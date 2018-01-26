Как потерять паспорт и не стать заемщиком

Почему оформление займа на чужой паспорт маловероятно? Как действовать тем, кто столкнулся с мошенничеством в сфере онлайн-займов? Доказывать, что вы не брали кредит, возможно, придется через суд.

Надежно храните персональные данные

Оформление займа на третье лицо крайне редкое явление. За прошлый год СРО «МиР» получила всего порядка 30 сообщений о подобных ситуациях. Их доля в общей массе обращений составила менее 1,5%. Однако и этих случаев можно было избежать.

Проведенные нашим Комитетом по безопасности расследования показывают, что оформление займа на третье лицо становится возможным из-за беспечного отношения гражданина к своим персональным данным.

К сожалению, люди не задумываясь оставляют копии своих документов или данные в магазинах, на рекламных сайтах — оттуда они и попадают к мошенникам. Но даже в этом случае оформление займов на чужие паспортные данные маловероятно, поскольку в процессе принятия решения по займам кредиторы проводят тщательную проверку.

В том числе в онлайн-МФО распространена процедура верификации: сотрудник микрофинансовой организации звонит по телефону заемщику и уточняет информацию по займу перед выдачей.

Основная рекомендация — надежно хранить собственные персональные данные и не раскрывать их без необходимости. Банки и МФО постепенно усложняют проверки с целью выявления мошенничества по краденым данным. Например, микрофинансовые компании должны в обязательном порядке, помимо паспорта, собирать данные о СНИЛС и проводить упрощенную идентификацию клиента. Однако чем больше информации о субъекте будет у мошенника, тем выше шанс, что злоумышленник обойдет все проверки и получит деньги.

Как узнать, что мошенники оформили заем на ваше имя

Для проверки информации о том, оформлен ли на человека заем либо кредит, он может обратиться в БКИ через любой банк, заказав выписку из бюро, или воспользоваться онлайн-сервисами.

По закону каждый человек имеет право один раз в год бесплатно получить выписку по своей кредитной истории.

Не следует пренебрегать этой возможностью, так как это позволяет обнаружить неправомерно выданные займы или кредиты. За плату выписки из бюро кредитных историй можно получать неограниченное количество раз.

Что делать, если мошенники оформили заем на ваше имя

Если произошел тот редкий случай, когда на человека оформили заем, ему необходимо сразу же обратиться в эту микрофинансовую организацию, либо направив заявление на электронную почту, указанную на сайте, либо позвонив на телефон горячей линии, либо с письменным заявлением лично.

Такая информация в кратчайшие сроки проверяется службой безопасности. После проверки заявителю предоставляется ответ. Если кредитор по итогам внутренней проверки подтвердит факт мошенничества и заем аннулируют, то после этого компания сама направит БКИ данные для исправления кредитной истории.

В случае если кредитор не признает факт мошенничества, добиваться аннулирования займа и исправления кредитной истории вам придется через суд.

Также в такой ситуации необходимо обратиться с заявлением в надзорные органы — Банк России и саморегулируемую организацию, в которой состоит МФО. Впрочем, микрофинансовые компании дорожат своей репутацией и клиентским сервисом, и такие вопросы чаще всего решаются в рабочем порядке без привлечения регулятора или суда.

От действий мошенников не застрахованы ни микрофинансовые организации, ни банки. В случае если на человека оформили банковский кредит, ему стоит действовать в той же последовательности — идти на переговоры с кредитором, а в случае, если договориться не удалось — защищать свои права в суде.