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Сериал «Тотальный контроль-2018». Серия #4 «Рабы должны быть в неведении»

Владимир Туров о еще одном «шедевре»: Федеральном законе №481-ФЗ от 31 декабря 2017 года.

«Знаете, чем он мне нравится? Он наконец-то приводит ситуацию в состояние, как есть», - читайте новый пост в блоге Турова.

Это четверая серия сериала «Тотальный контроль-2018»

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