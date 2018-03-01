Что делать, если контрагента признали сомнительным и вас вызывают в налоговую

Компания получила приглашение на комиссию или информационное письмо о признании контрагента недобропорядочным.

Основная причина такого интереса органов одна — если налоговики считают компанию выгодоприобретателем в цепочке с неблагонадежным контрагентом третьего, четвертого или даже пятого звена. Это значит, что «где-то там» установлен налоговый разрыв. Инспектор по месту установленного разрыва выстроил в программе АСК НДС-2 дерево связей со стрелкой в вашем направлении.

Итак, при проведении камеральной проверки НДС возможны 2 варианта:

1. Информационное письмо с прямым намеком уточнить свои налоговые обязательства, исключив из налогового вычета определенного контрагента. Вам в красках распишут несколько фактов его неблагонадежности и «порекомендуют» не пытаться получить по нему вычет. Как правило, это косвенные доказательства.

Стандартные аргументы: высокая налоговая нагрузка, отсутствие по адресу в ходе осмотра и/или адрес массовой регистрации, массовый директор, отсутствие численности, непредоставление отчетности или нулевая отчетность, непредоставление документов по требованию и, возможно, отказ от ФХД директора.

Эти или иные показатели «плохого качества» будут приписаны каждому контрагенту в построенной цепи, до выявленного налогового разрыва.

2. Уведомление с приглашением на комиссию. Цели те же. В уведомлении вам менее детально распишут схему из контрагентов, а на комиссии активно будут давить на то, что «нам все известно» и «будьте добры исключить это ООО из раздела 8 книги покупок, а в ином случае — мы включим вас в план выездных налоговых проверок».

Одни решительно идут на комиссию и проявляют свое красноречие. Другие затихают и «играют в молчанку». Но эти действия себя не оправдывают!

Что делать

В обоих случаях реагировать надо корректным письмом. В письме подробно расписать, что вы не отвечаете за действия фирм 2-3 звена, а ваш непосредственный контрагент исполнил свои обязательства в полном объеме.

Приложите акт сверки, обязательно укажите, что перед заключением договора убедились в его благонадежности, т.е. «проявили должную осмотрительность» и имеете весь перечень подтверждающих документов, а явка в указанный день нарушит ваш четко спланированный бизнес-план, что приведет к... негативным последствиям.

Никто не хочет схватить иск о возмещении упущенной выгоды от фирмы, вина которой не доказана.

В большинстве случаев, налоговики, увидев вашу четкую и уверенную позицию, остывают и переключаются на более сговорчивых проверяемых.

Источник: @kasha_pro