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О пенсионных накоплениях можно узнать в мобильном приложении

Быть в курсе последних пенсионных новостей и получать услуги ПФР легко, если вы пользуетесь мобильным приложением Пенсионного фонда, сообщили в отделении фонда по Санкт-Петербургу.

С его помощью вы узнаете о состоянии своего индивидуального лицевого счета, перечисленных работодателем страховых взносов, накопленных пенсионных баллов, назначенной пенсии или социальной выплаты, а также о размере материнского (семейного) капитала и истории ваших обращений в ПФР.

Обладатели смартфона с операционной системой Android, смогут скачать приложение в Google Play, пользователи системы iOS без труда найдут приложение в App Store. Для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале государственных слуг и задать четырехзначный пин-код.

Воспользоваться некоторыми услугами, доступными через приложение можно и без регистрации, например, найти ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ, записаться на прием, направить обращение или заказать справки и документы.

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