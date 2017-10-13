Владельцы карт «Мир» получат скидку при покупке фастфуда

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С октября владельцам карт «Мир» начисляется возврат денег на карту при оплате в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».

При покупке фастфуда на 500 рублей и выше на карту вернется 15% от суммы операции. В этой программе лояльности участвует более 20 банков, пишут «Известия».

Пока она доступна только в Москве и Московской области, уточнили в НСПК.

Напомним, общее количество карт «Мир», выпущенных российскими банками, превысило 22 млн. По закону все граждане, получающие зарплату из бюджета, будут в обязательном порядке переведены на национальные карты до 1 июля 2018 года. Перевод пенсионеров на карты «Мир» предусмотрен в более плавном режиме и продлится до 1 июля 2020 года.