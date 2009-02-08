Директору про due diligence: какие отчеты готовят

Пример реального отчета due diligence по деятельности компании, которая занимается продажей оборудования для мужских парикмахерских в стиле барбер.

Компания начала свою деятельность в 2013 году, используя для успешного старта выгодную сферу бизнеса. В начале 2010 года внезапно возникла мода на мужскую бороду, что породило большой спрос на мужские парикмахерские.

Компания находится на упрощенной системе налогообложения, в 2015 году фирма перешла на объект налогообложения «Доходы минус расходы», соответственно, метод начисления расходов — кассовый (п. 1 ст. 346 НК).

ООО «******» имеет три направления деятельности:

******— обучение берберов с нуля.

Эта фирма создала высокопрофессиональную школу по мужской стрижке, бритью и оформлению бороды.

Эта фирма создала высокопрофессиональную школу по мужской стрижке, бритью и оформлению бороды. ******— мужская парикмахерская.

Это модное место, которое представляет собой элемент мужской джентельменской культуры. В этом году компания выходит на региональный уровень, запускает франшизу с очень привлекательными условиями для начинающих бизнесменов.

Это модное место, которое представляет собой элемент мужской джентельменской культуры. В этом году компания выходит на региональный уровень, запускает франшизу с очень привлекательными условиями для начинающих бизнесменов. ******— магазин высококачественного оборудования для мужских парикмахерских.

Мы провели анализ due diligence по деятельности ******. ******занимается продажей оборудования для мужских парикмахерских, которые выполнены в стиле барбер. Первое впечатление о салоне складывается в тот момент, когда клиент заходит в него и видит интерьер. Кресло — важный атрибут салона барбершоп, поэтому основным товаром компании является парикмахерское кресло. Сегодня ****** реализует не только мужские парикмахерские кресла, но и женские, которые в мае этого года запустили в продажу. По словам клиента, этот продукт должен иметь успех. Они закупили пробную партию и начали тестовые продажи.

Рынок

Поставка оборудования для барбершопов и мужских парикмахерских осуществляется по Москве и Московской области, компания планирует выйти на региональный рынок, поэтому мы изучили характеристику рынка и тенденцию его развития.

Исследования рынка Барбершоп 2017 г.

В начале 2010 года наблюдался всплеск моды на мужские бороды. А, как известно, спрос рождает предложение. Если в 2014 году в Москве было всего четыре барбершопа, то в 2016 их количество пресило полсотни. В 2017 барбершопов стало около трехсот. На данный момент рынок в столице насыщен, но все же есть место для роста.

Мужчины Волгограда смело могут быть номинированы на звание самых ухоженных в России. Здесь на один барбершоп приходится 16 390 мужчин — это самый высокий показатель в стране. Хуже всего ситуация с барбершопами в Омске (393 000 мужчин на один барбершоп) и Воронеже (111 000 мужчин на один барбершоп). Динамичней всего рынок мужских парикмахерских развивается в Москве. Он вырос более чем в три раза — до 256 барбершопов.

Конкуренты

Основными конкурентами ООО «******» являются:

BarbershopKresla.ru. Мужские парикмахерские кресла для барбершопа. Адрес: г. Москва, Кутузовский проспект, 22. Ценовой диапазон: от 27 000 до 102 000. BarberShoper (Магазин «Барбершопер»). Специализируется на поставках и продаже парикмахерского оборудования, мебели и аксессуаров для барбершопов (мужских парикмахерских). Medison.ru. Компания «Мэдисон» на рынке оборудования для салонов красоты и парикмахерских более 15 лет. Осуществляет продажи парикмахерской мебели, мебели для салонов красоты, для косметологических, маникюрных, педикюрных, массажных кабинетов. Ценовой диапазон: от 25 000 до 56 000.

Преимущества:

более 15 лет на рынке;

сеть филиалов по России (более 16 магазинов);

собственное производство и прямые поставки импортного оборудования;

более 50 различных цветов кожзама.

