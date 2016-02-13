Рубрика «Вопрос-Ответ»: распределение прибыли в производственном кооперативе

На сегодня Производственный кооператив (ПК, включая сельскохозяйственный кооператив) — это третья по популярности организационно-правовая форма негосударственных юридических лиц (после ООО и АО). Так, всего в РФ на конец 2017 года зарегистрировано свыше 13 тысяч производственных кооперативов. При этом 10% из них созданы в последние три года.

Правовое регулирование деятельности ПК менее развито, чем у ООО и АО. Для сравнения: ФЗ «О производственных кооперативах» — это 16 страниц против ФЗ «Об ООО» с 56 страницами и ФЗ «Об АО» с 126 страницами.

В результате по мере все более широкого использования ПК все чаще возникают вопросы о нюансах его функционировании.

Сегодня осветим два из них, касающиеся распределения прибыли в ПК.

Вопрос № 1. Основания распределения прибыли членам кооператива — физическим лицам

На основании закона в ПК можно распределить прибыль

пропорционально вкладу;

на основании трудового участия;

на основании иного участия.

Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их личным трудовым и (или) иным участием, размером паевого взноса, а между членами кооператива, не принимающими личного трудового участия в деятельности кооператива, соответственно размеру их паевого взноса. По решению общего собрания членов кооператива часть прибыли кооператива может распределяться между его наемными работниками. п. 1 ст. 12 Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»

Во-первых, в ПК в соответствии с размерами паевых взносов можно распределить лишь 50% прибыли кооператива. И не более. Непропорционально паевому взносу прибыль можно распределять только на основании «трудового» и «иного» участия. Зачастую возникает необходимость распределить прибыль непропорционально паевому взносу в паевом фонде организации. Подобная возможность определенно есть для участников ООО и АО. Однако с кооперативом не все просто.

Однако, и это во-вторых, распределение прибыли на основании «трудового участия» стоит очень дорого, так как приводит к обязанности исчислить и уплатить страховые взносы. Размер таких «дивидендов» напрямую зависит от трудовой функции, соответственно контролирующие госорганы и суды считают, что в таком случае надо уплачивать страховые взносы.

Остается только — «иное участие». Очевидно, возникает соблазн использовать фразу «иное участие» как основание для непропорционального распределения прибыли, но при этом без начисления страховых взносов. Возможно ли это?

Закон не раскрывает содержание иного участия членов ПК в деятельности кооператива.

Под иным участием, полагаем, можно понимать передачу имущества, предоставление в пользование оборудования и любые иные действия, которые не связаны с трудом.

Но, если буквально проанализировать положения п. 1 ст. 12 ФЗ «О ПК», становится ясно, что использовать «иное участие» как основание распределения прибыли без уплаты страховых взносов не удастся.

Как видим, «иное» участие стоит в одном ряду с трудовым участием. И распределяться на основании иного участия прибыль может только между членами, принимающими трудовое участие.

Таким образом, иное участие — это лишь форма трудового участия.

Также рассуждают и суды.

<...>

Таким образом, суд пришел к правомерному выводу, что в нарушение своих учредительных документов, а также статьи 12 Федерального закона от 08.05.1996 № 41-ФЗ (редакции от 30.11.2011) плательщиком распределение 1/2 части прибыли между членами кооператива производилось не пропорционально размерам их паевых взносов, тогда как превышение распределенной суммы чистой прибыли сверх норматива подпадает под понятие выплаты и подлежит обложению страховыми взносами.

<...>

Распределение средств по направлениям их расходования определяется общим собранием, однако распределение между членами кооператива части чистой прибыли от личного участия члена кооператива не в равных пропорциях, свидетельствует о зависимости размера выплат от исполнения сотрудником своих трудовых обязанностей и напрямую связано с системой оплаты труда, в связи с чем, выплаты являются стимулирующими и носят поощрительный характер. Распределение прибыли подпадает под понятие выплаты, и, учитывая вышеизложенное, на основании части 1 статьи 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ выплата члену кооператива части прибыли, произведенная в зависимости от его трудового участия, подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда

от 27 апреля 2017 г. № 15АП-3643/17

В итоге: в Производственном кооперативе распределять прибыль можно только на основании:

размера паевого взноса — не более 50% прибыли кооператива. С полученного дохода пайщик обязан отдать в бюджет 13% (НДФЛ или налог на прибыль).В итоге: в Производственном кооперативе распределять прибыль можно только на основании:

трудового или иного участия. Такая выплата возможна только члену кооператива — физическому лицу, принимающему личное трудовое участие в деятельности кооператива. С суммы распределенной прибыли, подлежащей выплате члену ПК, необходимо удержать 13 % НДФЛ, а также рассчитать и уплатить страховые взносы.

2. В какой момент рассчитываются и уплачиваются страховые взносы с сумм распределяемой прибыли, которая выплачивается члену ПК на основании трудового участия?

Это вопрос — отголосок неудачной практики использования ПК для оптимизации «зарплатных» налогов.

На первый взгляд простой вопрос. Однако на практике возникают трудности.

Если страховые взносы рассчитываются с прибыли, образовавшейся в предыдущий период, то, возможно, и страховые взносы нужно учитывать в расходах этого периода. Но распределение прибыли производится уже после уплаты всех налогов и учета расходов. В том числе и тех сумм страховых взносов, которые должны быть начислены с распределяемой в этом периоде прибыли?

Если это так, то потребуется уже при расчете прибыли, подлежащей распределению, использовать некие формулы для одновременного учета страховых взносов, которые будут исчислены с выплат членам ПК.



Давайте разберемся.

База для исчисления страховых взносов на физических лиц определяется по истечении каждого календарного месяца как сумма выплат, осуществленных данным лицам (п. 1 ст. 421 НК РФ). При этом датой осуществления выплат будет считаться дата начисления «дивидендов» (распределения прибыли кооператива) (пп. 1 ст. 424 НК РФ).

Таким образом, нельзя заранее рассчитать страховые взносы. Их размер можно рассчитать только после определения чистой прибыли, принятия решения общим собранием членов кооператива о ее распределении и выплате дивидендов. До этого отсутствует база для страховых взносов. Соответственно никакие формулы для одновременного уменьшения прибыли на сумму страховых взносов с нее же в данном случае не применимы.

Страховые взносы принимаются к учету по налогу на прибыль в момент их начисления.

То есть в том периоде, когда принято решение о распределении прибыли. Это происходит в периоде следующим за периодом, в котором была рассчитана прибыль.Для кооперативов — «упрощенцев» действует кассовый метод.

Страховые взносы при применении УСН также относятся к расходам согласно пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Как и любые другие расходы, «упрощенец» принимает к учету после их фактической оплаты (кассовый метод предусмотрен п. 2 ст. 346.17 НК РФ). То есть начисленные страховые взносы с сумм распределенной прибыли учитываются в том периоде, в котором они уплачены во внебюджетные фонды.

В итоге: страховые взносы, которые рассчитываются при распределении прибыли членам кооператива на основании трудового или иного участия, относятся к расходам, уменьшающим налог на прибыль в том периоде, в котором принято решение о распределении прибыли. В случае применения УСН — в том периоде, в котором были осуществлены выплаты. При этом само решение о распределении прибыли может быть принято после уплаты всех налогов, то есть в периоде, следующим за отчетным.

Иными словами страховые взносы уменьшают не распределяемую прибыль, а текущую прибыль того налогового периода, в котором были выплачены «дивиденды».