ЦИК опубликовал данные о доходах Путина, Жириновского и Грудинина

Центральная избирательная комиссия публикует данные о доходах кандидатов в президенты. На текущий момент можно ознакомиться с информацией по трем кандидатам: В.В. Путина, В.В.Жириновского и П.Н.Грудинина и его супруги.

По данным ЦИК, доход Путина за последние 6 лет составил 38,5 млн руб. У него в собственности небольшая квартира в Санкт-Петербурге и гараж. Также у него есть 3 легковых автомобиля – ГАЗ 21М, 1960 г.в. и 1965 г.в., ВАЗ-2121 Нива 2009 г.в. и прицеп автомобильный «Скиф», 1987 г.в.

У Президента РФ 13 счетов в банках, на которых находится 13,8 млн.рублей.

Владимир Жириновский заработал за последние 6 лет 98,2 млн.рублей. Имеет 19 счетов, на которых накоплено 29,9 млн.рублей. У него есть в собственности 8 домов, 2 земельных участка и даже бассейн. Зато с автомобилями у него не очень - имеет всего один автомобиль LADA 212140, 2014 г.в.

А вот у Грудинина (вернее, у его жены) есть в собственности два автомобиля LEXUS. Правда, и заработал он намного больше Путина и Жириновского - 157,4 млн. рублей. В собственности семьи Грудининых две квартиры (одна в Москве, другая в Московской области) и 16 счетов в банках, на которых хранится 8 млн.рублей