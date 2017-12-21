Пенсии сотрудникам силовых ведомств повысили

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон, регулирующий размер пенсионного обеспечения сотрудников силовых ведомств, пишет «Парламентская газета».
В соответствии с документом прокурорам, научным и педагогическим работникам прокуратуры, сотрудникам Следственного комитета и членам их семей, чье пенсионное обеспечение осуществляется в соответствии с законом о пенсиях для граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, с 1 февраля 2018 года будет выплачиваться ежемесячная надбавка к пенсии в размере доплаты за классный чин (специальное звание) с применением коэффициента, который будет устанавливаться главой государства. Ожидается, что в среднем прибавка составит 6-7 тысяч рублей.
Принятие поправок повлечет за собой дополнительные расходы федерального бюджета: в 2018 г. — 2,5 миллиарда рублей; в 2019 и 2020 гг. — по 3,1 миллиарда рублей.
В этот же день Президент подписал закон о продлении продлении моратория на накопительную часть трудовой пенсии до 2020 года.
Что по этому поводу думать детям остальных? Они зачем...?
Аноним, Вы писали:
что-то я не верю, что Вы больше трудились, чем мои родители в поле отпахали. Зачем мне Вас кормить???
только не надо! вкалывали-то солдаты-срочники, которым шиш! остальные только погоны носили.
А куда ты денешься?
При капитализме и демократии главная задача, это кормёшка тех, кто сидит на шее народа, за счёт народа и на костях народа.
Аноним, Вы писали: