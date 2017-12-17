Какие медики не имеют права на досрочную пенсию

Медработники, которые трудятся в медицинских центрах, имеющих организационно-правовую форму в виде ООО или АО, не имеют права на досрочную пенсию. Такое разъяснение дает отделение ПФР по Кабардино-Балкарии.

На основании статьи 30 Федерального Закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» страховая пенсия по старости назначается лицам, осуществляющим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и в поселках городского типа либо только в городах, независимо от их возраста.

Пенсия врачам и среднему медицинскому персоналу назначается в связи с лечебной деятельностью по охране здоровья населения в определенных Правительством РФ учреждениях, где работа отличается по характеру, профессиональной нагрузке, а также по условиям труда, даже если она протекала в одинаковых по названию должностях.

Перечень таких учреждений реализуется через Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим лечебную деятельность в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002г. № 781.

Таким образом, основополагающими критериями, определяющими право медицинских работников на досрочное пенсионное обеспечение, является их работа, во-первых, в учреждениях — некоммерческих организациях, созданных для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. Во-вторых, в учреждениях, предусмотренных «Списком должностей и учреждений».

Указанным «Списком учреждений» предусмотрены больницы всех наименований, поликлиники, медико-санитарные части, госпитали, центры, осуществляющие лечебную деятельность и другие медицинские учреждения.

Периоды работы в государственных и муниципальных организациях, не предусмотренных «Списком», могут быть включены в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости при осуществлении работы в должностях, указанных в Списке, в структурных подразделениях (медико-санитарные части, медицинские части, амбулатории, лазареты, поликлиники и др.), предусмотренных пунктом 6 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002г. № 781.

АО, ООО Списком учреждений не предусмотрены. В этой связи правовых оснований для включения медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность в организациях такого типа, периодов их работы в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение — не имеется.