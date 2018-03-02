Проверки по-новому: как это будет

Создается новая система проверок. Ее цель – снизить административную нагрузку на добросовестные компании и ИП и сосредоточить максимальный надзор в зонах наибольшего риска. Для этого разработан риск-ориентированный подход. Он применяется к определенным видам надзора, в том числе в трудовой сфере.
Всего предусмотрено 6 классов опасности или категорий риска: от чрезвычайно высокого до низкого. От присвоенной компании категории зависит частота плановых проверок. Если фирма отнесена к последнему уровню риска – низкому, то в плановом порядке ее не посетят вовсе.
Отдельные виды надзора при плановых проверках используют проверочные листы. Они заполняются контролерами и прикладываются к акту ревизии.
Чек-листы полезно применять и компаниям для самоконтроля. Ведь ответы на входящие в них вопросы покажут, выполняют ли фирмы обязательные требования, составляющие предмет проверки.
Подробно о том, что изменится для организаций и ИП в результате проведения надзорной реформы, расскажем в нашей статье. В том числе покажем это на примере трудовых проверок.
Оценка рисков и чек-листы: зачем они нужны
Для чего введен риск-ориентированный подход.
Благодаря его внедрению проверки бизнеса методом сплошного контроля ушли в прошлое.
К примеру, по данным МЧС РФ, из сферы пожарного надзора выведено более 700 тыс. объектов низкой категории риска. В результате контроль исключен в отношении всех субъектов малого бизнеса. Проверяются в основном объекты жизнеобеспечения, здравоохранения, социальной сферы, образования, а также детские оздоровительные лагеря.
Госорганы на своих официальных сайтах будут размещать список объектов госнадзора, которым присвоены высокие и значительные риски.
Такие сведения можно найти, к примеру, на сайте Роструда. Это ведомство до первого июля года, предшествующего году проведения плановых проверок, должно размещать и поддерживать в актуальном состоянии данные о работодателях, чья деятельность отнесена к указанным категориям риска.
Если в списке компания себя не найдет, это значит, что она отнесена к низшим классам опасности (Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806).
Организация также может узнать присвоенную ей категорию риска, обратившись с запросом в территориальный орган соответствующего госоргана по субъекту РФ. Запрошенная информация будет предоставлена в течение 15 рабочих дней с даты поступления запроса.
Критерии отнесения предприятий (ИП) к определенной категории риска устанавливаются положениями о видах госнадзора.
Например, госнадзор в области гражданской обороны относит к категории (Постановлением Правительства РФ от 22.07.2017 № 864 внесены изменения в положение о госнадзоре в области гражданской обороны):
1) высокого риска – организации и ИП, если они отнесены к категории особой важности по гражданской обороне, или эксплуатируют потенциально опасные, критически важные объекты, или являются предприятиями ОПК;
2) значительного риска – организации (ИП), отнесенные к 1-й категории по гражданской обороне;
3) среднего риска – организации и ИП, если отнесены к 2-й категории по гражданской обороне, или имеют на своем балансе защитные сооружения;
4) низкого риска – деятельность иных юрлиц и ИП.
При этом для лиц с низким риском плановый контроль в сфере гражданской обороны не предусмотрен.
Что такое проверочные листы
Это таблицы с контрольными вопросами, предназначенные для проведения плановых проверок. Список вопросов ограничен обязательными требованиями, которые компании и ИП должны выполнять, чтобы избежать возникновения угрозы причинения вреда граждан.
При заполнении чек-листа проверяющий может задавать только те вопросы, которые в него включены.
При этом ответ на поставленный вопрос однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении организацией (предпринимателем) соответствующего обязательного требования.
Общие требования к указанным листам закреплены Постановлением Правительства РФ от 13.02.2017 № 177.
Познакомиться с их формами, утвержденными контрольно-надзорными органами федерального, регионального и муниципального уровня, можно в том числе на официальных сайтах данных органов.
Контрольные вопросы уже опубликованы на официальных сайтах Роструда, МЧС РФ, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Ространснадзора и других госорганов.
На основе форм чек-листов разрабатываются интерактивные сервисы для проведения самопроверок. Такой сервис размещен, к примеру, на сайте Роструда.
