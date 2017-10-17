Минкультуры предложило пускать в кино и театры по паспорту

Аноним

Черт..моя фирма всю оставшуюся жизнь будет ФОМСу платить, чтобы дыру покрыть тому, кто решил запу... ФОМС потратил деньги на квартиры для руководителей

Аноним

Сбербанк блокирует карты, без объяснения причин очень многим. И их пресловутая Служба комплаенс н... Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт

Аноним

в прокуратуру никто ни пробовал обращяться Почему банки проверяют клиентов и как не попасть под подозрение. Советы от Сбербанка

Аноним

Директор в банк-клиенте не стал отправлять платежку на свою зарплату, отправил все остальные зарп... 6-НДФЛ за 3 квартал 2017: свежие разъяснения налоговиков, как заполнять форму

ToT Заголовки вообще профессиональная болезнь Клерка. Это статья от Банки.ру Как увольняют декретниц и беременных

mityai Заголовок может и неудачный Заголовки вообще профессиональная болезнь Клерка. Где-то была новость... Как увольняют декретниц и беременных

Natali Kr То есть часть текста статьи относится к названию статьи, а часть нет? Первая часть статьи про слу... Как увольняют декретниц и беременных

msneg Mmmaximmm, Вы писали:Довольно экзотическим вариантом (особенно в коммерческих организациях) можно... Как увольняют декретниц и беременных

Над.К Странно, что вы модератор, этого не видите. Не вижу. Ни в одном месте статьи не написано, ч... Как увольняют декретниц и беременных

Аноним

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Аноним

У меня из стажа убрали 10 месяцев, с 01.01.1991 по 31.10.1991, время работы в Белоруссии. Я так и... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

Над.К, Вы писали:Natali Kr, я вроде задала простейший вопрос - где в статье написано про то,... Как увольняют декретниц и беременных

Аноним

Доброго времени суток. Ответте пожалуйста. Я АНО, и какая - то организация мне оказывает поддержк... Благотворительность и налоги

Аноним

ещё бы это везде так и было! Справка заменяет пенсионное удостоверение

Над.К Татьяна-Васильевна, еще никто ничего не принял, нечего пока обсуждать. А раздел по МСФО на ф... Бояться ли бухгалтерам реформы бухучета? Три мифа про ФСБУ

Аноним

Генпрокуратура предлагает вернуть в бюджет ФОМСа незаконные субсидии, а на допустивших нарушения ... ФОМС потратил деньги на квартиры для руководителей

Аноним

Сначала разобрались бы, что это такое, а потом бы шумели. Бизнес-патриоты просят разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты

Аноним

искала работу...кому за 56......искала сначала полгода....потом ещё 3 месяца...кому нужны професс... На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу

yante Аноним, Вы писали:yante, Вы писали:8. Ввести штраф за получение Зарплаты... да это сильно с... Хит-парад инициатив по борьбе с серыми зарплатами

Аноним

yante, Вы писали:8. Ввести штраф за получение Зарплаты... да это сильно сказано, а штраф за... Хит-парад инициатив по борьбе с серыми зарплатами

Над.К Да нет, то, что МСФО нужно крупным корпорациям, никто не оспаривает. Им нужно, пусть они и работа... Бояться ли бухгалтерам реформы бухучета? Три мифа про ФСБУ

Rubleva2 лом и отходs черных и цветных металлов не облагаются НДС в соответствии со ст.149 НК РФ, видимо, ... Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/51894 от 14.08.2017

Аноним

жаль, что Титов в поле не воин, побольше таких Титовых Титов ответил Грефу: малый бизнес десятилетиями спасает страну

Аноним

Аноним, Вы писали: А почему МРОТ повышается, а лимит 300000 руб. для ИП как был так и ... Путин предлагает увеличить МРОТ с 1 января 2018 года

Над.К Natali Kr, я вроде задала простейший вопрос - где в статье написано про то, что можно береме... Как увольняют декретниц и беременных

Аноним

законодатели!!!! повышающий коэффициент на Ладу Гранту и Калину сделайте и не 3, а 123, пусть нар... Налог за дорогие автомобили уменьшат

Аноним

Iren, Вы писали:Аноним, Вы писали:Iren, Вы писали:Аноним, Вы писали:Да, действительно, как купить... Почем ПФР продает пенсионные баллы?