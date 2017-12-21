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Пенсии сотрудникам силовых ведомств повысили

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон, регулирующий размер пенсионного обеспечения сотрудников силовых ведомств, пишет «Парламентская газета».

В соответствии с документом прокурорам, научным и педагогическим работникам прокуратуры, сотрудникам Следственного комитета и членам их семей, чье пенсионное обеспечение осуществляется в соответствии с законом о пенсиях для граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, с 1 февраля 2018 года будет выплачиваться ежемесячная надбавка к пенсии в размере доплаты за классный чин (специальное звание) с применением коэффициента, который будет устанавливаться главой государства. Ожидается, что в среднем прибавка составит 6-7 тысяч рублей.

Принятие поправок повлечет за собой дополнительные расходы федерального бюджета: в 2018 г. — 2,5 миллиарда рублей; в 2019 и 2020 гг. — по 3,1 миллиарда рублей.

В этот же день Президент подписал закон о продлении продлении моратория на накопительную часть трудовой пенсии до 2020 года.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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7 мнений
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Аноним
Зачем такой заголовок? Разве прокуроры и иже с ними силовики? Тогда Министерство обороны, Гвардия и ОВД что из себя представляют?
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Аноним
, Санкт-Петербург
 """"сотрудникам Следственного комитета и членам их семей,"
И членам их семей?! А это как?
"Пути капитализма и демократии неисповедимы"!!! Истино вам говорю. Истино.
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Что по этому поводу думать детям остальных?

 

Я военный пенс, увеличили на 841 руб итого пенсия= 22134
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Аноним
, Санкт-Петербург

что-то я не верю, что Вы больше трудились, чем мои родители в поле отпахали. Зачем мне Вас кормить???


только не надо! вкалывали-то солдаты-срочники, которым шиш! остальные только погоны носили.

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Аноним
, Санкт-Петербург
что-то я не верю, что Вы больше трудились, чем мои родители в поле отпахали. Зачем мне Вас кормить???

 

 А куда ты денешься? 

При капитализме и демократии главная задача, это кормёшка тех, кто сидит на шее народа, за счёт народа и на костях народа.

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Аноним

Аноним, Вы писали:

Я военный пенс, увеличили на 841 руб итого пенсия= 22134

 

а у моего отца 12800,всю жизнь на химзаводе.

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