Почему важно притормозить бизнес перед выходом из игры

Всем известна метафора: бизнес — как велосипед, если остановится, то упадет. Наверное, в чем-то эта аналогия безусловно верна. Однако попробуйте представить, что вы мчитесь на поезде вперед и вдруг решили с него сойти. Каково это? И как вы будете это делать: потихоньку остановите поезд или спрыгнете на полном ходу?

Наша аналогия с паровозом, конечно же, имеет прямое отношение к бизнесу. Ведь в том или ином возрасте, на том или ином этапе своей жизни бизнесмен (как, впрочем, и любой человек) становится перед выбором: будет ли он заниматься своим делом до самого конца или в какой-то момент предпочтет выйти из игры.

Наш опыт показывает, что оба варианта имеют место в современной действительности. Так произошло, например, с предпринимателем, который оставался лидером своего b2b-бизнеса до своей безвременной кончины.

Его компания работала в сфере услуг и была уже игроком федерального уровня, ведущей компанией на своем рынке, которая (как тот паровоз, с которого на ходу спрыгнул машинист) попала не только в управленческий тупик, но и потеряла свое место на рынке. Она не сумела сохранить региональные филиалы, отвалившиеся от московского центра в первые полгода после печального события. Не будем поминать учредительские сложности и наследственные разборки, однако обратим внимание читателя на то, что данный пример — пример трагической случайности — все же относится к разряду тех ситуаций, в которых владелец бизнес остается на своем посту до последнего вздоха.

Однако, такие печальные события не есть непременная и уже тем более не самая часто встречающаяся причина окончания своего дела. С замечательным человеком пришлось нам столкнуться несколько лет назад в венском магазине игрушек, где мы выбирали подарки. Почему-то так оказалось, что нас стал обслуживать сам хозяин бизнеса, с которым мы, естественно, разговорились. И после ряда традиционных вопросов о масштабах и времени жизни бизнеса, мы стали разговаривать о судьбе предпринимателя. Наш новый знакомый сказал, что залогом успеха его компании является очень простой фактор. «Я прихожу на работу раньше всех своих сотрудников, чтобы открыть магазин, и я ухожу с работы позже всех, закрывая двери», — такой была квинтэссенция позиции нашего нового знакомого. А стоит за такой позицией понятный и очень характерный, особенно для малого и среднего бизнеса, тезис: мой бизнес будет жить до тех пора, пока я в нем присутствую. То есть, переводя на язык нашего анализа, бизнесмен считает, что будет со своим бизнесом до конца.

А что же касается тех, кто не готов прыгать с поезда на ходу и предпочитает медленно тормозить, останавливая движущийся состав постепенно? Мы видели много примеров такого подхода, отличавшихся способами его реализации.

Так, один наш заказчик, решив выйти из бизнеса в возрасте 48 лет и закрыть свою компанию по причинам личного характера, начал сворачивать дело, постепенно переставая заключать новые контракты с поставщиками и точками продаж, где реализовывалась его продукция. За год такой неспешной работы бизнесмен сумел мягко закончить свои дела, уладить отношения со всеми стейхолдерами и оставить дело.

Еще один оптимистический пример был продемонстрирован тремя партнерами-предпринимателями, которые, поняв, что их клиентская ниша безвозвратно сократилась, пришли к выводу о необходимости распродажи активов и закрытия совместного торгового бизнеса. Более полугода партнеры реализовывали требуемые действия и в результате с минимальными потерями для себя сумели завершить этот этап своей бизнес-жизни.

В качестве третьего примера хочется вспомнить кейс, к которому мы как консультанты имели непосредственное отношение. Наш заказчик, работавший на рынке металлотрейдинга, в период кризиса увидел, что перспектив у этого направления бизнеса в ближайшем будущем не будет, а потому решил закрыть свою компанию и переключиться на другие бизнес-проекты. Пригласив консультантов, предприниматель поставил им задачу разработать программу закрытия бизнеса («спустить на тормозах») и сопровождать ее реализацию. Разработанная программа включала и закрытие контрактов, и возвращение дебиторки, и сокращение персонала. Бизнес закрыли за полгода, и в нем до последнего оставались специально замотивированные ключевые менеджеры, с чьей помощью и чьими руками это закрытие и было завершено.

Что же хочется сказать в итоге? Вариант оставаться у руля до последнего понятен теоретически и часто встречается в практике. Не наше дело давать оценку такому выбору предпринимателей. Наше дело пожелать им драйва и самоотверженности, требуемых при такой личной стратегии. Однако, если все же вы приняли столь достойное решение, настоятельно рекомендуем продумать механизмы торможения своего дела заранее, чтобы не обрекать на сложности ваших близких — партнеров или членов семьи — и не заставлять их останавливать паровоз на ходу.