Надзорные органы вправе проводить совместные проверки, например, в сфере охраны здоровья, образования, социальной сфере. Во время такого контроля могут применяться сводные контрольные таблицы, утвержденные несколькими госорганами.
Где посмотреть информацию о плановой проверке.
О проведении плановой ревизии компанию, ИП уведомят заранее. Не позднее чем за три рабочих дня до ее начала в адрес фирмы или предпринимателя от соответствующего госоргана поступит копия приказа или распоряжения о ее назначении.
К проверке можно подготовиться, заглянув на сайт Генпрокуратуры РФ. Там уже опубликован график плановых проверок на текущий год. Поискать себя в списках можно, например, при помощи ИНН.
Отрицательные результаты поиска говорят о том, что неналоговые проверки на 2018 год в отношении компании не запланированы.
СТАТЬЯ Земсковой Л.В.,
редактора-аналитика журнала «Время Бухгалтера»
В каких случаях используются чек-листы
Разработка контрольных вопросов различными надзорными органами еще не завершена: не все ведомства опубликовали на своих сайтах утвержденные чек-листы, а некоторые госорганы даже не успели их утвердить.
Таблица наглядно продемонстрирует, какие виды федерального госнадзора уже обзавелись чек-листами, а какие – нет (их следует ожидать в ближайшее время).
ТАБЛИЦА: «Виды проверок, проводимых с применением чек-листов»
Вид госконтроля (надзора)
|Основание для применения чек-листов в ходе плановых проверок
Нормативный акт, утвердивший проверочные листы
(адрес официального сайта госоргана, где они размещены)
— за обращением медицинских изделий;
— за обращением лекарственных средств;
— за качеством и безопасностью медицинской деятельности
Постановление Правительства РФ
от 14.07.2017 № 840 (вступило в силу 01.01.2018)
— Приказ Росздравнадзора от 09.11.2017 № 9438;
— Приказ Росздравнадзора от 20.12.2017 № 10449;
— Приказ Росздравнадзора от 20.12.2017 № 10450.
В частности, Приказом № 10449 определены 39 форм листов, используемых при проверках в сфере обращения лекарственных средств: требований, установленных к их качеству, а также к хранению, перевозке, отпуску и реализации указанных препаратов для медицинского применения организациями оптовой торговли, медорганизациями имеющими медицинскую лицензию.
На сайте Росздравнадзора формы указанных документов размещены по адресу: http://49reg.roszdravnadzor.ru/control
|— в области гражданской обороны
Постановление Правительства РФ
от 22.07.2017 № 864 (вступило в силу 01.01.2018)
|Нормативный акт, утвердивший проверочные листы, не обнаружен
— в области промышленной безопасности (в том числе при эксплуатации опасных производственных объектов);
— энергетический надзор (при эксплуатации электроустановок);
— в области безопасности гидротехнических сооружений
Постановление Правительства РФ
от 04.08.2017 № 930 (вступило в силу 01.01.2018)
Приказ Ростехнадзора от 18.05.2017 № 167.
Утвержденная форма применятся при строительном надзоре на этапе строительства, реконструкции гидротехнических сооружений объектов электроэнергетики
|— земельный надзор
Постановление Правительства РФ
от 07.08.2017 № 943 (вступило в силу 22.08.2017)
Приказ Росреестра от 22.11.2017 № П/0530.
Утвержден документ, содержащий 9 контрольных вопросов.
В частности, проверяется:
— наличие у проверяемого лица законных прав на используемый земельный участок;
— соответствие площади используемого участка площади участка, указанной в правоустанавливающих документах;
— соблюдение установленных законом сроков освоения участка и другие вопросы
— транспортный надзор;
— надзор в области транспортной безопасности
Постановление Правительства РФ
от 29.05.2017 № 652 (основные поправки заработали 01.10.2017)
На сайте Ространснадзора имеются 16 чек-листов проверки соблюдения требований безопасности, предъявляемых к объектам транспортной инфраструктуры и транспортным средствам для различных видов транспорта.
