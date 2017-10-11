Повысился штраф за непропуск пешехода
11.10.17 12:01
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Сегодня в третьем чтении принят законопроект № 97652-7 о штрафах для водителей за непропуск пешеходов.
Если ранее штраф за такое нарушение по статье 12.18 КоАП составлял 1500 рублей, то теперь он увеличен до 2500.
За 2015 год на пешеходных переходах произошло 19779 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 1233 и ранено 19576 человек, отмечается в пояснительной записке к проекту.
В этой связи назрела необходимость усиления ответственности за такие нарушения.
Аноним, Вы писали:
Невоспитанная, Вы писали:
И задавить пешехода, да? Железная логика ((
О задавить речи даже не идет.
Постоянные напоминания о том, что водители обязаны пропускать пешеходов, иначе они будут очень виноваты расслабляют пешеходов. Они считают себя хозяевами на пешеходном переходе и забывают о том, что пешеход в первую очередь должен убедиться в безопасности своего перехода.
Аноним, Вы писали:
согласна, иногда машины летят как угорелые, как будто бы на тот свет торопятся, если какой-то придурок в зад машины врежется, так виноват он будет, вот ему люлей и накидать надо