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Новости для директора

Орешкин предлагает отменить юридические адреса

Глава Минэкономразвития Михаил Орешкин предлагает заменит обязательный юридический адрес на почтовый ящик в банке (просто почтовый ящик или соответствующий электронный сервис).  Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Это приведет не только к упрощению регистрации бизнеса, но и ликвидирует рынок серых услуг по аренде этих адресов, которые в Москве обходятся предпринимателям в сумму от 20 до 50 тысяч, считает министр.

Кроме того, в ближайшее  может быть предложено снизить государственные пошлины при регистрации юридического лица при подаче документов в электронном виде и отменить банковские комиссии при открытии предпринимателем счетов, что должно стать дополнительным стимулом к открытию своего дела.

Заодно Орешкин отчитался о проделанной работе в части поддержки малого и среднего бизнеса. Завтра, 1 февраля, станет доступна для всех платформа знаний и сервисов для бизнеса, на которой по принципу «одного окна» будут оказываться образовательные, банковские, небанковские и государственные услуги. Найти её можно будет по адресу http://dasreda.ru

Также с февраля будет запущена новая программа льготного кредитования малого бизнеса, реализуемая нами совместно с Корпорацией МСП, с конечной ставкой для предпринимателей – 6,5 %. Получить кредиты на таких условиях  предприниматели смогут в 15 банках.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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4 мнения
ИП 6%
Izem
, Москва
Первое хорошее предложение за последнее время! Юрадреса, несомненно, какой-то жуткий анахронизм из советских времён... Но что-то мне подсказывает, что так просто они эту кормушку не отдадут...
Аватар
Аноним
, Пенза
Во, правильно. И банки начнут торговать почтовыми адресами. 
Отличная идея. Не только деньгами будут торговать, а ещё и почтовыми ящиками.

<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, понятие "юридический адрес" используется постоянно. Причем все прекрасно понимают, что под ним понимается. Это просто удобное словосочетание. Кстати, в некоторых нормативных актах оно до сих пор используется.
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