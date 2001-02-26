За незаконную продажу билетов на ЧМ-2018 ввели крупные штрафы

Госдума приняла закон об установлении административной ответственности за продажу поддельных билетов или незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил «Интерфакс».

Закон устанавливает административную ответственность за незаконную реализацию входных билетов на матчи Чемпионата или документов, дающих право на получение билетов на матчи Чемпионата без заключения соответствующего договора с FIFA или уполномоченными организациями ФИФА или изменение при их реализации установленной стоимости входных билетов на матчи, говорится в сопроводительных документах.

За незаконную реализацию билетов или документов, дающих право на получение билетов на матчи ЧМ без заключения соответствующего договора с ФИФА или уполномоченными организациями или изменение при их реализации установленной стоимости билетов на матчи предусматривается административный штраф на граждан в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости спорного билета, но не менее 50 тыс. рублей.

Для должностных лиц предусматривается административный штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. На юридических лиц — наложение штрафа от 500 тыс. до 1 млн. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Реализация поддельных входных билетов на матчи ЧМ-2018 года будут наказываться штрафом на граждан в размере от 50 тысяч до 70 тысяч рублей, на должностных лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, штраф составит от 150 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — от 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей.