Субсидиарная ответственность в 2018 году. Почему расстаться с бизнесом станет еще сложнее

По данным ФНС на 1 декабря 2017 года, количество зарегистрированных коммерческих организаций составляет 3 764 718 шт., из них обществ с ограниченной ответственностью — 3 630 870. Почему?

Исключения из ЕГРЮЛ будут расти

Кроме простоты государственной регистрации, относительной дешевизны первоначальных вложений, ООО выбирают еще и потому, что бытует устойчивое мнение об «ограниченной ответственности» собственников по обязательствам организации. Однако это не так.

С начала 2000-х годов законодательство в сфере ответственности руководителей/собственников плавно движется в сторону ужесточения. В начале ужесточили условия купли-продажи доли, обязав заключать нотариальный договор, затем ввели ответственность за брошенные фирмы, увеличили количество оснований для административного исключения из ЕГРЮЛ.

Этим, естественно, и воспользовалась ФНС. Если за 2015 год количество исключенных компаний составляло 172 201, то уже за 2016 год это число значительно выросло и составило 591 315.

Исходя из указанной статистики прогнозируем, что число исключенных компаний в 2018 году будет расти, но уже в 2019 году возможно снижение динамики из-за очищения ЕГРЮЛ.

В нашей практике мы неоднократно сталкиваемся с типичной ситуацией: когда организация не может больше исполнять свои обязательства (включая налоговые), начинает копить долги или, участвуя в агрессивной оптимизации налогов, отрабатывает свое, попутно скопив огромное количество виртуальных товарных остатков, у бенефициара возникает вопрос: «Что делать?». Подать на банкротство, бросить ее на произвол судьбы, перепродать? И по-прежнему, распространено заблуждение, что бенефициар ничем не рискует, кроме размера уставного капитала.

Новые правила по взысканию задолженности

С конца июня 2017 года в силу вступили положения, в соответствии с которыми, если обязательства возникли из-за недобросовестных или неразумных действий руководителей/учредителей, то кредиторы в праве обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности с этих лиц, что ранее было возможно только в рамках процедуры банкротства (п. 3.1. ст. 3 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Закон № 488-ФЗ внес существенные изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и, как не сложно догадаться, не в сторону послабления.

В частности, был увеличен срок исковой давности привлечения к ответственности с одного года до трех лет, а заявить о привлечении виновных лиц к субсидиарной ответственности стало возможно даже после окончания конкурсного производства.

Кроме того, вышеуказанная новелла позволила привлекать руководителей и участников обществ, которые были ликвидированы в порядке административного исключения из ЕГРЮЛ, к субсидиарной ответственности.

И, если вернуться к цифрам о количестве исключаемых организаций, то вариант просто бросить организацию не выглядит перспективным.

Конечно, остались и практические вопросы с фактическим привлечением руководителей/учредителей «брошенных» компаний.

На данный момент нет четких оснований для привлечения к ответственности контролирующих лиц при таком виде «выхода» из бизнеса, но только в том случае если у кредиторов отсутствуют доказательства недобросовестности.

На примерах: что грозит

Рассмотрим на примерах, чем могут грозить вышеупомянутые изменения собственнику, руководителю, контролирующему лицу организации-должника.

Типичная ситуация: ООО «N», где учредителем и директором является господин Иванов. У организации образовалась некая сумма кредиторской задолженности, судом вынесено решение в пользу кредитора, выдан исполнительный лист, но, как часто бывает, взыскать нечего, ввиду отрицательного материального положения должника.

Вроде бы, чего добавить, исполнительное производство идет, при поступлении денежных средств на расчетный счет организации они будут списаны. Но один из кредиторов (это может быть и ФНС) решает не ждать.

Он находит сведения о том, что господин Иванов является соучредителем солидной компании «А».

Что в такой ситуации может сделать находчивый кредитор? Все очень просто. Кредитор подает в суд о взыскании с компании «А» суммы долга в порядке субсидиарной ответственности. И, как показывает практика, суды такое требование удовлетворяют.

