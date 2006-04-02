Орешкин предлагает отменить юридические адреса

Глава Минэкономразвития Михаил Орешкин предлагает заменит обязательный юридический адрес на почтовый ящик в банке (просто почтовый ящик или соответствующий электронный сервис). Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Это приведет не только к упрощению регистрации бизнеса, но и ликвидирует рынок серых услуг по аренде этих адресов, которые в Москве обходятся предпринимателям в сумму от 20 до 50 тысяч, считает министр.

Кроме того, в ближайшее может быть предложено снизить государственные пошлины при регистрации юридического лица при подаче документов в электронном виде и отменить банковские комиссии при открытии предпринимателем счетов, что должно стать дополнительным стимулом к открытию своего дела.

Заодно Орешкин отчитался о проделанной работе в части поддержки малого и среднего бизнеса. Завтра, 1 февраля, станет доступна для всех платформа знаний и сервисов для бизнеса, на которой по принципу «одного окна» будут оказываться образовательные, банковские, небанковские и государственные услуги. Найти её можно будет по адресу http://dasreda.ru

Также с февраля будет запущена новая программа льготного кредитования малого бизнеса, реализуемая нами совместно с Корпорацией МСП, с конечной ставкой для предпринимателей – 6,5 %. Получить кредиты на таких условиях предприниматели смогут в 15 банках.