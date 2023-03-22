Топ-10 ошибок при регистрации ООО

После подачи определенного пакета документов, ФНС в установленный срок обязана известить заявителя об успешной регистрации предприятия или вынести решение об отказе. К сожалению, практика отказов в последнее время становится все более распространенной. Банальные ошибки, о которых мы поговорим ниже, все чаще и чаще становятся причинами отказов в регистрации фирм.

1. Неполный набор документов

Для прохождения процедуры регистрации юридического лица в регистрирующий орган необходимо подать полный комплект документов, предусмотренный законодательством. В данном случае для регистрации ООО это следующие документы:

Решение/протокол о создании.

Два экземпляра устава.

Заявление по форме Р11001.

Квитанция об оплате государственной пошлины.

Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица (гарантийное письмо + копии правоустанавливающих документов).

Сотрудник регистрирующего органа, принимающий от вас документы, не обязан проверять комплектность пакета документов. Он должен удостовериться в заполнении заявления по форме Р11001 и уплате госпошлины.

Лучше иметь этот список при себе, чтобы, подавая документы, можно было проверить наличие каждого из них.

2. Представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган

В соответствии с действующим законодательством регистрационные процедуры осуществляет наделенная полномочиями Единого регистрационного центра инспекция. В Ростовской области это Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области. Подача документов в другую налоговую инспекцию или вообще в другой налоговый орган повлечет автоматический отказ.

Если вы решили открыть бизнес в другом регионе страны, то вам необходимо будет выяснить, какая инспекция является регистрирующей. Надо отметить, что являться в эту инспекцию лично для подачи документов нет необходимости. Это можно сделать электронно, через нотариуса. Не каждый нотариус оказывает такую услугу. Прежде чем отправиться в нотариальную контору, лучше в телефонном режиме убедиться, имеет ли нотариус такую практику.

3. Неактуальные бланки заявлений

Заявление на регистрацию общества с ограниченной ответственностью подается на бланке, утвержденном приказом ФНС РФ от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, по форме Р11001. Периодически форму обновляют, полностью или отчасти, и если вы скачали ее где-то на просторах Интернета, есть вероятность, что эта форма уже не является актуальной.

Лучше скачивать форму только из надежных источников, например, на официальном сайте ФНС. Там же можно воспользоваться программой подготовки документов для государственной регистрации (раздел программного обеспечения). Если форма бланка обновлена, то каждый раз при входе в программу вам автоматически будут предлагать обновление. Этот источник является самым надежным и удобным в использовании.

4. Старые ОКВЭДы

11 июля 2016 г. вступил в силу Общероссийский классификатор видов экономической деятельности версия ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Будьте внимательны: подбирая ОКВЭДы, стоить убедиться, что вы обратились к действующему классификатору.

Также по новым правилам использовать можно только значения из четырех цифр и более, трехзначные коды не допускаются.

5. Адрес массовой регистрации

В последнее время мы часто слышим это словосочетание в контексте того, что же такое «адрес массовой регистрации» и какие он несет в себе риски.

Термин «адрес массовой регистрации» используется в случае, когда по одному и тому же адресу зарегистрировано более 5 фирм (Приказ ФНС РФ от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@). Как правило, он используется при создании так называемых фирм-однодневок.

Однако нельзя однозначно утверждать, что адрес массовой регистрации всегда является причиной отказа. Чаще всего налоговый орган допускает такую регистрацию так как все основания для отказа приведены в ст. 23 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юрлиц и ИП». Этот перечень является закрытым. О массовом адресе в данной статье вы не прочитаете, но практика показывает, что это негласное правило есть во всех регистрирующих органах. Поэтому такой отказ можно будет оспорить.

Если регистрация прошла успешно, помните, что ваша компания всегда будет вызвать больший интерес у налогового органа, нежели другие. Поэтому мы так делать не рекомендуем.

Проверить адрес просто: вновь обращаемся к официальному сайту ФНС РФ. В сервисе «Риски бизнеса» в разделе «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами» проверка адреса доступна любому лицу.

6. Отсутствует офис, комната

Казалось бы, эту ошибку можно было отнести к простой невнимательности, но не все так просто. Заблуждение хуже незнания. И порой офис или комната отсутствуют в регистрационных документах в силу неосведомленности тех, кто их готовил. Но в этом случае контролирующие органы не смогут идентифицировать место нахождения регистрируемого вами юрлица, зато смогут расценивать это как подачу заявления с недостоверными сведениями и вполне обоснованно вам отказать.

Более того, совершение этой ошибки может повлечь и ошибку предыдущую. Представьте, многоэтажный бизнес-центр с десятками этажей и сотнями офисов. Если указан только город, улица и номер дома, то адрес сразу же будет определяться как массовый, так как по этому адресу уже существует несколько десятков юридических лиц.

7. Массовый руководитель

Принцип тут такой же, что и с адресом массовой регистрации. Если назначаемый вами руководитель компании уже является руководителем нескольких юрлиц, то вероятность отказа регистрации возрастает. Понятие «массового директора» не имеет законодательного закрепления. Поэтому законность такого решения об отказе также можно ставить под сомнение и оспаривать. Проверить можно через сервис на сайте налоговой службы «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц». Отказ по такому основанию является результатом борьбы налоговой службы все с теми же «однодневками», поэтому фискальный орган не оставит без пристального внимания компанию с массовым руководителем.

8. Подписание документов неуполномоченным лицом либо отсутствие подписи

Заявление по форме Р11001 подписывает указанный в нем заявитель/заявители, ими являются учредитель/учредители. Решение или протокол подписываются учредителем или учредителями соответственно. Сам устав подписывать не нужно, однако если вы подаете документы не электронно, а лично или по почте, то устав нужно будет прошить и заверить подписями учредителей. Если в документах, где должна стоять подпись, последняя отсутствует, то такие документы не имеют юридической силы и однозначно будут являться причиной отказа.

9. Двусторонняя печать документов

Требования о печати подаваемых документов только с одной стороны определено приказом ФНС РФ от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

В п. 1.17 приказа, указано, что двусторонняя печать заявления и/или иных документов не допускается. Обязательно проверяйте все страницы документов перед подачей, так как выявив такое нарушение, инспекция выносит решение об отказе с основанием «не представление определенных документов при регистрации». А все потому что представление неверно оформленных документов приравнивается к их отсутствию, то есть лист напечатанный на оборотной стороне, будет считаться отсутствующим. Такова практика.

10. Невнимательность, опечатки

Последствия банальных ошибок могут быть чреваты отказом. Так, например, в поданных документах серия и номер паспорта заявителя порой расходятся с действительностью на одну цифру. Или адрес регистрации компании в заявлении отличается от адреса регистрации в решении. Или же в заявлении просто отсутствует код подразделения органа, выдавшего паспорт гражданина РФ. Проверяйте внимательно все буквы, цифры и их последовательность, перед подачей в регистрирующий орган.

Помните! В случае отказа в регистрации государственная пошлина не возвращается, а при каждой повторной подаче оплачивается заново. Поданные на регистрацию документы также не возвращаются. Вам вручают только решение об отказе.

Поэтому приняв решение открыть фирму, тщательно подходите к выбору компании и обращайтесь исключительно к профессионалам. Если вы решили сделать это самостоятельно, то следует разобраться во всех тонкостях законодательства и быть очень внимательным, чтобы не допускать вышеперечисленных ошибок.

Диана Асатурян, юрист ООО «Первая ростовская налоговая консультация»

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», февраль 2018