При этом, как правило, такого рода решение не отменит ни Апелляционный, ни Кассационный суд (Решение Арбитражного суда Томской области от 01.09.2017, Определение Седьмого Арбитражного Апелляционного суда от 02.11.2017, Постановление арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.01.2018 по делу № А67-2808/2017).

Широко распространено привлечение к субсидиарной ответственности при банкротстве предприятий.

При появлении в 2002 году ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» привлечение собственников, руководителей к субсидиарной ответственности скорее стало исключением из правил.

По большей части, в случае нахождения признаков фиктивного банкротства, вывода денежных средств, имущества, лиц, причастных к таким решениям, пытались привлекать по уголовным статьям, сталкиваясь с проблемой доказательства умысла. Тогда не было четкого понимания как, когда и в каком случае сложно привлечь этих лиц к субсидиарной ответственности, так же не было четкого понимания как сформировать доказательную базу.

Как еще ужесточили субсидиарную ответственность

Но законодательная система не стоит на месте. Сейчас к субсидиарной ответственности можно привлечь руководителя/собственника даже в том случае, если они не подали заявление о банкротстве, хотя были обязаны это сделать, понимая, что организация не может исполнить свои обязательства и всех активов не хватит для погашения существующий кредиторской задолженности.

Так же законодатель дал возможность привлекать к субсидиарной ответственности не только руководителей и учредителей, но и таких сотрудников компании как главный бухгалтер, юрист и т.д. Такая ситуация возможна в случае, если будет доказано, что конкретный работник имел колоссальное влияние на руководителя и мог давать указания, обязательные к исполнению.

Конечно, с такой формулировкой эта норма не позволяет широко ее применять, но дает возможность точечного использования как для избегания ответственности, так и для привлечения бенефициаров, скрывающихся за номинальными должностями.

Как показывает последняя практика банкротства, дело для руководителя бизнеса не заканчивается даже выдачей исполнительного листа и привлечением к субсидиарной ответственности.

Так, 17 января 2018 года Десятый Арбитражный Апелляционный суд (г. Москва) вынес постановление по делу № А41-57016/17 в отношении бывшего соучредителя организации в пользу МИ ФНС № 2 Московской области. В 2016 году данная организация была признана банкротом, соучредитель и руководитель привлечены к субсидиарной ответственности по долгам общества на сумму более 113 млн. руб. солидарно. Был выдан исполнительный лист, который к январю 2018 года так и не был исполнен в полном объеме. В итоге суд постановил: за неисполнение вступившего в законную силу судебного акта привлечь соучредителя к административной ответственности по ч.8 ст. 14.13 КоАП и назначить наказание в виде дисквалификации сроком на три года. Аналогичное решение было принято Четвертым Арбитражным апелляционным судом (г. Чита) 17 января 2018 года по делу № А78-11157/2017.

Положительным аспектом субсидиарной ответственности является то, что у кредиторов появилось больше возможностей получить, может, и не всю сумму долга, но хотя бы ее часть. Ведь у каждого бизнеса кроме кредиторской есть и еще и дебиторская задолженность.

«Субсидиарка» касается даже госорганов

Субсидиарная ответственность касается всех без исключения, будь ты простой бизнесмен или федеральное министерство.

Анализируя судебную практику, мы были удивлены количеству судебных актов, по которым к субсидиарной ответственности привлекается РФ в лице Министерства, к которому относится учреждение-должник.

Истцом в такого рода делах выступают коммерческие организации, и они выигрывают. Из этого становится понятно, что при достаточности доказательств, такой ответственности не избежать никому.

В связи с этим у бизнесменов рождается много вопросов. Как построить бизнес, чтобы в случае краха тебя не привлекли? Что делать, если угроза субсидиарной ответственности уже нависла над тобой? Как распределяется ответственность при соучредительстве? В каком случае отвечает исполнительный орган, а в каком — собственник? Что такое презумпции виновности при банкротстве? На эти вопросы мы обязательно ответим в наших следующих статьях.