существует, однако следует иметь ввиду, что на собрании должны быть рассмотрены вопросы, касающиеся утверждения общества, по-отдельности, а результаты рассмотрения таких вопросов — зафиксированы в протоколе общего собрания. Обычно, общее собрание проводится в форме голосования. Для проведения общего собрания необходимо определить, кто будет председательствовать, а кто будет исполнять функции секретаря и фиксировать ход проведения собрания. Как правило, и председатель, и секретарь общего собрания избираются путем голосования из числа участников общества, которые присутствуют на собрании и принимали участие в голосовании. Если кто-то из учредителей не может присутствовать лично, он вправе привлечь своего представителя по доверенности. В таком случае об этом также делается отметка. Протокол общего собрания — документ, в котором фиксируются результаты голосования участников общества. В протоколе общего собрания обязательно должно быть указано место проведения собрания (обратиться в налоговую с заявлением о регистрации можно будет только по месту проведения собрания участников) и лица, которые присутствовали на общем собрании участников общества и принимали участие в решении вопросов, касающихся создания общества, а также результат проведения общего собрания. Секретарь общего собрания фиксирует количество голосов по каждому вопросу, рассмотренному на собрании кредиторов. Нет необходимости собирать всех участников общества в одном помещении для того, чтобы провести собрание кредиторов, поскольку оно может быть проведено дистанционно. Так, для проведения собрания в заочной форме достаточно лишь направить учредителю перечень вопросов, которые должны быть рассмотрены на собрании кредиторов и получить ответ. При этом в протоколе общего собрания кредиторов должна быть сделана отметка о том, что тот или иной участник, а, может быть, и все голосовали по вопросам повестки дня заочно. Необходимо отметить, что в случае, когда участником общества является один человек, общее собрание проводить нет необходимости, но в решении о создании общества должны быть отражены лица, на которых учредитель возлагает обязанность по исполнению функций генерального директора и главного бухгалтера. Важно, что законодатель не запрещает учредителю общества самостоятельно осуществлять функции генерального директора и главного бухгалтера.

Шаг 4: представление документов в регистрирующий орган Юридическое лицо вправе осуществлять свою деятельность только с момента государственной регистрации. Юридическое лицо вправе осуществлять свою деятельность только с момента государственной регистрации. Так, для того, чтобы можно было начинать работать, необходимо собрать пакет документов и обратиться в налоговую с заявлением о регистрации своего общества. Перечень документов, который необходимо представить в налоговую, следующий: заявление о государственной регистрации юридического лица. Заявление не может быть представлено в свободной форме. Требование налоговой относительно заявления простое — оно должно соответствовать форме N Р11001 . Подготовить можно с помощью программы на сайте ФНС. Важно помнить, что исправления в этой форме не допускаются.

. Подготовить можно с помощью программы на сайте ФНС. Важно помнить, что исправления в этой форме не допускаются. документ, который подтверждает решение о создании юридического лица. Таким документом является либо протокол общего собрания участников, либо решение единственного учредителя.

устав общества. Устав представляется в двух экземплярах: один останется в налоговой, а другой будет выдан заявителю вместе со свидетельством о постановке юридического лица на учет.

документ об уплате государственной пошлины. Размер уплаты государственной пошлины лучше уточнять заранее, перед тем, как оплачивать государственную пошлину. В 2017 году для ООО она равна 4000 руб. Заплатить можно с помощью сайта ФНС. Также при подаче заявления о регистрации юридического лица, необходимо представить либо паспорт, если в налоговую с заявлением обращается лицо, на которое участниками возложена такая обязанность, либо доверенность на представителя. Также при подаче заявления о регистрации юридического лица, необходимо представить либо паспорт, если в налоговую с заявлением обращается лицо, на которое участниками возложена такая обязанность, либо доверенность на представителя. Очень важно помнить, что в случае, если по каким-то причинам налоговая не зарегистрирует общество, госпошлина возвращена не будет, поэтому документы лучше проверять очень и очень внимательно.