В порядок оплаты водительских штрафов внесут изменения

МВД подготовило поправки в законодательство, которые позволят водителям продлевать льготный период для оплаты штрафов, если они слишком поздно получили извещение о нарушении ПДД по вине «Почты России».

Законопроектом предлагается внести в статьи 31.8 и 32.2 КоАП изменения, предусматривающие возможность восстановления судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности, двадцатидневного срока, установленного для уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа.

Поправки потребовались ввиду того, что Конституционный суд России постановил, что ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП, которая определяет порядок оплаты штрафов со скидкой, нужно изменить таким образом, чтобы льготный период для оплаты был продлен, если письма нарушителю были доставлены с задержкой.