Самые опасные события последующих 10 лет: протесты пенсионеров, уход Путина, торговая война и власть биткоинов

Агентство Bloomberg опубликовало свои прогнозы относительно опасностей, которые могут ожидать мир в ближайшем десятилетии с 2018 по 2028 год. Так называемый «Гид пессимиста».

Прогноз вероятностный, то есть события, описанные в нем, не обязательны, но возможны при совпадении нескольких обстоятельств. Первое, что вас удивит, это то, что вопреки громогласным заключениям и заявлениям многих политиков, а также аналитиков и экспертов, специалисты Bloomberg не считают, что миру угрожает реальная ядерная война или массовые теракты, а также многочисленные ураганы, потопы и прочие катаклизмы.

Зато в списке есть переизбрание Трампа на второй срок президентства и борьба Фейсбука с «фейковыми новостями». Но обо всем по порядку.

Итак, ТОП-10 самых опасных событий, которые могут произойти в мире в ближайшие 10 лет.

Сценарий 1. Трамп избирается на повторный срок президентства

Окрыленный успехом налоговой реформы, президент начинает тратить триллионы на оборону и инфраструктуру. Расследование Мюллера не установит ничего, что бы указывало на Трампа в «российском деле». К 2021 году президенту все же удается отменить Obamacare, но не заменить его. В системе здравоохранения начинается хаос. Для США наступает период экономической рецессии — спада производства и значительного замедления экономического роста. По этому сценарию в 2024 году, сообщает Bloomberg, на президентских выборах победу должен одержать известный телеведущий-демократ. Спустя еще 4 года два «политических столпа» США — Республиканская и Демократическая партия — окончательно распадутся, что повлечет за собой масштабный политический кризис.

Сценарий 2. Фейковые новости убьют Фейсбук

Вслед за Россией искусство «фейк ньюс» захотят осилить в своих целях и другие государства планеты, поэтому сколько бы новых сотрудников не привлекал Фейсбук для борьбы с «фальшивками» — он в проигрыше. 50% трафика Твиттера будет представлена ботами и «фейковыми аккаунтами», троллями. Люди перестанут отличать правду от неправды и не будут знать кому верить. К 2028 году 50% россиян будут считать, чтоблагодаря все тем же «фейковым новостям».

Сценарий 3. Биткоин заменит банковскую систему

Из-за большой уязвимости банков перед хакерскими атаками и взломами, биткоин станет укреплять свои позиции. Кгоду стоимость одного биткоина достигнет, на биткоины перейдет Греция и ряд иных государств в Африке. К 2028 году банковская система , какой мы знаем ее сегодня, перестанет существовать. Стоимость биткоина продолжит расти и достигнет 1 000 000 долларов.

Сценарий 4. Северная Корея попытается начать войну, а Ким Чен Ын умрет

Не спешите расстраиваться — попытка не увенчается успехом. Запущенная КНДР ракета упадет в 20 километрах от побережья Соединенных Штатов и, к вашему удивлению, Трамп решит не отвечать на провокацию. В 2019 году Ким Чен Ын умрет от сердечного приступа. Новое правительство страны остановит развитие ядерной программы. США и Китай наладят дружественные отношения и Штаты «закроют глаза» на возвращение Китаем Тайваня. Но проблем на Востоке не станет меньше. Япония начнет разработку ядерного оружия и станет полноценным ядерным государством к 2028 году.

Сценарий 5. Джереми Корбин начнет строить в Великобритании социализм

явно заняла кресло премьер-министра в не самые легкие для страны времена.Один за другим провалы в переговорах по поводу выхода из ЕС будут стоить ей должности. Следующим премьером станет представитель лейбористов. Великобритания начнет путь к социализму: бесплатное образование, медицина, всевозможные реформы лишь укрепят рейтинг лидера, однако существенно ударят по бюджету, что к 2028 году может обернуться страшным дефолтом.

Сценарий 6. Протесты пенсионеров развалят Европу

Французские пенсионеры протестуют против попытки президента Эммануэля Макрона реформировать щедрую пенсионную систему, а итальянские выборы показывают резкий раскол между поколениями. Пенсионеры голосуют за уже известного Сильвио Берлускони. Португалия, Италия, Испания, Греция переживают финансовый кризис. Шотландия становится независимой, Бельгия распадается на три части, Франция становится социалистической. Уровень безработицы среди молодого населения составляет 50%. От прежней Европы не остается и следа.

Сценарий 7. Китай начинает масштабную торговую войну

Причиной начала торговой войны станет, как ни странно, изменение климата. Из-за глобального потепления в Китае станут пересыхать реки, но до этого страна сильно пострадает от мощнейшего за всю современную историю тайфуна, который обрушится на Шанхай. Дружбу с США Китай использует для оказания давления на Штаты с целью подписания Трампом Парижского соглашения об изменении климата. Он также введет торговые санкции против стран, которые больше всего навредили экологии, включая Россию. К 2028 году все автомобили Китая будут заменены на электрические, страна станет активно следить за соблюдение экологических норм.

Сценарий 8. Путин уходит с поста Президента. Эра Нефти закончится победой электромобилей

Пожалуй этот пункт из спискабыл одним из самых предсказуемых. Специалисты утверждают, что цена за баррель нефти к 2021 году снизится до 20 долларов, это станет «шоком» для экономики США и России. Низкий спрос на дизельные и бензиновые авто жестко ударит по Японии и снова по США. Работники нефтяных заводов России бастуют.

Еще один прогноз, который кажется сегодня невероятным — Владимир Путин уходит с поста президента РФ, его место занимает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Россия на грани краха. Распад ОПЕК. Крупнейшие нефтяные компании мира — банкроты.

Источник: USA.One