Проект Приказа Ространснадзора «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного транспортного надзора в сфере государственного надзора за автомобильным транспортом» можно найти в ИБ «Проекты нормативных правовых актов» «Консультанта Плюса».
Проектом предусмотрено 2 чек-листа: один предназначен для проверок соблюдения требований при перевозке пассажиров (51 вопрос), другой – при перевозке грузов (46 вопросов).
В двух чек-листах есть общие вопросы, например, о наличии ОСАГО и регистрации автомобиля, о соблюдении порядка ведения путевых листов и проведения обязательных медосмотров для водителей, о наличии автостоянки и документов, подтверждающих проведение анализа ДТП.
Также присутствуют и специфические вопросы, например:
— информируются ли пассажиры о страховщике;
— оборудованы ли транспортные средства для перевозок инвалидов; — установлен ли порядок посадки детей в автобус;
— присутствует ли на автомобильном транспорте аппаратура ГЛОНАСС (чек-лист для перевозки пассажиров);
— оформлены ли транспортные средства, перевозящие опасные грузы, аппаратурой ГЛОНАС;
— соблюдается ли порядок документального оформления перевозок грузов за плату: наличие заявок и договоров перевозки груза, договоров фрахтования, заказов-нарядов (чек-лист для перевозки грузов)
|— санитарно-эпидемиологический надзор (в отношении отдельных хозяйствующих субъектов)
Постановление Правительства РФ
от 14.06.2017 № 707 (основные положения вступили в силу с 01.10.2017)
Приказ ФМБА РФ от 29.09.2017 № 193, Приказ Роспотребнадзора от 18.09.2017 № 860.
Утверждены 3 списка контрольных вопросов:
— 1-й – для проверки общепита (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, в том числе столовых при предприятиях и учреждениях, комбинатов общественного, в том числе школьного питания, заготовочных предприятий питания, доготовочных предприятий питания, предприятий быстрого обслуживания, буфетов, кафетериев, вагонов-ресторанов, магазинов кулинарии);
— 2-й – для предприятий торговли (магазинов, гастрономов, супермаркетов, универсамов, дискаунтеров, минимаркетов, гипермаркетов, киосков, торговых павильонов);
— 3-й – для парикмахерских, салонов красоты и соляриев.
Больше всего требований к общепиту – всего 10 направлений для обследования. Большинство вопросов уделено устройству помещений, водоснабжению и канализации, изготовлению и реализации продукции, а также личной гигиене персонала.
Сферу торговли тщательно проверят на предмет выполнения требований размещения предприятий, устройства помещений и реализации пищевых продуктов.
В последнем чек-листе большинство вопросов посвящено устройству и содержанию помещений.
Перечень типов объектов, проверка которых проходит с применением чек-листов, утвержден Приказом ФМБА РФ от 16.08.2017 № 156
|— ветеринарный надзор
Постановление Правительства РФ
от 30.08.2017 № 1041 (основные новшества применяются
с 01.10.2017)
|Соответствующий нормативный акт не обнаружен
— в сфере охраны окружающей среды
(за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр; в области охраны атмосферного воздуха;
в области использования
и охраны водных объектов; экологический надзор; земельный надзор)
Постановление Правительства РФ
от 28.06.2017 № 762 (отдельные положения вступили в силу 01.10.2017)
Приказ Росприроднадзора от 18.09.2017 № 447.
Утверждены 7 проверочных листов при проведении:
— экологического надзора (включает 44 вопроса);
— надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр (включает 79 вопросов);
— земельного надзора (включает 12 вопросов);
— надзора в области обращения с отходами (включает 66 вопросов);
— надзора в области охраны атмосферного воздуха (включает 28 вопросов);
— контроля в области использования и охраны водных объектов (включает 101 вопрос);
— надзора за соблюдением требований к обращению с веществами, разрушающими озоновый слой (включает 9 вопросов).
Приказ Россельхознадзора от 18.09.2017 № 908.
Утвержденный проверочный лист по земельному надзору содержит 11 вопросов
|— пожарный надзор
Постановление Правительства РФ
от 29.06.2017 № 774 (вступило в силу 01.10.2017)
Приказ МЧС РФ от 11.09.2017 № 376.
