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Владельцы карт «Мир» получат скидку при покупке фастфуда

13.10.17 15:03
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С октября владельцам карт «Мир» начисляется возврат денег на карту при оплате в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».

При покупке фастфуда на 500 рублей и выше на карту вернется 15% от суммы операции. В этой программе лояльности участвует более 20 банков, пишут «Известия».

Пока она доступна только в Москве и Московской области, уточнили в НСПК.

Напомним, общее количество карт «Мир», выпущенных российскими банками, превысило 22 млн. По закону все граждане, получающие зарплату из бюджета, будут в обязательном порядке переведены на национальные карты до 1 июля 2018 года. Перевод пенсионеров на карты «Мир» предусмотрен в более плавном режиме и продлится до 1 июля 2020 года.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 118
Клерк
natalisa51
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Над.К, Вы писали:Форма 4-ФСС новая Спасибо
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Клерк
kira_gin
Аноним, Вы писали:УСН доходы 6%. Счет интернет клиент. Открыли, работаем и вдруг без всяких преду...
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Аноним
Клерк из всякой мелочи панику раздувает, тем более что судами уже давно сформировано мнение, что ...
А вы проверили адрес клиента перед выставлением счета-фактуры?
Аноним
А может кто подсказать, нулевой отчет за 3-й квартал чем-то отличается от нулевки за 2-й квартал.
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Аноним
Пардонте. А почему только налоговики? У нас что ни служба - то пример для подражания.
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<b>Модератор</b>
Над.К
Да мы как-то без юристов обходимся, знаете ли... Тем более, что даже выигранное каким-то юристом ...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, Вы не поверите, но меньше всего люди мечтают нанимать юристов ;) И не надо про то, что ра...
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Аноним
Аноним, Вы писали:Поднявшейся переполох в так называемой бухгалтерской среде из-за уточнения Пост...
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Клерк
mityai
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Аноним
Над.К, Вы писали: Вы серьезно считаете, что у таких фирм есть лишние деньги?  Данные ра...
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Клерк
gbsan
Я пойду точно. Интересно мнение из первых уст регулятора. 40 часов необходимо и двадцаточка тоже ...
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Клерк
Сороконожка
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Аноним
Аноним, Вы писали:Мне два банка отказали в открытии счёта для ООО. Один на основании того же 115-...
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Над.К
Аноним, так в такой ситуации фирмы и со счетами оказываются. Ситуация не единичная. достаточ...
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Аноним
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Клерк
Кошки Рyлят
Как же можно запретить то, что нельзя контролировать? Каким образом?
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Аноним
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natalisa51
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saigak
Над.К, Вы писали: А ник это все-таки не имя. А что?  :) имя, ник, кличка-в какой то мер...
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Аноним
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Хватит ныть .Налоги надо платить обязательно .Или вам не нравится поддерживать нашего президента ...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Да обычно как раз понятно :) А ник это все-таки не имя.
В России введут «налог» на домашних животных
Невероятна, но факт!
saigak
Над.К, Вы писали:saigak, ты такой же аноним, как и они )) Просто у тебя есть ник, а у них не...
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<b>Модератор</b>
Над.К
saigak, ты такой же аноним, как и они )) Просто у тебя есть ник, а у них нет.
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saigak
 Дурака не включай, сделают обязательную регистрацию здесь, анонимы перестанут здесь вообще ...
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saigak
откуда инфа про то что с чипом можно найти владельца? Я сначала чипировала, а потом спросила вете...
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Аноним
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Аноним
и сравнить расходы с доходами )))
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<b>Модератор</b>
Над.К
если 98,6% граждан платили налог по мин.ставке, значит, и доходы у них были минимальные.  Н...
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Аноним
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