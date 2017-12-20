Как защитить бизнес при помощи новинки - наследственного фонда

Бизнес в России сравнительно молодое явление. Тем не менее, первые предприниматели, первопроходцы 90-х и 00-х, постепенно достигают возраста, когда человек задумывается о благосостоянии своих близких на случай, если его завтра не станет.

Первый вариант, приходящий в голову: наследники продолжат дело отцов. Вариант, действительно, неплохой, при наличии желания наследников. А если сын или дочь по каким-либо причинам не хотят или не могут управлять компанией, что тогда?

Дело ещё более усугубляется, когда в бизнесе несколько партнёров. В таких случаях у здравствующего участника возникает соблазн отстранить наследников, выплатив им некую «компенсацию». С другой стороны, наследники, получившие долю в компании, своими действиями могут попросту развалить бизнес. Именно для решения подобных, казалось бы безвыходных ситуаций, законодатель вводит конструкцию наследственного фонда. Эта конструкция появляется в соответствии с изменениями в ГК РФ, которые вступают в силу 1 сентября 2018 года.

Вариант использования

Представим, что существуют два партнёра «П1» и «П2». Им принадлежит компания ООО «А». Конкретное процентное соотношение долей партнеров в уставном капитале принципиального значения не имеет.

У «П1» есть наследники, которые по определённым причинам (к ним мы ещё вернёмся) не могут рационально управлять компанией. При этом данное утверждение соответствует мнению обоих партнёров. Однако «П1» всё же желает обеспечить безбедное существование своих близких. Для этого он обращается к нотариусу и составляет завещание, по условиям которого после его смерти нотариус создаст наследственный фонд.

Наследственному фонду будет передано имущество «П1» - доля в компании «А». Наследники станут выгодоприобретателями фонда, а управлять им будет «П2».

И вот тут начинается самое интересное: «П1» необходимо определить, каким образом его наследники получать долю и/или доходы от управления ей. Вариантов может быть масса, полагаем, что в большинстве своём они зависят от причин, по которым «П1» решился на создание фонда.

Наследник болен или не хочет продолжать дело наследодателя.

по условиям управления выгодоприобретатели должны регулярно получать часть доходов от использования наследственной массы (дивиденды). При этом минимальный размер отчислений будет установлен заранее.

Также условиями управления будет предусмотрено обстоятельство, при наступлении которого наследственный фонд передаст всё имущество в собственность наследникам. Это своего рода страховка от злонамеренных действий «П2». Такими обстоятельствами, например, могут быть: задержка периодических отчислений, перечисления меньшей суммы или отсутствие у фонда средств для выплаты.

Иными словами, если фонд под управлением «П2» перестанет выплачивать доход (даже по объективным причинам), то наследник получает право требовать передачи доли в своё прямое владение.

Описанный пример может показаться не очень справедливым по отношению к «П2», ведь причины по которым фонд не перечисляет доходы могут быть разными, и не всегда их возникновение зависит от действий оставшегося партнёра. Вместе с тем, даже если дела идут плохо по объективным причинам, полагаем, что передача управления наследникам - адекватное решение. То, что не получается у «П2», может получиться у наследников.

Наследник молод и не обладает достаточными компетенциями для управления.

в этом случае по условиям управления доля в ООО «А» может передаваться наследнику по достижению им определённого возраста или приобретения необходимых компетенций (например получение двух высших образований или трудового стажа по определённой специальности).При этом никто не запрещает передавать долю частями. Т.е. исполнилось наследнику 25 лет, получил 10 % от доли; выучился в двух университетах, ещё 10 %; получил стаж работ по определённой специальности, ещё 10 %. И так далее ...Опять же кажется, что вариант несправедлив по отношению к миноритарию. Однако, задумайтесь, что изменилось в отношении него? Да, безусловно, миноритарий в одиночку сохраняет компанию на плаву, при этом его будущая перспектива - лишение контроля. Вместе с тем, размер его доли остался прежним. Статус-кво сохранён. К тому же, он получает адекватного партнёра, набравшегося опыта.

После смерти одного партнёра оставшийся может выкупить его долю.

условиями управления определяется цель существования фонда - реализация доли наследодателя одному или нескольким участникам ООО «А». Также условия устанавливают стоимость доли (порядок её определения) и срок, в течение которого доля должна быть реализована. Таким образом, оставшийся партнер может получить рассрочку в приобретении доли у наследников и гарантии невмешательства в оперативное управление с их стороны, а наследники - четкое понимание перспектив расчета. Если условия выкупа не соблюдаются, то доля переходит к наследникам, которые начинают «рулить» по-своему разумению.При любом варианте, в целях контроля в состав высшего коллегиального органа (ВКО) могут войти наследники или доверенные лица наследодателя, при этом сам ВКО может получить полномочие одобрять сделки по отчуждению имущества фонда.

Хотим отметить, что один вариант использования наследственного фонда всегда можно совместить с другим. Так например «П2» может получить право выкупить часть доли «П1», при этом другая часть будет передаваться наследнику постепенно.

Общая информация

Наследственный фонд - это некоммерческая организация, учреждаемая нотариусом по распоряжению наследодателя. Фонд создаётся после смерти гражданина при условии, что это предусмотрено его завещанием. Срок, на который создаётся такой фонд, может быть ограничен. Органы управления: исполнительный (единоличный или коллегиальный), высший (высший коллегиальный орган) и надзорный (попечительский совет).