Сейчас применяются 3 проверочных листа при проведении проверок соблюдения требований пожарной безопасности отдельно стоящих зданий, относящихся к категории умеренного риска класса функциональной пожарной опасности:
— Ф1.3 (многоквартирные жилые дома);
— Ф3.1 (здания организаций торговли);
— Ф3.2 (здания организаций общественного питания).
К первому июля 2018 года появятся чек-листы, применяемые при проверках всех объектов защиты, используемых организациями и ИП.
— в сфере миграции
(проводит МВД РФ
в отношении лиц, привлекающих труд иностранных работников)
Постановление Правительства РФ
от 27.12.2017 № 1668 (вступило в силу 05.01.2018)
Соответствующий нормативный акт не обнаружен/
— за соблюдением трудового законодательства РФ
Постановление Правительства РФ
от 08.09.2017 № 1080 (вступило в силу 01.01.2018)
Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655.
Утверждены 107 листов для разного вида требований: к порядку оформления на работу, к содержанию трудовых договоров, общих требований по зарплате, по установлению продолжительности рабочего времени и прочих требований.
С первого января этого года чек-листы используются при контроле организаций и ИП, которым присвоен умеренный риск, а с первого июля 2018 года – при проверках всех работодателей
Надзор в сфере труда интересен всем, так как распространяется на работодателей – компании и ИП. Роструд утвердил наибольший список чек-листов, поэтому уже с начала этого года организациям и предпринимателям, чей риск умеренный, предстоит испытать на себе новый порядок контроля.
Далее мы расскажем подробно о новациях проведения плановых трудовых проверок.
СТАТЬЯ Земсковой Л.В.,
редактора-аналитика журнала «Время Бухгалтера».
Уровни риска работодателей и частота проверок
Деятельность юрлиц и ИП относится к определенной категории риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда, то есть жизни и здоровью работников, их трудовым правам, к примеру, на своевременное получение зарплаты и отпусков.
От категории риска, присвоенной компании, зависит частота ее проверок трудовой инспекцией, а именно:
Показатель потенциального риска
|Категория риска
|Частота проверок
|1 и более
|Высокий
|1 раз в 2 года
|от 0,99 до 0,75
|Значительный
|1 раз в 3 года
|от 0,74 до 0,5
|Средний
|не чаще чем один раз в 5 лет
|от 0,49 до 0,25
|Умеренный
|не чаще чем один раз в 6 лет
|менее 0,24
|Низкий
|проверки не проводятся
Значительные, средние и умеренные категории риска присваиваются решением главного госинспектора труда в регионе или его заместителем, а категория высокого риска – приказом Роструда.
Низкая категория присваивается по умолчанию, то есть без вынесения решения, поэтому если никакого решения о присвоении категории риска в отношении вашей компании не принималось, то она считается отнесенной к категории низкого риска. Следовательно, она не будет включена в план проверок.
На официальном сайте Роструда в обязательном порядке размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии списки работодателей, которые отнесены к двум самым критическим категориям – высокого и значительного рисков.
По запросу любой фирмы (ИП) Роструд в течение 15 рабочих дней сообщит, какая категория риска ей присвоена и на каких основаниях. Если компания с этим не согласна, она вправе подать заявление об изменении присвоенной ей категории риска. Решение по нему должно быть принято также в течение 15 рабочих дней.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.09.2012 № 875 (часть 1)
«Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».
Критерии отнесения к категориям риска
Категория риска, которая присваивается каждому работодателю, определяется потенциальной опасностью причинения вреда его работникам, прежде всего вреда его жизни и здоровью в процессе выполнения работы.
Во-вторых, вреда в виде нарушения прав сотрудника, гарантированных ему Трудовым кодексом.
Для расчета показателя потенциального риска (Р) придумали следующий блок формул (см. схему).
СХЕМА: «Как рассчитывается категория риска»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.09.2012 № 875 (часть 2)
«Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».
Примечание редакции:
самостоятельно рассчитывать категорию риска по этим формулам – не самая простая задача. Прибегнуть к ней стоит только в том случае, когда компания не согласна с присвоенной ей самим Рострудом категорией. Для начала нужно обратиться к доступным спискам высоких и значительных рисков. Если компании там не найдется, то можно спросить о своей категории в Роструде. Через 3 недели они обязаны ответить.
