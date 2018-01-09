Каждому россиянину – по крипторублю

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился ко всем кандидатам в президенты РФ с просьбой включить в свои предвыборные программы пункт о создании и развитии отечественной криптовалюты, которую можно было бы бесплатно раздать всем дееспособным гражданам России, передает РИА Новости.



«В качестве одного из примеров повышения уровня жизни каждого гражданина нашей страны я мог бы привести принятие решения и реализацию создания ограниченного количества крипторублей — например, исходя из прогнозного количества граждан РФ 150 миллионов, при этом раздав бесплатно по такому крипторублю каждому дееспособному гражданину», — отмечает Петров.

Депутат отметил, что некоторые страны уже заявили о начале исследовательских работ по вопросу создания собственных национальных криптовалют, дающих новый источник доходов как для населения, так и для наполнения бюджета. России не следует отставать в деле изучения и внедрения новых технологий.

