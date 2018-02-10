Бизнесменов огорчает бедность пенсионеров Подмосковья

Московское областное отделение «Деловой России», эксперты, предприниматели и общественные деятели на этой неделе провели круглый стол, на котором обсудили действительное положение дел в части уровня жизни пенсионеров в Московской области.

В ходе дискуссии, были затронуты вопросы обеспечения пенсионных прав граждан, проанализированы данные о нарушениях со стороны ПФР, НПФ и должностных лиц, передает пресс-служба «Деловой России».

«На сегодняшний день у пенсионеров меньше всего прав, об их благосостоянии государство меньше всего заботится. Больше половины пенсии у них уходит на оплату коммунальных услуг, после чего остается только на еду, и то не хватает. В такой ситуации, люди, достигнув пенсионного возраста, вынуждены искать дополнительный доход. Кто-то сдает в аренду свое жильё, кто-то продолжает работать. При этом статус пенсионера не освобождает их от уплаты взносов в ПФР, и НДФЛ, что, на мой взгляд, несправедливо. Работающих пенсионеров необходимо освободить от этих отчислений. Они уже свое заплатили. Также стоит отметить, что изменение пенсионного возраста в сегодняшних реалиях не допустимо. У нас нет для этого ни экономических, ни физиологических предпосылок» - пояснил руководитель регионального отделения «Деловой России» Сергей Демин.

В свою очередь, сопредседатель подмосковного отделения Роман Харланов обратил внимание присутствующих на несправедливую разницу в размере пенсий и льготах Москвы и Московской области.

«Принципиально важно, чтобы минимальная пенсия во всех регионах была одинаковая. Сейчас московские пенсии заметно отличаются от пенсий в области. Так называемый московский городской стандарт (в 2018 году - 17500 рублей) в области не работает. Наши пенсионеры получают практически в 2 раза меньше. Кроме того, москвичам еще предоставляются льготы по бесплатному городскому проезду, раньше эти льготы распространялись и на пенсионеров Подмосковья, но 2 года назад их отменили. Я считаю это решение несправедливым, необходимо было сохранить бесплатный проезд по Москве для пенсионеров, прописанных в области, тем более это не такие большие для бюджета деньги. Жители Подмосковья, которые стали москвичами после увеличения границ Новой Москвы, были приравнены к москвичам, и оказались в более выгодном положении по сравнению с жителями соседних населённых пунктов, которые в состав столицы не попали. Это настоящая дискриминация по прописке. Для людей нет различий - в столице они живут или в области, также как и для ритейлеров. Цены на продукты, одежду и услуги у нас с Москвой одинаковые, а вот пенсии почему-то нет», - подчеркнул делоросс.