Как в 2018 можно и как нельзя подать заявление о переходе из ПФР в НПФ

ПФР сообщил, что пилотный проект по приему электронных заявлений от удостоверяющих центров о переходе (досрочном переходе) из НПФ в Пенсионный фонд и обратно, а также из одного НПФ в другой, приостановленный 28 июня 2017 года, возобновлен не будет.

Напомним, прием заявлений о переводе пенсионных накоплений через удостоверяющие центры изначально был приостановлен временно.

Причиной тому послужило представление Счетной палаты, усмотревшей в таком способе возможности для злоупотреблений.

Проверка принятых ПФР от аккредитованных удостоверяющих центров заявлений о смене страховщика выявила риски фальсификации заявлений от имени застрахованных лиц. Было выявлено несколько схем, препятствующих реализации права граждан на смену страховщика. Например, установлены массовые поступления в ПФР в один и тот же день двух заявлений от удостоверяющих центров на одно и то же застрахованное лицо – о смене страховщика и о переходе к действующему страховщику, которого застрахованное лицо предполагало сменить. Также были установлены факты поступления в ПФР дублирующих заявлений на одно и то же застрахованное лицо. При этом согласно действующему законодательству, при поступлении в один день нескольких заявлений от одного застрахованного лица ПФР должен отказать в их рассмотрении.

В ПФР пояснили, что завершение данного пилотного проекта не ограничивает возможность подавать заявления лично в территориальные органы ПФР и через МФЦ, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и в Личном кабинете на сайте ПФР.