Недостатки:

небольшой ассортимент мужских парикмахерских кресел.

Мебель салона (mebel-salona.ru)

Адрес: г. Москва, ул. Волоколамское шоссе д. 84, к. 9;

Осуществляют продажи профессионального оборудования для салонов красоты и парикмахерских от официальных поставщиков.

Ценовой диапазон: от 28 000 до 345 000.

Salon-trade г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 111, блок D, офис 208).

Интернет-магазин для стилистов и мастеров парикмахерского искусства предлагает широкий ассортимент профессионального оборудования, инструментов и косметических средств;

Ценовой диапазон: от 26 500 до 155 805.

По словам клиента, компания «Мебель салон» и «Салон трейд» — это две посадочные страницы одного владельца. По физическому адресу никто не числится, зато все ссылаются на адрес шоурума на Факультетском переулке 8а.

Выручка

Анализ динамики выручки показывает, что бизнес имеет положительную динамику и не подвержен сильному влиянию сезонности. По данным управленческого учета компании мы сравнили три года и получили следующую картину.

Мы можем наблюдать положительный тренд по выручке в течение двух лет (2015 и 2016 гг.). В 2017 году происходит резкое увеличение данного показателя. Это связано с тем, что собственник компании принял решение по значительному повышению продаж. В результате он увеличил объем закупаемого товара, внес наличные средства. Как видно из бюджета на 2017 год, стоит задача в разы повысить доходы. При сверке плана с фактом видно, что эта задача на данный момент выполняется. При текущем повышении продаж мы можем предположить, что в 2017 году выручка достигнет показателя в 30 млн рублей.

Для расчета показателя выручки за 2017 год мы взяли среднюю за пять месяцев 2017 года, экстраполировали и получили:

Исходя из графика видно, что динамика выручки 2017 года повторяет динамику 2016 года, при этом наблюдаем значительное увеличение данного показателя. Также исходя из годовой динамики за 2016 год можно предположить, что в следующие два квартала возможен также рост выручки.

При детальном анализе поступлений в управленческом учете нами был выявлен нестандартный платеж наличными на значительную сумму. Данная транзакция является крупной, была получена наличными и по ней нет описания платежа в управленческом учете.

Для подтверждения наличия оплаты были запрошены подтверждающие документы. Нам было разъяснено, что данный платеж был от физического лица и оплачивался на карту Генерального директора. Нам было обещано предоставление скринов перевода на карту для подтверждения данного платежа.

С января по май 2017 года были поступления на сумму 13 млн рублей, из них 37% поступило наличными. Данный показатель не сильно превышает среднее значение по малому бизнесу в сфере торговли, но в мае показатель достиг 57%. Так как данный отчет готовился до закрытия майских продаж, то, возможно, данный процент будет скорректирован в меньшую сторону по итогу закрытия периода.

В целях подтверждения безналичной выручки были проведены следующие операции.

Запрошены и получены реестры операций из управленческого учета. Все данные были предоставлены. Качество данных является удовлетвор ительным: не везде проставлены описания транзакции (нет контрагента, либо отсутствует вид оплаты); нет четкой разбивки на предоплату и оплату (нужно вручную перебирать каждую транзакцию, чтобы понять является ли это оплатой или предоплатой по контракту); нет возможности выделить цену отдельных позиций в реализованных контрактах. Проведена выборочная сверка данных управленческого учета с данными банковских выписок. Клиент предоставил банковские выписки в полном объеме. В результате выборочной сверки данных безналичных поступлений по управленческому учету с банковскими выписками расхождений не выявили.

В целях подтверждения наличной выручки были проведены следующие процедуры.

Запрошены и получены реестры операций из управленческого учета по наличной выручке. Все данные были предоставлены. Качество данных также является удовлетворительным. Сделали выборку транзакций, по которым запросили подтверждающие документы. Данные документы предоставлены не были в связи с тем, что на предприятии была следующая процедура документооборота по наличной выручке: покупатель делал заказ, например, по телефону; с ним согласовывались количество и сумма; с товаром ему отправлялись подписанные два экземпляра договоров; компания не следила за возвратом своего экземпляра договора, подписанного заказчиком. Так как не было возможности получить документы, мы запросили договоры и счета в формате Word, а также контактные данные контрагентов. На текущий момент нам была предоставлена вся база файлов для самостоятельной сверки. Мы частично провели сверки. Телефонные номера нам были предоставлены. Получив контактные данные, мы обзвонили заказчиков. В результате проделанной работы мы подтвердили осуществленные продажи.

Был проведен анализ выручки по номенклатурным позициям. Мы выделили модели, которые продаются хорошо и вычислили соотношение этих позиций к общей выручке. Большой объем выручки в 2017 году приходится на продажи мужских кресел модели Modern в черном цвете. Мы видим, что продажи данных позиций значительно возросли с марта 2017 года.

В управленческом учете оплаты ведутся только по партиям (по номенклатуре не ведутся). При расчете проданных позиций Modern не удалось выделить их отдельно, чаще всего они продаются с моделью барберпол.

Данная сфера бизнеса зависит от изменений в тенденциях моды. ООО «******» следит за новинками и меняет номенклатуру продаваемых товаров.

Выводы

Учет выручки не является достаточно прозрачным. Была подтверждена безналичная выручка, которая составляет 63% от общей выручки. Существует проблемы с документооборотом. Наличная выручка подтверждена с оговорками. Выручка значительно увеличилась в 2017 году, что говорит о хорошей тенденции продаж и росте бизнеса. Мы дали клиенту свои рекомендации по улучшению учета и повышения прозрачности в целях привлечения инвестиций.

Расходы

Схема закупок

ООО «******» работает с тремя фабриками в Китае, не все из них официальные:

***** — официальная фирма, есть свой сайт.

***** — незарегистрированная фирма, не имеет своего сайта.

***** — незарегистрированная фирма, не имеет своего сайта.

Схема взаимодействия ВЭД с Китаем на данный момент очень сложная и не особо прозрачная. Это связанно с тем, что для официальной работы необходимо открывать валютные счета, оформлять паспорт сделки и нанимать логиста по ВЭД, который ведет данное направление. Логист проводит операции по оформлению таможенной декларации на растаможке груза, заключает контракты с официальными китайскими фирмами и регистрирует весь товар на таможне. Такая схема работы не позволяет проводить часть товара наличными и приводит к росту налогов.

Сейчас ВЭД осуществляется через компанию ********, выполняющую посреднические функции между фабриками и ООО «******».

Поставки товара осуществляются примерно раз в три — пять месяцев.

За три месяца до поставки Генеральный директор ООО «******» ведет переговоры лично с представителями фабрик в Китае. После согласования сделки оплачивается сразу 30% предоплаты от сделки наличными.

По словам клиента, между организацией и брокером существуют два договора — транспортной услуги и поставки товара. Данные документы не были нам предоставлены, поэтому мы не знаем всех условий сделки, описание внешнеэкономических операции с китайскими партнерами только со слов клиента.

Когда товар появляется на складе фабрики, ООО «******» оплачивает оставшиеся 70 % плюс НДС 18% безналично за товар и 7% за посреднические услуги брокеру, комиссию оплачивают наличными. Далее компания-посредник выполняет свою работу.

В дальнейшем по мере роста оборота закупок планируется вести ВЭД самостоятельно, для этого необходимо будет открыть новое ООО с общей системой налогообложения.

Изменения позволят экономить:

на потери НДС;

на комиссии посреднику.

По расчетам клиента, открытие нового ООО будет более успешным вариантом при обороте закупок более 10 млн руб.

