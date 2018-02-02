Как ИП добился через суд открытия счета в банке, где ему уже отказывали

Арбитражный суд Челябинской области обязал Модульбанк открыть расчетный счет предпринимателю, которому ранее там отказали. Банк мотивировал свое решение тем, что до этого заблокировал счета двух компаний данного предпринимателя. Как стал возможен столь неожиданный по российским меркам приговор?

Удивительный приговор

В августе 2017 года индивидуальный предприниматель из Челябинской области Евгений Васильченко обратился в Модульбанк, чтобы открыть счет для ведения бизнеса. Банк предпринимателю отказал. Причина отказа — стандартная, требования 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Недовольный решением банка, предприниматель подал иск в суд. Нестандартным оказался судебный вердикт.

15 января 2018 года судья Арбитражного суда Челябинской области Булавинцева вынесла решение в пользу Васильченко.

В этом судебном вердикте примечательно то, что ситуация «закольцевалась». Ведь многие предприниматели, чьи счета блокируют и закрывают банки, если какие-то операции кажутся им подозрительными, просто стараются зарегистрировать новое ИП или юридическое лицо. Предпочитают начать жить с чистого листа, а не тратить время на обеление работы своей фирмы через суд. В данном случае факт создания нового ИП не помог — банк придрался к операциям двух предыдущих фирм Васильченко.

По мнению суда, банк не представил никаких доказательств, что истец Евгений Васильченко занимался деятельностью, целью которой было отмывание нелегальных доходов.

Кроме того, суд пытался привлечь к рассмотрению дела третьих лиц — компании «Союзмонтажстрой» и «Эксперт Права», а также региональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. В решении суда отмечено, что третьи лица были уведомлены о своем приглашении на заседание суда, то есть повестки дошли до адресатов. Но на заседание суда представители третьих лиц не явились.

Суд обязал банк заключить с предпринимателем договор банковского счета с открытием расчетного счета на условиях, действовавших на 22 августа 2017 года — на момент обращения Васильченко в банк через сайт кредитной организации.

Ответчик, Модульбанк, высказал возражения на заявленный иск. Сославшись на тот факт, что банк ранее расторг договоры о ведении банковских счетов с компанией «Союзмонтажстрой» и обществом «Эксперт Права», в которых истец исполнял функции исполнительного органа и учредителя. Данные обстоятельства, по мнению банка, и указывают на то, что характер деятельности истца до того, как он организовал новое ИП, может быть связан с преступной деятельностью.

Направляя в адрес истца отказ в открытии расчетного счета, банк сослался на положения пункта 5.2 статьи 7 закона 115 и пункт 5.2 положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Васильченко Евгений Васильевич зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 21 августа 2017 года за основным государственным регистрационным номером 317745600128060. 22 августа он обратился в Модульбанк с заявлением о заключении договора банковского счета с последующим открытием расчетного счета. Истец заполнил анкету в системе на официальном сайте банка, о чем свидетельствуют скриншоты, представленные Васильченко. Далее он через электронную почту получил от банка письмо. В нем содержался отказ банка в заключении с ИП Васильченко Е. В. договора банковского счета.

«Мы только приостановили его регистрацию на сайте»

По словам юриста Модульбанка, руководителя направления судебной и претензионно-исковой работы Владимира Степанова, банк не отказывал клиенту в открытии счета. «Мы только приостановили его регистрацию на нашем сайте. При желании открыть счет в банке клиент мог приехать к нам в офис и подать необходимые документы лично», — уверяет юрист.

Степанов ссылается на то, что в банке уже два года работает механизм, по которому при личном посещении офиса банка и после проверки документов счета открываются десяткам клиентов, которым отказали на этапе онлайн-резервирования счета.

«Мы очень внимательно относимся к тому, чтобы у нас в банке не было клиентов, которые проводят сомнительные операции», — отмечает Владимир Степанов. По его словам, решение об онлайн-регистрации принимает робот, который, если у него есть негативная информация о компании или об учредителе, останавливает онлайн-регистрацию и резервирование счета.

В решении суда говорится, что 22 августа 2017 года после получения отказа истец обратился в банк, попросив официально объяснить причины отказа в открытии расчетного счета. 22 сентября 2017 года истец обратился в банк с претензией, в которой изложено несогласие с отказом. Кроме того, отказ банка в открытии счета послужил основанием для обращения с иском в суд.

При этом в самом Модульбанке утверждают иное. «Суд оставил без внимания и не рассмотрел тот факт, что ИП Васильченко не обращался к банку с заявлением об открытии расчетного счета. И даже не предоставлял нам документы, которые необходимы для заключения договора банковского обслуживания и идентификации клиента», — говорит Владимир Степанов. Он также утверждает, что банк не получал и прямого запроса суда на предоставление документов в обоснование отказа банка. В кредитной организации настаивают, что у предпринимателя была приостановлена только регистрация на сайте банка. «Нужно понимать, что без специального запроса суда предоставление любых документов по нашим клиентам вело бы к раскрытию банковской тайны», — отмечает Степанов.

Открывать счет компании, учредитель которой раньше уже владел вызвавшей подозрения фирмой, 115-й федеральный закон прямо не запрещает. Но законодательство о противодействии отмыванию вообще не описывает точные ситуации, в которых банк обязан приостанавливать операции клиентов.

Так прокомментировал ситуацию юрист московского офиса международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.

Поэтому, по словам Константинова, банки в такой ситуации обычно перестраховываются, чтобы не навлечь на себя гнев ЦБ. Кредитным организациям приходится полагаться на свою интуицию и фантазировать, придумывая причины отказа конкретному клиенту, полагает юрист. «Суду этого, конечно, недостаточно. Но я не стал бы винить банк — 115-ФЗ придумал не он. Да и ущерб прежде всего наносится бизнесу самого банка, ведь он вынужден отказывать в обслуживании клиенту, который мог бы приносить доход», — резюмирует Дмитрий Константинов.

В Модульбанке сообщили, что не согласны с решением Арбитражного суда Челябинской области и уже подали апелляционную жалобу.