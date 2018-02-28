Рассказываем о двух очень редких и сложных случаях из нашей практики, в которых нам удалось вернуть денежные средства наследникам и законно оформить земельные участки собственнику так, чтобы имущество не стало выморочным.

В первом случае, ООО было исключено из ЕГРЮЛ на основании решения налогового органа, как не действующее, но в собственности ООО оставались земли.

Во втором случае, у покойного отца клиента, фирма давно была исключена из ЕГРЮЛ. Выяснилось, что на расчетном счету фирмы оставались 10 миллионов рублей и перекочевали они после исключения из ЕГРЮЛ на специальный счет банка.

Что делать? Обе проблемы решались примерно одним способом. Надо запустить процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированной организации, пригласить в эту процедуру арбитражного управляющего, который и распределит найденное имущество среди возможных претендентов. В нашем случаи — это наследники. Досмотрите это видео до конца и узнаете, как вернуть собственность на 10 миллионов с «того света» и земельные участки собственникам.

Самитов Марат, руководитель ООО «Авирта» (каналы на Youtube и в Telegram)