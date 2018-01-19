Россия простила долги Киргизии

Россия списала оставшиеся 240 миллионов долларов задолженности Киргизии, сообщает «Парламентская газета». Госдума сегодня ратифицировала Протокол к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики.

По словам замминистра финансов Сергея Сторчака, представившего закон, ратификация завершает процесс облегчения долгового бремени Киргизии.

Задолженность Киргизии перед Россией по ранее предоставленным кредитам в общей сумме 488,9 миллиона долларов США урегулирована соглашением между правительствами России и Киргизии в 2012 году. В соответствии с этим соглашением, в 2013 году было списано 188,9 миллиона долларов долга, а остаток в сумме 300 миллионов должен быть списан в течение 10 лет. Киргизская сторона выплачивала проценты по остатку долга, общая сумма которых составила с 2013 года 7,98 миллиона долларов.

Член Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Иван Белеков отметил, что сумма задолженности на март 2017 года составила 240 миллионов долларов. В феврале президент Киргизии обратился к Президенту России с просьбой о единовременном списании остатка долга. И в апреле в ходе визита главы Киргизии в Москву было подписано соответствующее соглашение, которое сегодня ратифицировано Госдумой. По словам Ивана Белекова, выполнение российской стороной соглашения не потребует дополнительных расходов из бюджета. Проект соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе и иным международным документам. «Принятие договора будет способствовать укреплению российско-киргизских отношений», — сказал Иван Белеков.



Фракция ЛДПР не поддержала ратификацию соглашения, в результате которого, по словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, страна не досчитается миллионов долларов. «Мы постоянно прощаем долги, а нам никто не прощает, это эксплуатация России, — сказал лидер фракции Владимир Жириновский. — Самое главное, чего не нужно делать, — давать в долг».