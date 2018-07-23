Учредительные документы и здравый смысл: будут ли изменения по типовым уставам ООО

16 июля 2018 года в Горках прошло совещание Д.Медведева со своими вице-премьерами. В повестке (кроме подведения итогов ЧМ) было два вопроса:

О ситуации в связи с паводком в Забайкальском крае.

Об улучшении инвестиционного климата.

Многие издания кратко сообщили об этом. В частности, цитировали Д.Медведева:

«У нас активно распространились учредительные документы, очень значительные по объему... там очень много дублирующих моментов, и сегодня это скорее усложняет жизнь и бизнесу, и государству». И что вице-премьер Константин Чуйченко согласился, что уставы предприятий на 95% состоят из императивных норм законодательств, в чем «нет никакого здравого смысла» .

Мою цитату об учредительных документах и здравом смысле, пресса, хоть и поставила в кавычки, но авторство не обозначила.

А 21 год до этого события (в начале 1997 года) под общим заголовком «Учредительные документы и здравый смысл» была опубликована в «Документах и Комментариях» (Приложении к газете «Петербургский коммерческий курьер») серия моих статей об уставах ООО и АО.

В них я обобщал свой десятилетний, к тому времени, опыт по созданию уставов, а коллектив юристов Регистрационной палаты Санкт-Петербурга расширенно их комментировал.

Тогда с Интернетом и Айфонами было напряжённо, и дискуссии происходили исключительно в печатных изданиях.

Предшествовала этому моя публикация «Регистрация предприятий за час» в упомянутой газете. По понятным причинам она очень не понравилась юристам Регистрационной палаты.

4 июня 2018 года в рамках подготовки к 16-ой Прямой линии я направил В.В.Путину письмо, в котором на двух страницах показывал несостоятельность Министерства экономического развития и Федеральной налоговой службы в деле разработки и использования Типовых уставов ООО.

Фрагмент моего двухстраничного письма:

о типовых уставах, о Минэкономразвития, о ФНС

Владимир Владимирович!

В 1986 я окончил физфак ЛГУ.

С 1987 занимаюсь разработкой уставов юридических лиц и помощью в их регистрации.

В 1993 был соучредителем, разрабатывал устав и регистрировал Петербургский Фонд Поддержки Реформ (ОГРН 1077800030274).

...

Опубликованные, но не утверждённые Минэкономразвития проекты типовых уставов стали восприниматься многими, как разработанные государственным органом исполнительной власти Российской Федерации уставы, могущие быть использованными всеми в качестве образцов для регистрации ООО.

Так поступила и Федеральная налоговая служба, взяв для своего нового онлайн-сервиса у Минэкономразвития недоработанный и неутверждённый типовой устав №2 (самый неудачный).

...

Из-за грубых ошибок в "типовой форме устава" предприниматели, решившие воспользоваться онлайн-сервисом ФНС, стали получать в регистрирующих органах (в МИ ФНС) отказы в регистрации их ООО. В частности, устав от ФНС не содержал сведения о размере уставного капитала, т.к. ими был использован неадаптированный для этих целей типовой устав от Минэкономразвития (о чём я их неоднократно предупреждал).

Через некоторое время ФНС исправила эту свою ошибку. Но только одну. Остальные остались.

17 апреля 2018 ФНС сообщила (https://www.nalog.ru/rn78/news/activities_fts/7342429/), что её онлайн-сервисом воспользовалось уже 20.000 предпринимателей.

Т.е. 20.000 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных с помощью сервиса ФНС, действуют на основании уставов, содержащих грубые ошибки. В частности, высшим органом в этих уставах указан участник, а не общее собрание участников, как должно быть в соответствии с ГК РФ, а сам устав именует себя "типовым", таковым не являясь. (Осталось от типового устава Минэкономразвития.)

...

Многие из предложенных Минэкономразвития 36 вариантов типовых уставов абсолютно не соответствуют ни законодательству, ни логике, ни здравому смыслу.

...

Разработка качественных типовых уставов занимает у одного нормального специалиста не более 5 рабочих дней и не требует со стороны государства никаких финансовых вложений, кроме расходов на принятие закона о них. А он уже принят в 2015 году.

...

