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Как выбрать карту с процентом на остаток

Наряду с кэшбеком, бонусными милями и скидками, процент на остаток стал важной маркетинговой фичей, на которую стали вестись клиенты. Однако зачастую банки обставляют этот бонус таким количеством условий, что он превращается в обычный маркетинговый разводняк.

Как не ошибиться в выборе карты с процентом на остаток, рассказывает наш финансовый обозреватель Александра Баязитова. 

Остальные видео финансовой музы собраны в специальном разделе.
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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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2 мнения
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Аноним
, Москва
Тоже не люблю видео обзоры. Мне нравится как у Турова В.В. оформлено всё в блоге. Т.е. видео + под видео весть текст. Кто любит смотреть и слушать - смотрит и слушает. Кто не воспринимает информацию на слух - читает.
Баязитова мало того что кривляется, так ещё и куча отвлекающих моментов в ролике. Темы всегда интересные и актуальные, но смотреть очень сложно. С удовольствием почитала бы.
С уважением, Ирина.
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