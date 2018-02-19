Сейфы европейской и российской сертификации, их преимущества. Как определить, настоящий сертификат или нет

Говоря о сертификации, подразумевают обязательную или добровольную. Последняя проводится компаниями, которые уверены в качестве своей продукции и стремятся продемонстрировать его. Для нас как для покупателей наиболее значимы две системы — российская РСБ-С, созданная производителями сейфов, и европейская ЕСВ-S, которую формирует аккредитованная ассоциация. В чем преимущества товаров с сертификатами этих организаций?

Системы сертификации* сейфов — это унифицированные правила, по которым проверяют изделия, испытывая на прочность, огнеустойчивость, сопротивляемость взлому и так далее.

* Сертификация бывает обязательной и добровольной. Без сертификатов первого типа продукцию нельзя ввозить в страну. Добровольная сертификация, по сути, демонстрирует уровень качества продукции и производится специально созданными организациями, которые разрабатывают правила испытаний.

Российские сертификаты: обязательные и добровольные

Сейфы, в соответствии с законодательством РФ и правилами Ростехрегулирования, подлежат обязательной сертификации. Однако она подтверждает не качество изделия, а лишь безопасность его эксплуатации (риски вреда людям, материального ущерба).

Для определения технических свойств сейфов в России используется ГОСТ Р 50862-2005. В его основу положен евростандарт EURO VdS (его разработали немецкие страховые компании). Система включает слишком много лабораторий и контролирующих органов, поэтому появилась необходимость в появлении независимых сертификатов. Критерии для них разработала Ассоциация производителей сейфов РФ.

Сейф VALBERG ГАРАНТ 46

Сертификат соответствия Ростест.

Сертификат соответствия РСБ-С (Огнестойкость) от ООО «НПО Промет».

Сертификат соответствия РСБ-С (Взломостойкость) от ООО «НПО Промет».

Товары, соответствующие РСБ-С, проходят испытания в единой, оснащенной прогрессивным оборудованием лаборатории. Достоинства сейфов компаний (например, «Промет»), добровольно сертифицирующих продукцию — это:

Соответствие мировым стандартам и российским «реалиям». Сертификация РСБ-С разрабатывалась на основе общепринятой европейской добровольной системы ЕСВ-S, со столь же жесткими критериями качества и передовыми принципами испытаний. При этом классифицируют изделия с учетом российских ГОСТ Р. Так обеспечивается «двойная проверка» свойств продукции.

Контроль российских производителей. Сертификаты РСБ-С выдает единая организация, комплексно оценивающая товары компаний-изготовителей РФ. Это исключает «передергивания», манипуляции с данными, громкие рекламные заявления, не соответствующие истинному положению вещей. Отдать на проверку один сейф, а проставить сертификат на другом также не удастся.

Ассоциация аккредитована в РФ и странах таможенного союза, по системе РСБ-С испытания проходят и российские, и зарубежные сейфы. Поэтому можно с единых позиций оценить продукцию разных изготовителей, выбрав оптимальный для себя.

Сейфы с европейскими сертификатами от ЕSSA: почему их выбирают

Критерии и правила, положенные в основу российских добровольных стандартов, разработана Европейской ассоциацией систем безопасности ЕSSA. Сертификаты марки ЕСВ-S, которые она выдает — это гарантия соответствия сейфов заявленным свойствам и характеристикам.

У системы есть и другие преимущества:

Продукция с маркировкой ЕСВ-S (это, например, сейфы марки MDTB и Format) проверяется по унифицированной системе испытаний на огне- и взломоустойчивость. Все результаты вписаны в один комплекс, искажение данных исключено. Контроль проводится в очень жестких рамках, предпосылок для «занижения планки» нет.

Сейф MDTB EK-67.E

Сертификат ЕСВ-S можно посмотреть здесь.

Как распознать подделку сертификатов

Сейфы с сертификатами независимых ассоциаций России и Европы — продукция с оптимальным соотношением стоимости и уровня надежности. Но как отличить, настоящие документы у изделия, или нет? Для этого нужно проверить:

Сам сейф. На внутренней стороне дверцы должна быть закреплен металлический шильдик с указанием класса изделия и всеми данными. Если вместо таблички на сейф наклеен лист, распечатанный на принтере — это подделка.

Сайт организации. Там выставляются электронные копии сертификатов, ведутся их реестры. Обратившись в Ассоциацию, покупатель может точно выяснить, присвоен сертификат конкретному сейфу, или нет.

Бланк сертификата. На нем присутствует уникальный номер с серией, указывающей на государство, в котором печатался документ (для России это RU). Для спецбланков используют специальную цветную бумагу, определенные оттенки. Узнать, как выглядит настоящий сертификат, можно на сайтах ассоциаций, сравнив их с документами, предоставляемыми продавцом.

Настоящие сертификаты независимых ассоциаций — гарантия надежности сейфа. Покупая такую продукцию, можно быть уверенным — заявленные характеристики прочности соответствуют действительности.

Статья подготовлена при информационной поддержке «Евросейф» - фирменного интернет-магазина сейфов и металлической мебели компании «Промет»