Пенсии сотрудникам силовых ведомств повысили

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон, регулирующий размер пенсионного обеспечения сотрудников силовых ведомств, пишет «Парламентская газета».

В соответствии с документом прокурорам, научным и педагогическим работникам прокуратуры, сотрудникам Следственного комитета и членам их семей, чье пенсионное обеспечение осуществляется в соответствии с законом о пенсиях для граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, с 1 февраля 2018 года будет выплачиваться ежемесячная надбавка к пенсии в размере доплаты за классный чин (специальное звание) с применением коэффициента, который будет устанавливаться главой государства. Ожидается, что в среднем прибавка составит 6-7 тысяч рублей.

Принятие поправок повлечет за собой дополнительные расходы федерального бюджета: в 2018 г. — 2,5 миллиарда рублей; в 2019 и 2020 гг. — по 3,1 миллиарда рублей.

В этот же день Президент подписал закон о продлении продлении моратория на накопительную часть трудовой пенсии до 2020 года.