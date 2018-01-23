Какие выплаты положены при рождении двойни

Малообеспеченные семьи в случае рождения после 1 января 2018 года первенцев-близнецов смогут оформить сразу два пособия. Первое – ежемесячную выплату за первого ребёнка из федерального бюджета, второе – ежемесячную выплату при рождении второго ребёнка из средств материнского капитала.

Напомним, что на новые ежемесячные выплаты могут рассчитывать семьи, в которых после 1 января 2018 года родится или будет усыновлен первый или второй ребенок.

Претендовать на выплату смогут семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 1,5-кратного размер прожиточного минимума за II квартал 2017 г. в регионе.

В случае рождения близнецов после 1 января 2018 года, и это первые дети в семье, а доходы на одного члена семьи ниже, чем полтора прожиточных минимума, то родители могут обращаться по первому ребенку в комитет соцзащиты, по второму – в территориальный орган ПФР одновременно с получением сертификата на материнский капитал. Либо они могут обратиться в МФЦ на получение двух пособий.

Специалисты ОПФР по Еврейской АО отмечают, что семья будет сама решать, как распоряжаться материнским капиталом на второго ребенка. Возможно, они примут решение не получать выплаты из материнского капитала, только на первого ребенка получить пособия, а материнский капитал направят в ипотеку.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка можно подать в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Однако выплата со дня рождения ребенка будет производиться, если обращение за ней последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплату будут выплачивать со дня обращения за ней.