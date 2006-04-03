Как компании и сотрудники обманывают друг друга и закон: конверты, липовые больничные, присвоение денег и баз

Адвокат Михаил Хаймович собрал случаи, когда и работник, и работодатель пытаются разными уловками «выиграть» за счет другого.

Черная зарплата

В условиях рынка труда отношения работника и работодателя не строятся исключительно на основе законности и права. Каждый участник рынка, преследуя свои корыстные цели, употребляет хитрости и уловки, позволяющие при видимом соблюдении закона на самом деле обходить его. Все начинается в момент найма на работу и заключения трудового договора.

Работодатель часто отказывается указывать в договоре полную сумму вознаграждения, которую он выплачивает работнику. Размер вознаграждения занижается в несколько раз, чтобы уменьшить сумму взносов и НДФЛ, которые предприятие, как налоговый агент, должно выплатить государству в момент выплаты заработной платы. Общие потери предприятия составляют около 45 % от выплачиваемой работнику суммы.

Занижая официальную зарплату, работодатель совершает налоговое правонарушение, но работник не противится этому. Ведь на руки он получает вознаграждение, устно оговоренное с руководителем компании, и его размер устраивает обе стороны. Если работник не соглашается с такими условиями оплаты, он просто не будет принят на работу под достаточно благовидным предлогом, и на его место найдется другой, более покладистый сотрудник. Возможность выплаты так называемой «белой» и «черной» зарплаты обусловлена неучтенным оборотом денежных средств, который сложно контролировать.

Само по себе уклонение от налогов не является темой данной статьи, но важно понять, что именно в этот момент закладывается основа «неуставных» трудовых отношений работодателя и работника, выходящих за рамки закона. В этой системе отношений рискуют и работник, и работодатель.

У работодателя появляется рычаг давления на сотрудника. Если он хочет уволить неугодного работника не обязательно для этого искать повод, соответствующий ст. 81 ТК РФ, рискуя тем, что решение об увольнении будет оспорено в суде. Иногда проще ограничить выплату вознаграждения мизерной «белой» частью, и сотрудник уволится по собственному желанию.

С другой стороны, наличие неучтенных денежных средств, из которых производятся выплаты «черных» зарплат, чревато неприятными последствиями и для работодателя. Во-первых, «черная зарплата» — это все-таки последствия уклонения от налогов. Во-вторых, если сотрудник предприятия является материально ответственным лицом, и он совершает хищение средств (так называемых неучтённых, черных денег), его невозможно уволить по п. 7 ст. 81 ТК РФ. Ведь если эти средства не учтены, у предприятия может не быть документального подтверждения факта нанесения ему материального ущерба. Ситуация выходит за рамки правого поля и может разрешаться только противоправными методами.

Липовый больничный

Существуют свои хитрости у работников, которых работодатель увольняет по ст. 81 ТК. Нельзя уволить работника, находящегося на больничном. Этим могут воспользоваться прогульщики, пьяницы, и просто недобросовестные сотрудники. Если врач (за взятку) фиксирует заболевание и выдает больничный лист здоровому человеку, этот факт сложно проверить. Больничный лист может быть оформлен и задним числом, такие случаи известны. Это серьезное должностное преступление для врача, но его еще нужно доказать. Работодатель в этой ситуации беспомощен: гражданин с похмелья не вышел на работу, прогулял день, и по закону может быть уволен... но у него липовый больничный. Правда, последние годы это стало небезопасно для обманщиков.

«ФСС информирует, что установление подлинности бланка листка нетрудоспособности на сегодняшний день не составляет большого труда. В Российской Федерации единственным изготовителем и распространителем бланков листков нетрудоспособности является ФСС РФ. Информация о каждом бланке заносится в Портал Фонда. Здесь указываются не только номера больничных, но и маршруты их распространения, — в какое Региональное отделение был распределен конкретный бланк и далее в какую медицинскую организацию. Также указывается временной период, когда были совершены эти действия».

Предоставление фальшивого документа является преступлением. Деяние квалифицируется по ч.1 ст.327 УК РФ, виновному грозит ответственность в виде принудительных работ или ограничения свободы на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

«Кража» клиентов

Сотрудники могут использовать конфиденциальную коммерческую информацию в личных корыстных целях. Например, менеджер по продажам ведет на компьютере базу данных постоянных покупателей. Ценность этой базы очевидна: если она попадает в руки конкурентов, они способны «увести» покупателей, снизив цены или предложив лучшие условия оплаты.

Менеджер, увольняясь с предприятия, может скопировать файл на внешний носитель, а потом продать ее конкуренту, или устроиться к нему на работу, потребовав повышенной зарплаты. Бороться с этим явлением сложно.

Можно пытаться техническими средствами запретить копирование файлов на компьютере, но любая преграда такого свойства может быть преодолена аналогичными средствами.

Можно написать положение о коммерческой тайне на предприятии, описать в нем все важные файлы, объявив их важной конфиденциальной информацией, заставить сотрудника ознакомиться с положением под роспись. Возможно, это остановит похитителя.

Но доказать в суде факт хищения и использование данных в корыстных целях будет очень не просто. Поэтому единственный способ борьбы с этим явлением правильный подбор кадров и их мотивация.

Присвоение денег

Большинство сотрудников компаний, оказывающих платные услуги населению (врачи, фитнес — тренеры, мастера по ремонту, преподаватели, и др.), получают от клиентов деньги, которые должны сдать в кассу предприятия. После двух — трех встреч некоторые сотрудники предлагают клиенту передать средства в личное пользование исполнителю, уменьшив при этом стоимость услуги. То есть, воруют средства компании, в которой работают. С этим трудно бороться, помогает тотальный многоступенчатый контроль, требующий расходов.

Причина не только в вороватости работников, а еще и в жадности работодателей. В большинстве таких компаний работник получает от 20 до 40 % от стоимости произведенной услуги, остальные деньги забирает компания, и работники, от безвыходности соглашаясь на эти условия, в душе считают их не справедливыми.