Трудовая инспекция обязана проводить плановые ревизии по проверочным листам
В Положение о трудовых проверках внесено дополнение о том, что при проведении плановых ревизий всех работодателей (юрлиц, ИП, физлиц) инспекторы труда должны использовать проверочные листы.
Они представляют собой перечни вопросов, затрагивающих наиболее значимые обязательные требования трудового законодательства к работодателю.
Предмет проверки не может выходить за перечень данных вопросов.
При этом введен промежуточный период: с 1 января по 1 июля 2018 года – в течение этих 6 месяцев с указанными чек-листами будут планово проверять только работодателей, относящихся к категории умеренного риска. После 01.07.2018 – ко всем без исключения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 08.09.2017 № 1080
«О внесении изменений в Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»
Вступил в силу 01.01.2018.
Список проверочных листов с примерами
Утверждены 107 проверочных листов.
Некоторые из них носят общий характер и могут применяться к любому работодателю, например:
1) «По проверке порядка оформления приема на работу»;
2) «По проверке соблюдения требований по содержанию трудовых договоров»;
3) «По проверке соблюдения порядка и условий изменения трудового договора»;
4) «По проверке соблюдения порядка прекращения трудового договора»;
5) «По проверке соблюдения общих требований по установлению режима работы и учету рабочего времени»;
6) «По проверке соблюдения требований по предоставлению ежегодного основного оплачиваемого отпуска»;
7) «По проверке соблюдения общих требований по установлению и выплате заработной платы»;
19) «По проверке соблюдения порядка и условий привлечения к работе за пределами рабочего времени»;
28) «По организации обучения по охране труда»;
32) «По обеспечению режима труда и отдыха работников в соответствии с нормами трудового права»;
34) «По разработке и утверждению правил и инструкций по охране труда для работников»;
Другие листы имеют отношение:
— к отдельным категориям сотрудников, например:
8) «По проверке соблюдения требований по регулированию труда несовершеннолетних»;
9) «По проверке соблюдения требований по регулированию труда иностранных работников»;
10) «По проверке соблюдения требований по регулированию труда инвалидов»;
11) «По проверке соблюдения требований по регулированию труда женщин и лиц с семейными обязанностями»;
12) «По проверке соблюдения требований по регулированию труда лиц, работающих на Крайнем Севере и в местностях, приравненных к нему»;
18) «По проверке соблюдения требований по регулированию труда лиц, занятых на подземных работах и с вредными условиями труда»;
— к определенному блоку трудового права, например:
14) «По проверке соблюдения порядка и условий увольнения работника в связи с сокращением численности или штата работников»;
15) «По проверке соблюдения требований по предоставлению ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска»;
17) «По проверке правомерности и порядка удержаний из заработной платы»;
21) «По проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)»;
27) «По проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров»;
— к определенному виду деятельности, например:
25) «По проверке выполнения требований охраны труда при строительных работах»;
38) «По проверке выполнения требований охраны труда при работах в жилищно-коммунальном хозяйстве»;
49) «По проверке выполнения требований охраны труда при работах по ремонту зданий и сооружений»;
64) «По проверке выполнения требований охраны труда при земляных работах»;
71) «По проверке выполнения требований охраны труда при работах по эксплуатации грузовых автомобилей»;
88) «По проверке выполнения требований охраны труда при работах по ремонту автомобильных дорог»;
92) «По проверке выполнения требований охраны труда при работах в полиграфических организациях»;
97) «По проверке выполнения требований охраны труда при работах по переработке молока»;
106) «По проверке выполнения требований охраны труда при работах на городском электрическом транспорте».
ПРИКАЗ Роструда от 10.11.2017 № 655
«Об утверждении проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»
находится на регистрации в Минюсте РФ
Всего будет выпущено 135 проверочных листов
Чиновник из Минтруда РФ сообщил, что в настоящее время утверждены формы 107 проверочных листов, необходимых для проведения плановых трудовых проверок предприятий (Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655, пока он не прошел регистрацию в Минюсте РФ, в связи с этим возможны изменения текста документа).
