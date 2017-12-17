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Клиенты «Открытие Брокер» смогут использовать сервис «НДФЛКА.РУ» для подачи 3-НДФЛ

Компания «Открытие Брокер» и сервис «НДФЛКА.РУ» запустили совместный проект, позволяющий упростить инвесторам заполнение налоговой декларации и ускорить получение налоговых вычетов при наличии индивидуального инвестиционного счёта.

Подробнее обо всех преимуществах нового проекта НДФЛка рассказывает в своем блоге.

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