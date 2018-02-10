Бизнесменов огорчает бедность пенсионеров Подмосковья

Московское областное отделение «Деловой России», эксперты, предприниматели и общественные деятели на этой неделе провели круглый стол, на котором обсудили действительное положение дел в части уровня жизни пенсионеров в Московской области.
В ходе дискуссии, были затронуты вопросы обеспечения пенсионных прав граждан, проанализированы данные о нарушениях со стороны ПФР, НПФ и должностных лиц, передает пресс-служба «Деловой России».
«На сегодняшний день у пенсионеров меньше всего прав, об их благосостоянии государство меньше всего заботится. Больше половины пенсии у них уходит на оплату коммунальных услуг, после чего остается только на еду, и то не хватает. В такой ситуации, люди, достигнув пенсионного возраста, вынуждены искать дополнительный доход. Кто-то сдает в аренду свое жильё, кто-то продолжает работать. При этом статус пенсионера не освобождает их от уплаты взносов в ПФР, и НДФЛ, что, на мой взгляд, несправедливо. Работающих пенсионеров необходимо освободить от этих отчислений. Они уже свое заплатили. Также стоит отметить, что изменение пенсионного возраста в сегодняшних реалиях не допустимо. У нас нет для этого ни экономических, ни физиологических предпосылок» - пояснил руководитель регионального отделения «Деловой России» Сергей Демин.
В свою очередь, сопредседатель подмосковного отделения Роман Харланов обратил внимание присутствующих на несправедливую разницу в размере пенсий и льготах Москвы и Московской области.
«Принципиально важно, чтобы минимальная пенсия во всех регионах была одинаковая. Сейчас московские пенсии заметно отличаются от пенсий в области. Так называемый московский городской стандарт (в 2018 году - 17500 рублей) в области не работает. Наши пенсионеры получают практически в 2 раза меньше. Кроме того, москвичам еще предоставляются льготы по бесплатному городскому проезду, раньше эти льготы распространялись и на пенсионеров Подмосковья, но 2 года назад их отменили. Я считаю это решение несправедливым, необходимо было сохранить бесплатный проезд по Москве для пенсионеров, прописанных в области, тем более это не такие большие для бюджета деньги. Жители Подмосковья, которые стали москвичами после увеличения границ Новой Москвы, были приравнены к москвичам, и оказались в более выгодном положении по сравнению с жителями соседних населённых пунктов, которые в состав столицы не попали. Это настоящая дискриминация по прописке. Для людей нет различий - в столице они живут или в области, также как и для ритейлеров. Цены на продукты, одежду и услуги у нас с Москвой одинаковые, а вот пенсии почему-то нет», - подчеркнул делоросс.
да перед выборами стараются.
ну что такое на самом деле, я не знаю, кому еще может быть непонятна одна простая мысль, проще некуда, даже одной извилины хватит:
в России полно ресурсов, ископаемых, земли, воды, ни один олигарх с нуля не начинал, землю/скважины по рыночной цене не покупал, умных голов в стране хватает, энтузиасты-патриоты тоже есть, все есть,короче - если бы хотели власть/чиновники/депутаты, то все давно уже бы сделали! Сами бы на велосипедах ездили, но пенсии были бы хорошие, и медицина, и для сельского хозяйства льготные кредиты, и ипотека под 3 процента, и производство бы развивалось, и таланты бы не уезжали из страны. Чего нашей власти и чиновникам не хватает, чтобы страну обустроить? У всех дети за границей, сами в часах которые как бюджет района стоят, я уж не говорю о недвижимости и машинах (это только то, что просачивается в прессу, а сколько мы не знаем).
Перед выборами все по новой, деньги ляжки жгут - "бедные пенсионеры...и тд и тп."
Мой ребенок недавно меня спросил: "Интересно, а они знают о том, что за МКАДом тоже живут люди?"....
К сожалению, у нас только появляются богатые люди (сейчас в основном это бандиты из 90 и присосавшие к недрам и бюджетным деньгам) нувориши, которым главное побольше урвать, и которым на страну наплевать. Но сейчас подрастает поколение, которое очень эффективно использует Навальный, способное на ВСЕ. Мне делается страшно...