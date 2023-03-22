В России вырос спрос на покупку готового бизнеса

В 2017 году в России увеличился спрос на покупку готового бизнеса, говорится в сообщении интернет-площадки Avito.

Согласно исследованию, в 2017 году через Avito было приобретено на 14,1% больше готовых предприятий, чем в 2016 году, а средняя цена предложения снизилась на 39% — до 1,6 млн рублей.

Увеличение числа сделок купли-продажи готового бизнеса зафиксировано во всех городах-миллионниках России, кроме Волгограда, Краснодара и Уфы, пишет RNS. При этом самые высокие средние цены зафиксированы в Перми (4,1 млн), Самаре (1,6 млн), Санкт-Петербурге (1,5 млн), Новосибирске (1,4 млн) и Москве (1,2 млн).

Высокие средние цены Перми обусловлены продажей производственно-технической базы, за которую продавец просил 95 млн рублей, отмечается в исследовании.

«Наибольшую динамику по числу проданных в 2017 году бизнесов показали Самара (+112% к 2016 году), Екатеринбург (+30%) и Воронеж (+27%). В то время как “в минус” ушли Волгоград (-7%) и Уфа (-6%)», — говорится в сообщении.

Больший интерес пользователи Avito проявляют к приобретению предприятий сферы услуг, торговых компаний и бизнеса в сфере общественного питания, в этих категориях также зафиксирован наибольший объем предложения.