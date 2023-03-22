Когда налоговики откажут в регистрации в ЕГРЮЛ, а судьи согласятся

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Аноним

Аноним, Вы писали:Стаж бухгалтером почти 36 лет,из них 13 лет главным бухгалтером. за все это вре... Главбуху нельзя болеть

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Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

Всё подводят к тотальному контролю Почему и когда ФНС убьет онлайн-сервисы по самостоятельному ведению учета

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Аноним

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Аноним

Главное не забыть проголосовать за власть 18 марта за нашу власть. Пусть обворовывают нас дальше.... Провал очередной передачи данных по взносам из фондов в налоговую: «Караул, грабят!»

Аноним

Главное не забыть проголосовать за власть 18 марта за нашу власть. Пусть обворовывают нас дальше.... Провал очередной передачи данных по взносам из фондов в налоговую: «Караул, грабят!»

saigak нужно платить налоги там где зарегистрирована организация в регионе РФ, а не там где находиться о... Бизнес-омбудсмен предложил платить НДФЛ в регионе по месту прописки

Аноним

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