Фонд создаётся для управления наследством, то есть тем, что завещал наследодатель. Кроме того, имущество фонда составляют доходы, полученные благодаря использованию наследства.

Действует фонд на благо третьего лица - выгодоприобретателя, определённого либо наследодателем самостоятельно, либо органами управления фонда (если так пожелал наследодатель).

Наследственный фонд не лишает лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, получить её, однако при этом, если такое лицо является выгодоприобретателем фонда, обязательной доли оно лишается.

Деятельность фонда регулируется уставом и условиями управления. В наименовании должны фигурировать слова «наследственный фонд».

Фонд может быть ликвидирован:

по решению суда по общим основаниям (например в связи с грубым нарушением закона, допущенным при создании);

по истечению срока, на который он создан;

при наступлении обстоятельств, указанных в условиях управления обстоятельств;

если в течение 1-го года с момента создания фонда, не удалось сформировать органы его управления.

Имущество ликвидированного фонда передаётся выгодоприобретателям. Порядок распределения определяется в условиях управления и может зависеть от объёма прав на получение имущества или размера дохода от деятельности фонда. Условия управления могут предусматривать иной порядок распределения имущества, в том числе передачу третьим лицам. Если определить таких лиц невозможно, имущество передаётся собственность Российской Федерации.

Реорганизация наследственного фонда не допускается.

Порядок создания

Решение о создании наследственного фонда принимается учредителем при составлении завещания. Решение должно содержать сведения об учреждении наследственного фонда, об утверждении устава и условий управления, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества фонда, а также лицах, назначаемых в состав органов управления или о порядке определения таких лиц.

Документы на регистрацию фонда направляет нотариус.

Порядок управления

Создание высшего коллегиального органа и попечительского совета должно быть предусмотрено в уставе. В состав этих органов могут входить выгодоприобретатели. Управляет наследственным фондом исполнительный орган, единоличный или коллегиальный. В его состав могут входить физические и/или юридические лица, за исключением выгодоприобретателя.

Этим органам можно дать широкие полномочия, в том числе право одобрения сделок фонда, . Тем самым наследодатель в состоянии обеспечить наследников механизмом контроля за деятельностью фонда.

Выгодоприобретатель

Личность выгодоприобретателя (наследника) определяется в условиях управления. Закон устанавливает, что в этом качестве могут выступать как конкретные лица (физические или юридические), так и целые категории лиц из неопределённого круга. Кроме этого, бремя определения выгодоприобретателя можно переложить на органы управления фонда (правда они всё равно должны руководствоваться алгоритмом из условий). Существуют исключения - коммерческая организация не может быть выгодоприобретателем.

Выгодоприобретатель вправе:

требовать учреждения фонда в соответствии с завещанием;

получать имущество фонда в соответствии с условиями;

отказаться от права на получение имущества;

требовать проведения аудита деятельности фонда;

стать членом высшего коллегиального органа фонда (если это предусмотрено условиями управления);

требовать возмещения убытков, возникших из-за нарушения условий управления фондом.

Выгодоприобретатель и фонд не отвечают по обязательствам друг друга. Права выгодоприобритателя не отчуждаемы, не переходят по наследству и не передаются в случае реорганизации (за исключением преобразования). После его смерти (ликвидации) новые выгодоприобритатели определяются в соответствии с условиями управления.

Важный момент! Закон прямо не отвечает, как выходить из тупиковой ситуации, если условия не позволяют определить новую кандидатуру. Полагаем, что в этом случае возникают основания для обращения в суд с требованием о внесении изменений в условия управления, а если такие изменения внести не удалось, с требованием о ликвидации фонда на основании общих положений ГК РФ о фондах.

<...>

2. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:

<...>

2) цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут быть произведены; ГК РФ Статья 123.20. Изменение устава и ликвидация фонда

Напомним, что в случае, если после ликвидации нельзя определить лицо, которому передаётся имущество, в соответствии с решением суда оно перейдёт в собственность РФ.

Налогообложение

Законодатель пока не предусмотрел каких-то льгот по налогообложению для наследственных фондов и их выгодоприобретателей.

Кроме того, пока отсутствуют изменения, связанные с налогообложением при распределении прибыли от наследственного фонда. Полагаем, что такие изменения появятся в НК РФ до сентября 2018 года. Дело в том, что если наследник получает имущество напрямую от наследодателя, такой доход не облагается налогом.

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:

<...>

18) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования ... НК РФ Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)

Возможно, в НК РФ внесут изменения, по которым имущество, полученное выгодоприобретателем в пределах первоначальной наследственной массы, также не будет облагаться налогом.

Вместо резюме

До сих пор российская система права не имела подобных инструментов. Классические конструкции наследования просто не подходят для этого. Попытки применения корпоративных договоров вызывают массу вопросов, а создание частных фондов за рубежом неудобно для ведения дел при жизни, непонятно с точки зрения регулирования и доступно немногим категориям лиц.

Наследственный фонд потенциально предоставляет массу интересных возможностей. Появление новой конструкции поможет решить массу задач: избежать корпоративных конфликтов, учесть интересы бизнеса, сохранить «статус-кво» оставшегося партнёра, обеспечить наследников и даже даст возможность заняться благотворительностью с того света. Может в России появится свой Альфред Нобель.