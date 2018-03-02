Проверки по-новому: как это будет

Для чего введен риск-ориентированный подход.

Благодаря его внедрению проверки бизнеса методом сплошного контроля ушли в прошлое.

К примеру, по данным МЧС РФ, из сферы пожарного надзора выведено более 700 тыс. объектов низкой категории риска. В результате контроль исключен в отношении всех субъектов малого бизнеса. Проверяются в основном объекты жизнеобеспечения, здравоохранения, социальной сферы, образования, а также детские оздоровительные лагеря.

Госорганы на своих официальных сайтах будут размещать список объектов госнадзора, которым присвоены высокие и значительные риски.

Такие сведения можно найти, к примеру, на сайте Роструда. Это ведомство до первого июля года, предшествующего году проведения плановых проверок, должно размещать и поддерживать в актуальном состоянии данные о работодателях, чья деятельность отнесена к указанным категориям риска.

Если в списке компания себя не найдет, это значит, что она отнесена к низшим классам опасности (Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806).

Организация также может узнать присвоенную ей категорию риска, обратившись с запросом в территориальный орган соответствующего госоргана по субъекту РФ. Запрошенная информация будет предоставлена в течение 15 рабочих дней с даты поступления запроса.

Критерии отнесения предприятий (ИП) к определенной категории риска устанавливаются положениями о видах госнадзора.

Например, госнадзор в области гражданской обороны относит к категории (Постановлением Правительства РФ от 22.07.2017 № 864 внесены изменения в положение о госнадзоре в области гражданской обороны):

1) высокого риска – организации и ИП, если они отнесены к категории особой важности по гражданской обороне, или эксплуатируют потенциально опасные, критически важные объекты, или являются предприятиями ОПК;

2) значительного риска – организации (ИП), отнесенные к 1-й категории по гражданской обороне;

3) среднего риска – организации и ИП, если отнесены к 2-й категории по гражданской обороне, или имеют на своем балансе защитные сооружения;

4) низкого риска – деятельность иных юрлиц и ИП.

При этом для лиц с низким риском плановый контроль в сфере гражданской обороны не предусмотрен.

Что такое проверочные листы

Это таблицы с контрольными вопросами, предназначенные для проведения плановых проверок. Список вопросов ограничен обязательными требованиями, которые компании и ИП должны выполнять, чтобы избежать возникновения угрозы причинения вреда граждан.

При заполнении чек-листа проверяющий может задавать только те вопросы, которые в него включены.

При этом ответ на поставленный вопрос однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении организацией (предпринимателем) соответствующего обязательного требования.

Общие требования к указанным листам закреплены Постановлением Правительства РФ от 13.02.2017 № 177.

Познакомиться с их формами, утвержденными контрольно-надзорными органами федерального, регионального и муниципального уровня, можно в том числе на официальных сайтах данных органов.

Контрольные вопросы уже опубликованы на официальных сайтах Роструда, МЧС РФ, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Ространснадзора и других госорганов.

На основе форм чек-листов разрабатываются интерактивные сервисы для проведения самопроверок. Такой сервис размещен, к примеру, на сайте Роструда.

Надзорные органы вправе проводить совместные проверки, например, в сфере охраны здоровья, образования, социальной сфере. Во время такого контроля могут применяться сводные контрольные таблицы, утвержденные несколькими госорганами.

Где посмотреть информацию о плановой проверке.

О проведении плановой ревизии компанию, ИП уведомят заранее. Не позднее чем за три рабочих дня до ее начала в адрес фирмы или предпринимателя от соответствующего госоргана поступит копия приказа или распоряжения о ее назначении.

К проверке можно подготовиться, заглянув на сайт Генпрокуратуры РФ. Там уже опубликован график плановых проверок на текущий год. Поискать себя в списках можно, например, при помощи ИНН.

Отрицательные результаты поиска говорят о том, что неналоговые проверки на 2018 год в отношении компании не запланированы.

СТАТЬЯ Земсковой Л.В.,

редактора-аналитика журнала «Время Бухгалтера»