Военную ипотеку совместили с материнским капиталом

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В мае этого года вышло постановление Правительства, согласно которому материнский капитал можно использовать на военную ипотеку.

Для военных разработали специальные условия. Если жилье приобретено по договору купли-продажи или в рамках долевого участия в строительстве, то средства могут быть использованы через шесть месяцев после перехода права собственности на имущество покупателю. После чего правоустанавливающие документы на жилье переоформляются с делением долей на детей и супруга военнослужащего.

Отметим, раньше в правилах использования маткапитала не говорилось о возможности его совмещения с военной ипотекой. Средства переводились, если в предоставленной военной ипотеке прописывалось разрешение об использовании сертификата. К тому же, участники не могли тратить материнский капитал при покупке жилья, поскольку в соответствии с законом «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» купленная по военной ипотеке квартира оформлялась в собственность только военного, а чтобы использовать материнский сертификат, жилье должно получить статус общей долевой собственности. Теперь этот нюанс в законе ликвидирован.

Напомним, на сегодняшний день размер материнского (семейного) капитала составляет 453 тысячи рублей.