Проверочные листы будут применяться инспекторами труда с первого января 2018 года при плановых проверках организаций с умеренной категорией риска, а с первого июля 2018 года – при всех плановых проверках.
Утвержденные чек-листы касаются вопросов оформления приема на работу, содержания трудового договора, регулирования условий труда отдельных категорий работников, расследования и учета несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, организации обучения по охране труда и др.
В проверочных листах содержится перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, перечень нормативных правовых актов, которыми установлены данные требования. Также в листы госинспектором труда будут вноситься ответы на вопросы в ходе проведения проверки.
Всего планируется разработать 135 проверочных листов.
Особое внимание в них уделено требованиям, несоблюдение которых может привести к несчастным случаям, в том числе смертельным и тяжелым.
КОНСУЛЬТАЦИЯ Садуевой Г.Г.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, от 13.12.2017
Уточнят, что инспекторы труда вправе беспрепятственно посещать филиалы и подразделения
В статье 357 ТК РФ записано, что сотрудники трудовых инспекций при наличии удостоверений вправе в целях проведения проверки в любое время суток беспрепятственно посещать организации всех организационно-правовых форм и форм собственности.
Законопроектом предлагается уточнить, что трудовые инспекторы имеют право посещать в том числе:
- филиалы организаций;
- обособленные подразделения;
- производственные и иные участки, которые находятся за пределами территории организаций.
ПРОЕКТ Федерального закона
Публичное обсуждение завершается 05.02.2018
Появился список нарушений норм ТК РФ по степени тяжести
В конце декабря 2017 года Роструд выпустил материал, в котором выделил 76 типовых нарушений ТК РФ и классифицировал их по степени тяжести последствий таких нарушений: высокая, средняя и низкая.
Как отмечено самим ведомством, эта дифференциация проведена для систематизации, сокращения количества и актуализации обязательных требований в сфере труда.
Например:
|Высокий риск
|Средний риск
|Низкий риск
— уклонение от оформления трудового договора;
— невыплата работодателем работнику установленной трудовым договором заработной платы;
— нарушение процедуры увольнения работника по инициативе работодателя в случаях ликвидации организации или сокращения численности или штата работников;
— допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда
— ненадлежащее оформление трудового договора (за исключением условий оплаты труда);
— нарушение установленной процедуры расторжения трудового договора;
— нарушение срока оплаты отпуска;
— непроведение спецоценки условий труда;
— нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору;
— нарушение установленного законодательством порядка учета рабочего времени
— нарушение установленной процедуры оформления трудового договора;
— неутверждение графика предоставления ежегодных отпусков;
— невыдача расчетного листка работнику;
— необеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями труда, молоком, или другими равноценными пищевыми продуктами, или компенсационной выплатой;
— наличие неполного комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда по специфике своей деятельности
СТАТЬЯ Проказина Е.А.,
редактора-эксперта журнала «Время Бухгалтера»
Примечание редакции:
на что повлияет степень риска, в Роструде не пояснили. Возможно, на установление размера штрафа по трудовым административным статьям 5.27‒5.34 КоАП РФ. Ведь нормы предусматривают так называемую вилку, например, от 30 до 50 тыс. рублей. Конкретный же размер зависит в том числе от тяжести правонарушения.
Смущает только то, что тяжесть того или иного нарушения и степень негативных последствий в каждом конкретном случае могут быть разными. Скажем, нарушение срока оплаты отпуска для одного сотрудника – непоправимая беда, а для другого не приведет ни к каким негативным последствиям. Поэтому каждый случай индивидуален.
Роструд же классифицировал нарушения заранее, вне зависимости от этого. Поэтому организации могут не согласиться с изложенной систематизацией. Тем более что правовые основания для ее внедрения в жизнь надзорное ведомство не указало.
О! Компании всякие ОПАСНЫ.
Гражданская оборона оборонит вас от опасности этих ОПАСНОСТЕЙ.
Всё! Т"у"рба! Надо сваливать с этой планеты. Психи у власти. С ярко выраженным комплексом мании Опасности.