Что будет с материнским капиталом в 2018

Материнский капитал в 2018 году претерпит ряд серьезных изменений. Программа материнского капитала продлевается ещё на 3 года - до 31 декабря 2021 года.

Ещё одно новшество касается распоряжения средствами капитала на дошкольное образование детей. Со следующего года заявление на эти цели может быть подано в любое время со дня появления в семье ребенка, в связи с появлением которого возникло право на материнский капитал, то есть, не дожидаясь трехлетия ребенка, уточнили в отделении ПФР по Республике Тыва.

С 2018 года для определенных категорий семей из числа, получивших право на материнский капитал, вводятся ежемесячные выплаты из средств материнского капитала до достижения ребенком возраста полутора лет. Право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала приобретут граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ в том случае,

· если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 г.,

· является гражданином РФ и

· если размер среднедушевого дохода семьи не превысит 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленную в субъекте РФ.

Размер ежемесячной выплаты предлагается приравнять к размеру прожиточного минимума для детей, установленному в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Осуществлять эти выплаты будут органы ПФР по заявлению граждан, которое можно подать одновременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал.

Ежемесячная выплата будет назначаться сроком на один год. По истечении этого срока необходимо будет подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.