Себестоимость товара

На данный момент в организации не поставлен учет расчета себестоимости. Себестоимость единицы товара не разделена на закупочную цену, на логистику и на комиссию. Для расчета данного показателя от организации были получены данные, по которым мы провели анализ. По прайсам китайской фирмы мы взяли цену товара, умножили на курс китайского юаня, далее прибавили НДС, из полученной суммы рассчитали стоимость доставки и прибавили 7% комиссии брокера от цены товара с НДС. Убедились, что расходы не завышены. Методом начисления пересчитали полную себестоимость по данным, предоставленным компанией. Затем рассчитали затраты на логистику.

В связи с тем что учет по себестоимости не ведется, пришлось провести огромную работу. Мы использовали данные по выручке за каждый месяц. Выбрали крупнейшие поставки, посмотрели цены этих товаров на складе, рассчитали себестоимость этих партий и экстраполировали на всю сумму выручки. Таким образом получили себестоимость по каждому месяцу. Далее распределили себестоимость товара на две статьи: доставка до склада и цена товара. Мы аналитически вывели, что доставка в себестоимости составляет 23%, а цена (которая включает и НДС, и 7%) составляет 77%. Таким образом, для наших целей выделили эти две статьи, просто используя данные пропорции.

Учет компании не отражал стоимость проданной продукции, для понимания рентабельности бизнеса этот фактор является определяющим в данном случае. Здесь находилась самая большая проблема учета организации. По итогам получили следующую картину.

В будущем планируется наладить учет по расчету себестоимости товара, что в разы повысит эффективность управления оборотным капиталом.

Вывод

Клиент не ведет расчет себестоимости для оценки прибыльности.

Мы пересчитали себестоимость методом начисления.

Выделили аналитическим путем затраты на логистику.

Аренда

Договор аренды №2/100716 от 10 июля на 11 месяцев с ежегодной пролонгацией. В прошлом году с продлением договора не было проблем, в этом году планируется пролонгация в июне. Был получен договор аренды, проведена сверка платежей с выпиской банка. Искажение учета выявлено не было, долгов по арендной плате не обнаружено.

Площадь помещения 435 кв. м, клиент разделил помещение на две части: для деятельности ******и ******, в соотношении примерно 348 кв. м и 87 кв. м соответственно.

В управленческом учете компания делит затраты по аренде поровну между двумя сегментами бизнеса. В целях нашего анализа мы перераспределили расходы по аренде исходя из занимаемой площади каждого сегмента.

При пролонгации есть единственный момент: Арендодатель просит в скором времени освободить помещение, занимаемое школой (******). Однако исходя из планов клиента по привлечению инвестиций можно сделать вывод, что потребуется расширить склад, находящийся на территории ******. Таким образом, ****** будет находиться в другом помещении в любом случае. Значительного риска мы здесь не видим.

Оплата проходит ежемесячно неравномерно, по словам клиента, это связанно с договоренностью с арендодателем.

Мы пересчитали методом начисления данные расходы по аренде и перераспределили затраты между ****** и ******.

Вывод:

Отсутствует задолженность по аренде.

Для целей анализа рентабельности компании пересчитали расходы по аренде методом начисления.

Перераспределили расходы по аренде, которые приходятся на ******.

Маркетинг

В управленческом учете отражаются расходы на рекламу. Мы провели выборочную сверку данных управленческого учета с данными банковских выписок.

Основными статьями расхода на рекламу являются:

Яндекс;

Гугл;

Авито;

Маркет.

От клиента были получены доступы к метрике. Мы проверили данные Яндекс.Метрики и обнаружили несоответствие данных с расходами по учету.

Проанализировав все расходы в управленческом учете, выяснили, что в феврале были занижены расходы, а в марте всплеск показателя был за счет проведения выставки в начале апреля. Исходя из полученных данных, правильно отразили расходы на рекламу.

Вывод

В целом расходы на маркетинг коррелируют с данными метрики. В управленческом учете не отражены февральские дополнительные расходы на рекламу. Скорректировали один месяц для расчета финального финансового результата.

Персонал

Мы запрашивали документы по персоналу, но не получили их. Проверили управленческий учет — данные по заработной плате соответствуют средним рыночным показателям. Существенных рисков по статье расходов на персонал мы не обнаружили.

Запасы

Все товарные остатки хранятся на территории склада. От клиента были получены данные по остаткам на 01.05.2017. Так как управленческий учет по запасам не ведется, информации о предыдущих периодах не было.

По словам клиента, поставка товара осуществляется примерно раз в три-пять месяцев. На начало мая товарный запас составлял 221 ед. Последняя поставка, по словам клиента, была в начале февраля на 176 ед. Для анализа движения товаров мы использовали данные управленческого учета по продажам. Взяли крупные позиции по остаткам на 1 мая 2017 года, посмотрели по ним продажи и экстраполировали на всю популяцию. Так как крупные запасы товара составляют 80%, мы считаем, что данный подход является корректным. Выбытие по итогам расчета составило 241 ед. Затем посчитали остаток на начало февраля 2017 года.

Из таблицы видно оборачиваемость запасов около трех месяцев, данный показатель можно считать положительным.

Далее провели анализ по товарной номенклатуре и выявили проблемные номенклатурные позиции. По этим трем позициям за первые два квартала было продано только 9% товара.

Финансовый результат

По итогам Due Diligence мы:

провели комплексную проверку показателей за 2017 год; подтверждаем безналичную выручку компании без оговорок; подтверждаем наличную выручку компании с оговоркой, что данные являются непрозрачными, документооборот ведется неудовлетворительно. При этом мы осуществили частично процедуры по проверке выручки и риск ее завышения считаем невысоким; внесли корректировки в SG&A расходы: применили метод начисления; пересчитали пропорцию арендной платы, которая приходится на торговый сегмент; внесли корректировки в расходы на маркетинг; рассчитали себестоимость проданных товаров. Данный расчет является частично аналитическим. Так как на данный момент не ведется прозрачного учета, мы использовали выборочные данные и экстраполировали их на всю популяцию. Полученные результаты по себестоимости с высокой уверенностью считаем не завышенными; Прочие расходы детально не проверялись, мы считаем их пропорцию в общих затратах соответствующей средним показателям по аналогичным предприятиям. Риск занижения не является существенным.

На основе скорректированных данных построили отчет о прибылях и убытках:

Исходя из отчета о прибылях и убытках за 2017 год можно сделать следующие выводы.

Средняя наценка на товар, находящийся на складе ООО «******» составляет 117%. Самый высокий показатель наценки приходится на февраль — 146%, самый низкий на май — 108%. Изменение показателя наценки связано как с проводимыми акциями и скидками, так и с номенклатурой продаваемой продукции. Компания имеет хорошую маржинальность по EBITDA, равную 24%. При этом в феврале наблюдался значительный спад по данному показателю. Несмотря на самую большую наценку, в этом месяце рентабельность по EBITDA составила 9%. Это связано с тем, то SG&A в этом месяце держался на высоком уровне. В целом можно сделать вывод, что привлекательным данный бизнес является при условии, что обороты держатся на уровне не менее 2,5 млн руб. На данный момент компания поддерживает данный показатель. В случае увеличения инвестиций в оборотный капитал и рекламу предполагаем, что показатель EBITDA будет расти. На данный момент компания нацелена на увеличение оборотов, что соответствует ее бюджету и подтверждается фактическими результатами. Менеджмент заинтересован в повышении прозрачности бизнес-процессов и учета. Все это говорит о привлекательности данного бизнеса с инвестиционной точки зрения.

Список анализируемых документов

Для проведения анализа due diligence деятельности ******, у компании были запрошены следующие документы:

Журнал «Учет и контроль» №9 за 2017 год