Сериал «Тотальный контроль-2018». Серия #4 «Рабы должны быть в неведении»

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Что же эта паскуда не живет на МРОТ? «Ночной бухгалтер». Сколько потеряли работающие пенсионеры. Хорошая новость от Минфина

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Аноним, Вы писали:Что это за стаж,9лет.Напридумывали всяких льгот для тунеядцев и пьяниц.А потом ... Как считается пенсия в 2018

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Аноним

Аноним, Вы писали:Все пишут - я платил взносы, я отчислял... Да никто ничего не отчислял со своей... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

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Аноним

Отработала 33 года, последние годы начисляла ну очень большую заработную плату (благо у меня свой... Работающим пенсионерам: что изменилось в 2018-м в индексации пенсии после увольнения