С уважением,

Александр Миролюбов

Фрагмент стенограммы совещания Д.Медведева с вице-премьерами:

Д.Медведев: Есть ещё один вопрос, он затрагивает инвестиционную сферу. Мы все постоянно этим занимаемся, это одно из важнейших направлений деятельности Правительства. Совершенствуем законодательство, включая гражданское законодательство, деятельность юридических лиц, порядок создания, реорганизации, ликвидации этих юридических лиц – стараемся упрощать эти правила.

Так повелось, наверное, в последние 25 лет, это помнят все, кто начинал когда-то, в начале 1990-х годов, заниматься бизнесом, кто занимался юридической практикой: у нас активно распространились учредительные документы, очень значительные по объёму, которые дублируют императивные нормы законов. С одной стороны это неплохо, потому что руководство предприятий и все, кто имеет отношение к деятельности коммерческих организаций, да и некоммерческих организаций, могут всегда почитать этот устав, но, с другой стороны, там очень много дублирующих моментов, и сегодня это скорее усложняет жизнь и бизнесу, и государству. Государство несёт лишние расходы. Здесь можно подумать, что делать.

Константин Анатольевич (обращаясь к К.Чуйченко), какие предложения есть на сей счёт? Я знаю, Вы занимались этим.

К.Чуйченко: Действительно, на сегодняшний день учредительные документы, а именно уставы предприятий, на 95% состоят из императивных норм законодательства.

Д.Медведев: То есть норм, которые нельзя изменить по соглашению сторон.

К.Чуйченко: Да. На этапе перехода к рыночной экономике, может быть, это было оправданно, потому что это служило просвещению и росту правосознания наших граждан, включая предпринимателей. Но сейчас, когда жизнь ушла далеко вперёд, мы видим, что в некотором смысле это положение усугубляет и утяжеляет жизнь как бизнеса, так и государства, в этом нет никакого здравого смысла . Поскольку то, что написано в законе, будет применяться независимо от того, будет это инкорпорировано в учредительные документы или нет.

Что получит бизнес от этого?

Во-первых, легче будет учреждать предприятия. Устав в этом случае будет состоять из одной-двух страниц, где будут определяться индивидуальные признаки предприятия и диспозитивные правила, которые вытекают из диспозитивных норм закона.

Кроме этого у серьёзных компаний всегда стоит проблема – поспевать за изменениями действующего законодательства. Вы долгое время были председателем совета директоров «Газпрома» и помните, что каждый год в повестку годового собрания включались один-два вопроса о приведении в соответствие с действующим законодательством устава «Газпрома». А это что означает? Этот вопрос надо подготовить, материалы разослать 540 тысячам акционеров. Это была достаточно серьёзная нагрузка. Ко всему прочему, предприятиям приходится ксерокопировать и нотариально удостоверять свои учредительные документы и изменения в них. Это всё утяжеляет их экономику.

Что государство от этого имеет?

Во-первых, не будет необходимости проверки соответствия: насколько корректно инкорпорированы императивные нормы закона в учредительные документы. Далее, не будет необходимости такого масштабного ксерокопирования и архивирования учредительных документов. На наш взгляд, резоны здесь очевидны, и мы достаточно большую работу провели по консультациям с различными представителями бизнес-сообщества, профессионального сообщества, включая адвокатов, представителей государств, которые этой проблемой занимаются, и все единодушно поддерживают это предложение.

Как это делать, в ближайшем будущем мы решим. Если Вы согласны с этим, мы просили бы Вас подписать соответствующее поручение, и в течение двух-трёх месяцев мы предложим пути решения этой проблемы.

Д.Медведев: Хорошо, давайте так и поступим. Поручения подготовьте, и будем работать над этим законопроектом.

Из анализа текста стенограммы складывается впечатление, что на совещании обсуждался, безусловно, важный, но не очень близкий для них аспект их деятельности. Не все были, как говорит Путин, "в материале".

Тем не мене, подобное вселяет оптимизм – есть 2-3 месяца довести всё это до ума. 21 год прошёл и 2-3 месяца пройдут. Может, что-то и изменится, и, может, даже в сторону здравого смысла.

На днях направил письмо К.Чуйченко с предложением своей посильной помощи в этом новом для Правительства деле. Будет время посмотреть, а может и поучаствовать в возвращении здравого смысла и в эту часть российской действительности.