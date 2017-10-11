Повысился штраф за непропуск пешехода

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Сегодня в третьем чтении принят законопроект № 97652-7 о штрафах для водителей за непропуск пешеходов.

Если ранее штраф за такое нарушение по статье 12.18 КоАП составлял 1500 рублей, то теперь он увеличен до 2500.

За 2015 год на пешеходных переходах произошло 19779 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 1233 и ранено 19576 человек, отмечается в пояснительной записке к проекту.

В этой связи назрела необходимость усиления ответственности за такие нарушения.