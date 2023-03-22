Когда налоговики откажут в регистрации в ЕГРЮЛ, а судьи согласятся

ФНС привела обзор наиболее значимых судебных решений, связанных с регистрацией в ЕГРЮЛ.
|Выводы суда
|Суть дела
Реквизиты
Суд на стороне регистрирующих органов
Апостиль заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ без расшифровки подписи должностного лица влечет отказ в государственной регистрации
|Инспекция отказала обществу в регистрации смены руководителя, указав, что заявление было подано с нарушениями. Подписантом формы выступала жительница иностранного государства, участника Гаагской Конвенции 1961 года, апостиль документа не содержал расшифровки подписи должностного лица, что не соответствует требованиям международного соглашения. Суды поддержали позицию регистрирующего органа
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 31.10.2017 № Ф04-3558/2017
|Договор слияния, предусматривающий погашение долей третьих лиц, не является основанием для государственной регистрации общества в ЕГРЮЛ
|Инспекция отказала в регистрации юрлица по договору слияния, предусматривающему переход доли третьих лиц в уставном капитале присоединяемого общества к основному обществу с выплатой ее владельцу компенсации. Суды поддержали налоговиков, отметив, что указанное положение договора противоречит п. 3.1 ст. 53 Закона № 14-ФЗ, которым определено, что при реорганизации погашаются только те доли, которые принадлежат непосредственным участникам реорганизации
|Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.11.2017 № Ф04-3956/2017
|Заключение прокурора о внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице не является основанием для признания такой записи недействительной
|Инспекция зарегистрировала в ЕГРЮЛ смену руководителя и участника общества. Проведя проверку, прокуратура выявила, что назначенное лицо фактически предприятием не руководит, и обратилось в суд с требованием признать соответствующие записи в реестре недействительными. Суд отказал заявителю, объяснив свое решение тем, что на момент подачи заявления процедура внесения изменений в ЕГРЮЛ полностью соблюдена и в последующем не была обжалована
|Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 08.11.2017 № Ф03-3921/2017
|Запрет пристава-исполнителя на внесение изменений в учредительные документы не препятствует регистрации в ЕГРЮЛ предприятия, создаваемого путем слияния
|Инспекция зарегистрировала предприятие, образованное в результате слияния. В суде указанное действие было признано незаконным ввиду запрета пристава-исполнителя одному из участников реорганизации вносить изменения в учредительные документы. Апелляционная инстанция это решение суда отменила, подчеркнув также, что госрегистрация прекращения деятельности в такой ситуации не препятствует заявителю предъявить свои требования к образованному обществу
|Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20.12.2017 № Ф09-7517/17
|Исковое производство в отношении предприятия не влияет на процесс его ликвидации, если она осуществляется на основании определения суда по делу о завершении конкурсного производства
Регистрирующие органы исключили из ЕГРЮЛ предприятие на основании определения суда по делу о завершении конкурсного производства. Кредитор общества потребовал в суде восстановить его должника в реестре на том основании, что регистрирующие органы не должны были ликвидировать компанию до момента принятия решений по искам к ней, предъявленным в период процедуры.
Суд определил, что инспекцией при вынесении решения не допущены нарушения законодательства, отметив также, что в указанной ситуации заявитель должен был защищать свои права в рамках дела о банкротстве
|Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2017 № 13АП-17873/2017
Долги предприятия при принудительном исключении юрлица из ЕГРЮЛ не могут быть возложены на регистрирующий орган
|Инспекция исключила из ЕГРЮЛ общество, которое прекратило свою деятельность по итогам наблюдения в течение 12 месяцев. В суд обратился взыскатель по исполнительному производству с требованием восстановить в реестре своего должника. Суд отказал, подчеркнув, что участники гражданского оборота должны сами контролировать решения регистрирующих органов в отношении своих контрагентов и реагировать на них своевременно. Нести последствия бездействия в такой ситуации регистрирующий орган не должен. Также постановлением было отмечено, что исключение недействующего юрлица из ЕГРЮЛ не препятствует привлечению к ответственности его контролирующих лиц
|Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.11.2017 № Ф05-17262/2017
Суд признал решение регистрирующих органов незаконным
|Недостоверные сведения об адресе и руководителе участника нового общества не является основанием для отказа в его регистрации в ЕГРЮЛ
|Инспекция отказала в регистрации нового участника общества, указав на недостоверность сведений о его адресе и руководителе в ЕГРЮЛ. Суд признал отказ недействительным, поскольку счел, что указанные обстоятельства не свидетельствуют о представлении юридическим лицом недостоверных сведений, а следовательно, не являются препятствием к регистрации изменений
|Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.11.2017 № Ф04-4621/2017
|Суд отказался рассматривать акты осмотра места нахождения организации, если таковой произведен без понятых или видеофиксации
|Инспекция отказала в изменении места нахождения юрлица в ЕГРЮЛ после выезда на место и осмотра заявленного помещения. Суд признал отказ недействительным, в том числе учитывая нарушение порядка проведения проверки. Налоговики не уведомили о времени и месте обследования, произвели его в отсутствие представителя и понятых. Видеозапись при этом также не велась. Протокол осмотра не был признан судом надлежащим доказательством по делу
|Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2017 № 19АП-5371/2017
Письмо ФНС РФ от 28.12.2017 № ГД-4-14/26814@ «О направлении «Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 4 (2017)»